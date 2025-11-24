За это вас посадят: когда УКЭП использовать нельзя

Использование чужой ЭП с последствиями

Несмотря на запрет, до сих пор существует практика, когда директор организации отдает токен с сертификатом ЭП компании бухгалтеру, чтобы самому не заниматься финансовыми вопросами. К сожалению, подобные действия влекут финансовые потери для организации и привлечение к уголовной ответственности виновного лица.

Договор и товарная накладная на 275 тыс. руб.

Бухгалтер подписала договор с поставщиком и товарную накладную электронной подписью директора компании. Истец (покупатель) утверждал, что документы подписаны в результате ошибки без согласования с ним, а продукцию не поставили. Несмотря на это, суд встал на сторону поставщика, поскольку организация оплатила товар, а подписание документов бухгалтером приравняли к действиям директора. Финансовые потери компании — 275 тыс. руб. плюс судебные расходы .

4 года лишения свободы за подделку кассовых заявок

См. апелляционное определение Калининградского областного суда от 18.03.2025 по делу № 22-189/2025.

Сотрудница в течение трех лет переводила себе деньги компании, подписывая поддельные документы сертификатом ЭП директора. В результате ее привлекли к уголовной ответственности и назначили наказание — 4 года лишения свободы .

Фиктивные зарплатные ведомости на сумму более 10 млн рублей

Бухгалтер школы подписывала электронной подписью директора учреждения электронные зарплатные ведомости. В них она добавляла «мертвых душ» — фиктивных работников. Таким способом она присвоила свыше 10 млн руб., переводя их на счета подставных лиц.

Сейчас ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и устанавливают все обстоятельства преступления.

Коммерсантъ.