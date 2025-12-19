Топ–5 ошибок при работе с электронной подписью: как не потерять деньги, время и репутацию

Ошибка № 1. Подписывать документы чужим сертификатом

В компаниях до сих пор встречается сценарий: руководитель передает токен с УКЭП бухгалтеру или юристу «просто чтобы было быстрее» — для договоров, отчетности, переписки с госорганами. Это плохая практика и прямой риск.

Закон № 63‐ФЗ «Об электронной подписи» закрепляет персональный характер ключей электронной подписи: передавать их другим лицам нельзя. Если документ подписывает не владелец сертификата, последствия почти всегда неприятные: спорные сделки, финансовые потери, претензии контрагентов и разбирательства.