Цифровые технологии
Электронные подписи
Топ–5 ошибок при работе с электронной подписью: как не потерять деньги, время и репутацию

Чужой сертификат, ненастроенное рабочее место, забытый в USB‐порту токен и пароль «12345678» — типовые ошибки владельцев электронной подписи. Разбираем 5 самых частых промахов и даём практические советы, как их избежать — с акцентом на работу с документами и МЧД.

Ошибка № 1. Подписывать документы чужим сертификатом

В компаниях до сих пор встречается сценарий: руководитель передает токен с УКЭП бухгалтеру или юристу «просто чтобы было быстрее» — для договоров, отчетности, переписки с госорганами. Это плохая практика и прямой риск.

Закон № 63‐ФЗ «Об электронной подписи» закрепляет персональный характер ключей электронной подписи: передавать их другим лицам нельзя. Если документ подписывает не владелец сертификата, последствия почти всегда неприятные: спорные сделки, финансовые потери, претензии контрагентов и разбирательства.

Как правильно

Подписывайте документы только своей УКЭП (сертификатом физлица).

Если вы подписываете «за компанию», используйте машиночитаемую доверенность (МЧД), где руководитель официально задает ваши полномочия.

В КриптоАРМ удобно подписывать и МЧД, и документы с приложенной МЧД, чтобы не «рассыпалась» юридическая цепочка полномочий.

Ошибка № 2. Не настроить рабочее место для подписи

Защищенный носитель (токен/смарт‐карта) — это только часть системы. Часто пользователь думает: «Сертификат есть — значит, подпись уже работает». На практике без корректно подготовленного рабочего места вы столкнетесь с ошибками вида «Сертификат не найден», «Нет доступа к ключевому контейнеру», «Плагин не установлен», «Криптопровайдер отсутствует».

Что сделать, чтобы подпись работала стабильно

Для нормальной работы с ЭП настройте рабочее место по чек‐листу:

  1. Установите ПО производителя носителя (драйвер/утилиту управления токеном).

  2. Установите криптопровайдер (часто используется КриптоПро CSP) и, при необходимости, браузерный компонент/плагин для подписания в веб‐сервисах.

  3. Установите программу для локальной работы с подписью и файлами — например, КриптоАРМ: с ней проще подписывать файлы, проверять подпись, прикладывать МЧД к документам и диагностировать типовые проблемы.

Ошибка № 3. Оставить стандартный или слабый пароль на токене

Многие носители изначально имеют простой PIN-код (вроде «12345678»). Иногда его даже не меняют после записи сертификата — «и так работает». Это открывает злоумышленнику путь к ключам, если токен потеряется или окажется в чужих руках.

Как снизить риск

При первой настройке сразу смените стандартный PIN-код через утилиту носителя.

Не используйте очевидные комбинации и персональные данные (ФИО, дату рождения, номер телефона).

Лучше выбрать длинный и сложный вариант: буквы в разном регистре + цифры + спецсимволы (если поддерживается).

Сильный пароль — это часто разница между «неприятностью» и «катастрофой», если носитель украли или вы забыли его в компьютере.

Ошибка № 4. Не следить за сроком действия сертификата

У УКЭП есть срок действия, и он заканчивается всегда «внезапно» — чаще всего в момент срочной отчетности, подписания контракта или закрытия месяца. Обычно сертификаты выдаются на 12/15 месяцев, после чего подписывать документы уже не получится.

Как избежать простоя

Возьмите за правило проверять срок действия заранее и закладывать время на перевыпуск.

Оптимально обращаться в УЦ за 3–4 недели до окончания — так вы успеете без аврала.

Некоторые УЦ позволяют обратиться за перевыпуском онлайн на основании действующего сертификата. 

Как посмотреть срок в КриптоАРМ

Нажмите Меню — раздел Сертификаты — ваш сертификат — ПросмотрСрок действия закрытого ключа.

Проверка срока действия закрытого ключа электронной подписи в КриптоАРМ

Ошибка № 5. Халатно обращаться с защищенным носителем

Токен/смарт‐карта — это не «флешка с документами», а доступ к ключам вашего сертификата электронной подписи. Потеря носителя, особенно вместе со слабым паролем, может привести к очень серьезным последствиям: от подписания «левых» документов до действий от вашего имени, которые потом придется долго оспаривать.

Рекомендации по безопасному обращению

  • Храните носитель при себе или в защищенном месте (сейф/шкаф с ограниченным доступом).

  • Не передавайте токен никому — даже «проверенному сотруднику» или родственнику.

  • Не оставляйте токен постоянно подключенным к ПК: подписали — сразу извлеките.

  • Защищайте рабочее место: обновления ОС и ПО, антивирус, базовая гигиена доступа.

  • Никогда не храните PIN-код рядом с токеном (наклейка, бумажка в чехле и т.п.).

Итоги: короткий чек‐лист владельца УКЭП

  • Не используйте чужой сертификат и не передавайте свой — работайте через МЧД.

  • Подготовьте рабочее место: ПО носителя + криптопровайдер + удобный инструмент для подписи (КриптоАРМ).

  • Смените стандартный PIN-код на токене на сложный.

  • Следите за сроком действия и перевыпускайте заранее.

  • Храните носитель ответственно и не оставляйте его в компьютере.

Создаем решения для защиты вашего бизнеса.

154 подписчика25 постов

  • Сергей

    А как раньше было, когда только-только появилась сдача отчетности через ТКС? Поставил на комп только одну свою подпись, которой хватало для отправки за ВСЕ организации ( надо было только наименование и ИНН ввести) -и все! И не было никаких мошенников, Мчд, токенов с пин-кодами, персданных и т. д. и т. п. Так, может быть, стоит вернуться к старой практике сдачи отчетности? Или же для сдачи какой-то декларации по УСН бухгалтеру необходимо знать Ваши паспортные данные, адрес регистрации, ОГРН, СНИЛС, вес, группу крови, номер тумбочки, рост противогаза и кучу прочей разной хни?

