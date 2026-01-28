8119 Обязательное обучение  по охране труда 2 верс моб
Продлеваем жизнь кадровым электронным документам с КриптоАРМ Server

Хранить кадровые документы нужно до 50/75 лет или бессрочно, но сертификаты УКЭП, выдаваемые аккредитованными УЦ в данный момент, действительны до 12 лет. Рассказываем, как обеспечить юридическую значимость электронных документов для архивного хранения.

Кадровый электронный архив

Кадровый электронный архив — централизованное хранилище кадровых документов организации в электронном формате. Это обязательный элемент системы электронного документооборота в компаниях, которые обмениваются электронными кадровыми документами с сотрудниками, в том числе удалёнщиками.

Задачи кадрового электронного архива

  • Хранение. Гарантированное долговременное сохранение документов с соблюдением установленных сроков (от 1 года до 75 лет и более).

  • Упорядочивание. Систематизация по номенклатуре дел, точный учёт, контроль документооборота.

  • Доступ. Быстрый поиск, предоставление документов с разграничением прав.

  • Защита и легитимность. Обеспечение юридической значимости, целостности и конфиденциальности данных на весь срок хранения.

Электронный архив кадровых документов сокращает затраты на хранение бумажных документов, повышает эффективность управления персоналом и упрощает доступ к необходимой информации.

Требования к хранению электронных документов

Согласно ст. 22.1 Трудового кодекса электронные кадровые документы:

  • имеют ту же юридическую силу, что и бумажные, при наличии действительной электронной подписи;

  • должны храниться в течение сроков, установленных для аналогичных бумажных документов;

  • при ликвидации организации передаются в государственный/муниципальный архив.

Электронная подпись должна быть действительной в момент проверки, поскольку обеспечивает юридическую значимость электронного документа, подтверждает личность подписанта и гарантирует неизменность содержания подписанной информации.

Основная проблема с электронной подписью в том, что сертификат усиленной электронной подписи рано или поздно истечёт. Не исключены случаи отзыва сертификатов УКЭП работников или работодателей, а также истечение сроков действия корневых сертификатов удостоверяющих центров.

Современные проблемы требуют современных решений — электронные документы можно подписывать стандартом CAdES-A. В этом случае в подпись добавляется информация о дате и времени подписания документа, о статусе сертификата и о продлении документа.

Подробнее об этом рассказали в статье «Архивная подпись CAdES-A и хранение эл. документов».

Использовать архивный стандарт можно не только в момент подписания кадрового документа сторонами, но и при подготовке электронных документов к длительному хранению.

Автоматизация усовершенствования электронной подписи до CAdES-A с помощью КриптоАРМ Server

В электронном архиве содержатся все кадровые электронные документы, ранее подписанные работниками и компанией. В него регулярно поступают новые кадровые документы, будь то приказы о приёме на работу, заявления о предоставлении отпусков или докладные. Для длительного обеспечения действительности электронной подписи в течение нескольких десятилетий рекомендуем использовать КриптоАРМ Server.

КриптоАРМ Server — программный продукт для интеграции и автоматизации криптографических операций подписи и шифрования в ИТ-системах. Он поддерживает массовую проверку и автоматическую подпись документов обезличенным сертификатом электронной подписи по заданным правилам.

Для кадрового электронного архива реализуется следующий сценарий:

  1. КриптоАРМ Server анализирует все документы в электронном архиве, выявляя те, чья электронная требует усовершенствования.

  2. Найденные подписи усиливаются до стандарта CAdES-A без участия пользователя.

  3. Документы с усовершенствованной электронной подписью возвращаются в электронный архив, сохраняя свою юридическую значимость на длительный срок.

Подробнее о том, как работает сервис проверки электронной подписи и автоматическое подписание электронной подписью в КриптоАРМ Server.

Преимущества использования КриптоАРМ Server

  • Гарантия юридической силы. Документы сохраняют валидность даже через 50–75 лет за счёт регулярного обновления электронной подписи.

  • Автоматизация. КриптоАРМ Server самостоятельно отслеживает и улучшает подписи.

  • Совместимость. Поддерживает ГОСТ-алгоритмы подписи и шифрования. Работает на российских операционных системах Astra Linux, Alter OS, Альт, Роса, РЕД ОС.

  • Безопасность. Обеспечивает защищённое соединение к веб-серверам компании с поддержкой ГОСТ TLS.

  • Доработка. По запросу компании с учётом её бизнес-процессов расширяем возможности КриптоАРМ Server.

Обзор возможностей КриптоАРМ Server

