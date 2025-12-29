Где вы можете использовать электронную подпись

Сдача отчетов в госорганы

Все организации отчитываются о своей деятельности и сотрудниках в различные государственные органы: ФНС России, СФР, Росстат. Также в зависимости от вида деятельности документы подаются в:

Центробанк — организациями финансового сектора (банки, кредитные и микрофинансовые организации и пр.). Подробная инструкция;

Росалкогольтабакконтроль — организациями, которые участвуют в обороте этилового спирта и спиртосодержащей продукции (от кафе и ресторанов до производителей и перевозчиков). Подробная инструкция;

Рособрнадзор — образовательными организациями. Подробная инструкция.

Подписать и зашифровать отчёты в ЦБ РФ, Росалкогольтабакконтроль и ФИС ФРДО можно в КриптоАРМ.