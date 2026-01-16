КПК ОБЩ 8103
🔴 Вебинар: Маркетплейсы-2026: контроль ФНС и блокировка счетов →
Цифровые технологии
Право
Как оформить сделки с коммерческой недвижимостью в Росреестре

Как оформить сделки с коммерческой недвижимостью в Росреестре

Рассказываем в статье, как подать заявление на регистрацию сделки с коммерческой недвижимостью на портале Росреестра.

Какая недвижимость относится к коммерческой

Коммерческая недвижимость — здания и помещения для ведения бизнеса, будь то производство, торговля, хранение товаров или оказание услуг. 

Офисы, торговые центры, склады, цеха, кафе и гостиницы — все это относится к коммерческой недвижимости, которую можно покупать, продавать, сдавать или арендовать.

По общему правилу все сделки с недвижимостью должны быть зарегистрированы в Росреестре — только после регистрации у сторон возникают права и обязанности в отношении имущества. Исключение — договор аренды на срок до 1 года.

Особенности коммерческой недвижимости

  • Жить нельзя — коммерческая недвижимость не подходит для проживания, поскольку оборудована под потребности бизнеса. Наличие удобств для удовлетворения базовых потребностей не делает такие объекты жилыми.

  • Вести бизнес можно — собственник использует КН для осуществления предпринимательской деятельности или для получения пассивного дохода от сдачи в аренду другим предпринимателям.

Какие сделки нужно регистрировать

Все сделки с коммерческой недвижимостью должны быть зарегистрированы в Росреестре:

  • купля-продажа;

  • аренда на срок от 1 года и более;

  • ссуда;

  • мена;

  • ипотека;

  • рента; 

  • иные сделки, которые меняют правообладателя или обременяют объект.

Регистрация сделок защищает обе стороны

  • собственник распоряжается объектом только после внесения записи в ЕГРН;

  • арендатор пользуется недвижимостью даже после смены собственника;

  • покупатель до покупки узнает о всех обременениях.

Как зарегистрировать договор в Росреестре

С 1 апреля 2025 года юридические лица обращаются в Росреестр электронно через личный кабинет на портале госоргана.

Сформируйте пакет документов

Подготовьте документы для регистрации сделки. Состав пакета документов отличается в зависимости от категории заявителя (физическое или юридическое лицо) и от вида сделки:

  • документы, подтверждающие личность заявителя;

  • документы по объекту недвижимости;

  • квитанция или платёжное поручение об уплате госпошлины;

  • договор;

  • иные документы, например, согласие супруга на продажу недвижимости или решение общего собрания участников общества об одобрении сделки.

Согласно Приказу Росреестра от 19.08.2020 № П/0310 прилагаемые к заявлению документы могут быть в виде файлов формата XML, PDF/A-документов или PDF. Они должны быть подписаны отсоединённой подписью с расширением *.sig.

Подготовьте рабочее место

Установите на компьютер:

  • сертификат УКЭП, полученный в УЦ ФНС — для юридического лица, индивидуального предпринимателя или в аккредитованном удостоверяющем центре — для физического лица;

  • криптопровайдер СКЗИ КриптоПро CSP;

  • расширение для браузера КриптоПро ЭЦП Browser plug-in, чтобы подписать заявлениея на портале Росреестра;

  • программу КриптоАРМ для подписания прилагаемых к заявлению электронных документов.

Как подписать электронный документ отсоединённой подписью в КриптоАРМ.

Видеоинструкция по объединению отсоединённых подписей в один файл

Средство электронной подписи

30 дней бесплатно. Подпись документов. Объединение отсоединённых подписей. Соподпись.

Сформируйте обращение

  1. На сайте Росреестра откройте раздел Электронные услуги и сервисы.

  2. Выберите нужный сервис, например, Регистрация прав.

  3. Авторизуйтесь в личном кабинете через ЕСИА и подтвердите согласие на обработку персональных данных.

  4. Выберите услугу.

  5. Проверьте сведения о заявителе.

  6. Введите данные о второй стороне сделки.

  7. Укажите данные об объекте недвижимости.

  8. Загрузите электронные документы.

  9. Передайте заявку второй стороне.

  10. Дождитесь уведомления о том, что второй участник сделки заполнил свои данные.

  11. Выберите сертификат УКЭП и подпишите заявление.

Готово. Сроки для оказания услуги представлены на сайте Росреестра. В итоге вы получите выписку из ЕГРН с актуальными сведениями.

Telegram-канал КриптоАРМ

Новости об ЭДО и информационной безопасности. Инструкции по работе в КриптоАРМ.

Реклама: ООО «Цифровые технологии», ИНН 1215039585, erid: 2W5zFJaKpkg

Информации об авторе

Цифровые технологии

Цифровые технологии

Создаем решения для защиты вашего бизнеса.

153 подписчика27 постов

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум