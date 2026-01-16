Как оформить сделки с коммерческой недвижимостью в Росреестре

Какая недвижимость относится к коммерческой

Коммерческая недвижимость — здания и помещения для ведения бизнеса, будь то производство, торговля, хранение товаров или оказание услуг.

Офисы, торговые центры, склады, цеха, кафе и гостиницы — все это относится к коммерческой недвижимости, которую можно покупать, продавать, сдавать или арендовать.

По общему правилу все сделки с недвижимостью должны быть зарегистрированы в Росреестре — только после регистрации у сторон возникают права и обязанности в отношении имущества. Исключение — договор аренды на срок до 1 года.

Особенности коммерческой недвижимости