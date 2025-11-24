За это вас посадят: когда УКЭП использовать нельзя

Закон № 63-ФЗ устанавливает обязанность владельцам сертификатов ЭП обеспечивать конфиденциальность ключей ЭП. Другими словами, владелец обязан следить за тем, чтобы третье лицо не могло воспользоваться сертификатом и подписать электронные документы или расшифровать файлы с информацией ограниченного доступа.
Что делать в случае компрометации ключей ЭП, рассказали в статье «Как защитить ключи электронной подписи от мошенников».
Использование чужой ЭП с последствиями
Несмотря на запрет, до сих пор существует практика, когда директор организации отдает токен с сертификатом ЭП компании бухгалтеру, чтобы самому не заниматься финансовыми вопросами. К сожалению, подобные действия влекут финансовые потери для организации и привлечение к уголовной ответственности виновного лица.
Договор и товарная накладная на 275 тыс. руб.
Бухгалтер подписала договор с поставщиком и товарную накладную электронной подписью директора компании. Истец (покупатель) утверждал, что документы подписаны в результате ошибки без согласования с ним, а продукцию не поставили. Несмотря на это, суд встал на сторону поставщика, поскольку организация оплатила товар, а подписание документов бухгалтером приравняли к действиям директора. Финансовые потери компании — 275 тыс. руб. плюс судебные расходы.
Судебные акты дела в kad.arbitr.ru.
4 года лишения свободы за подделку кассовых заявок
Сотрудница в течение трех лет переводила себе деньги компании, подписывая поддельные документы сертификатом ЭП директора. В результате ее привлекли к уголовной ответственности и назначили наказание — 4 года лишения свободы.
См. апелляционное определение Калининградского областного суда от 18.03.2025 по делу № 22-189/2025.
Фиктивные зарплатные ведомости на сумму более 10 млн рублей
Бухгалтер школы подписывала электронной подписью директора учреждения электронные зарплатные ведомости. В них она добавляла «мертвых душ» — фиктивных работников. Таким способом она присвоила свыше 10 млн руб., переводя их на счета подставных лиц.
Сейчас ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и устанавливают все обстоятельства преступления.
2 года колонии за переводы на почти 500 тыс. руб.
Главный бухгалтер получила от генерального директора сертификат ЭП и перевела 491 тыс. руб. на свой счет. Ее привлекли к уголовной ответственности и назначили наказание в виде двух лет лишения свободы.
3 года условно за 3 млн руб.
Бывший бухгалтер «Цунтинского лесничества» получила сертификат ЭП руководителя учреждения и незаконно перечислила деньги на подставные банковские счета. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на 3 года условно.
Способы защиты
Можно минимизировать подобные риски, если следовать нескольким правилам:
владелец ЭП, будь то директор или работник, никому и никогда не передает свой сертификат ЭП;
сотрудники получают сертификаты ЭП физических лиц и берегут их как зеницу ока;
полномочия сотрудников ограничены машиночитаемой доверенностью;
в случае компрометации владелец ЭП незамедлительно сообщает об этом в удостоверяющий центр и контрагентам.
Сформировать машиночитаемую доверенность можно на портале ФНС, а подписать — в КриптоАРМ.
