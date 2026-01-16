Как оформить сделки с коммерческой недвижимостью в Росреестре

Какая недвижимость относится к коммерческой
Коммерческая недвижимость — здания и помещения для ведения бизнеса, будь то производство, торговля, хранение товаров или оказание услуг.
Офисы, торговые центры, склады, цеха, кафе и гостиницы — все это относится к коммерческой недвижимости, которую можно покупать, продавать, сдавать или арендовать.
По общему правилу все сделки с недвижимостью должны быть зарегистрированы в Росреестре — только после регистрации у сторон возникают права и обязанности в отношении имущества. Исключение — договор аренды на срок до 1 года.
Особенности коммерческой недвижимости
Жить нельзя — коммерческая недвижимость не подходит для проживания, поскольку оборудована под потребности бизнеса. Наличие удобств для удовлетворения базовых потребностей не делает такие объекты жилыми.
Вести бизнес можно — собственник использует КН для осуществления предпринимательской деятельности или для получения пассивного дохода от сдачи в аренду другим предпринимателям.
Какие сделки нужно регистрировать
Все сделки с коммерческой недвижимостью должны быть зарегистрированы в Росреестре:
купля-продажа;
аренда на срок от 1 года и более;
ссуда;
мена;
ипотека;
рента;
иные сделки, которые меняют правообладателя или обременяют объект.
Регистрация сделок защищает обе стороны:
собственник распоряжается объектом только после внесения записи в ЕГРН;
арендатор пользуется недвижимостью даже после смены собственника;
покупатель до покупки узнает о всех обременениях.
Как зарегистрировать договор в Росреестре
С 1 апреля 2025 года юридические лица обращаются в Росреестр электронно через личный кабинет на портале госоргана.
Сформируйте пакет документов
Подготовьте документы для регистрации сделки. Состав пакета документов отличается в зависимости от категории заявителя (физическое или юридическое лицо) и от вида сделки:
документы, подтверждающие личность заявителя;
документы по объекту недвижимости;
квитанция или платёжное поручение об уплате госпошлины;
договор;
иные документы, например, согласие супруга на продажу недвижимости или решение общего собрания участников общества об одобрении сделки.
Согласно Приказу Росреестра от 19.08.2020 № П/0310 прилагаемые к заявлению документы могут быть в виде файлов формата XML, PDF/A-документов или PDF. Они должны быть подписаны отсоединённой подписью с расширением *.sig.
Подготовьте рабочее место
Установите на компьютер:
сертификат УКЭП, полученный в УЦ ФНС — для юридического лица, индивидуального предпринимателя или в аккредитованном удостоверяющем центре — для физического лица;
криптопровайдер СКЗИ КриптоПро CSP;
расширение для браузера КриптоПро ЭЦП Browser plug-in, чтобы подписать заявлениея на портале Росреестра;
программу КриптоАРМ для подписания прилагаемых к заявлению электронных документов.
Как подписать электронный документ отсоединённой подписью в КриптоАРМ.
Средство электронной подписи
30 дней бесплатно. Подпись документов. Объединение отсоединённых подписей. Соподпись.
Сформируйте обращение
На сайте Росреестра откройте раздел Электронные услуги и сервисы.
Выберите нужный сервис, например, Регистрация прав.
Авторизуйтесь в личном кабинете через ЕСИА и подтвердите согласие на обработку персональных данных.
Выберите услугу.
Проверьте сведения о заявителе.
Введите данные о второй стороне сделки.
Укажите данные об объекте недвижимости.
Загрузите электронные документы.
Передайте заявку второй стороне.
Дождитесь уведомления о том, что второй участник сделки заполнил свои данные.
Выберите сертификат УКЭП и подпишите заявление.
Готово. Сроки для оказания услуги представлены на сайте Росреестра. В итоге вы получите выписку из ЕГРН с актуальными сведениями.
