Где вы можете использовать электронную подпись

Сдача отчетов в госорганы
Все организации отчитываются о своей деятельности и сотрудниках в различные государственные органы: ФНС России, СФР, Росстат. Также в зависимости от вида деятельности документы подаются в:
Центробанк — организациями финансового сектора (банки, кредитные и микрофинансовые организации и пр.). Подробная инструкция;
Росалкогольтабакконтроль — организациями, которые участвуют в обороте этилового спирта и спиртосодержащей продукции (от кафе и ресторанов до производителей и перевозчиков). Подробная инструкция;
Рособрнадзор — образовательными организациями. Подробная инструкция.
Подписать и зашифровать отчёты в ЦБ РФ, Росалкогольтабакконтроль и ФИС ФРДО можно в КриптоАРМ.
Получение государственных услуг
Регистрация сделок с недвижимостью, фиксация результатов кадастровых работ, подпись заявлений, загружаемых на портал Госуслуг, работа в СМЭВ — все эти действия требуют наличие электронной подписи у заявителя.
Инструкция по использованию электронной подписи (ЭП) для Росреестра
Судебная защита прав
Исковое заявление можно подать онлайн через ГАС Правосудие или Мой арбитр. Подпишите иск и прилагаемые документы отсоединённой УКЭП и загрузите на портал при формировании обращения. Аналогичным образом можно подготовить отзыв на исковое заявление, жалобу или ходатайство.
ЭДО с контрагентами
Подписывайте договоры, спецификации, листы согласования, дополнительные соглашения и прочие документы, которые подтверждают наличие договорённостей между сторонами сделки и их исполнение.
Об ЭДО с самозанятыми рассказали в статье.
Оформление электронного представительства
Сотрудник организации может подписывать электронные документы от имени компании, если на него оформлена машиночитаемая доверенность и получен сертификат УКЭП физического лица.
Загрузите файлы МЧД в реестр МЧД на сайте ФНС России, в информационную систему портала или отправьте вместе с подписанными документами второй стороне.
Подробнее об МЧД рассказали в статье.
Кадровый ЭДО
Всё больше компаний переводит кадровый документооборот в электронный формат. Это снижает издержки, связанные с пересылкой и хранением документов на бумажном носителе, особенно когда речь идёт о документах, которые следует хранить 50/75 лет или постоянно.
КриптоАРМ Server автоматизирует работу электронной подписи. С его помощью можно продлить жизнь электронных документов на долгие годы. Подробнее об этом рассказали в статье.
Если вы хотите обеспечить долговременное хранение электронных документов в своей информационной системе, пишите на почту support@trusted.ru.
Обмен защищенными письмами
Защищённые письма — письма, которые подписаны и зашифрованы сертификатом электронной подписи. Данный способ защиты информации предназначен для передачи сведений как внутри защищённого контура организации, так и за её пределы, например, для соблюдения требований NDA при обсуждении коммерческой тайны между заказчиком и исполнителем или партнёрами.
В случае отправки файлов с персональными данными рекомендуем воспользоваться КриптоАРМ ГОСТ 3. Подробнее рассказали в статье.
Заключение
Электронная подпись делает любую процедуру легче, быстрее и надёжнее, повышает защиту конфиденциальной информации и обеспечивает юридическую значимость электронных документов. А КриптоАРМ предлагает удобный интерфейс для владельца сертификата электронной подписи.
Средство электронной подписи
Подпись и шифрование документов. Обмен защищёнными письмами. Поддержка КриптоПро CSP и OpenSSL.
