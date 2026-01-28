Продлеваем жизнь кадровым электронным документам с КриптоАРМ Server

Кадровый электронный архив
Кадровый электронный архив — централизованное хранилище кадровых документов организации в электронном формате. Это обязательный элемент системы электронного документооборота в компаниях, которые обмениваются электронными кадровыми документами с сотрудниками, в том числе удалёнщиками.
Задачи кадрового электронного архива
Хранение. Гарантированное долговременное сохранение документов с соблюдением установленных сроков (от 1 года до 75 лет и более).
Упорядочивание. Систематизация по номенклатуре дел, точный учёт, контроль документооборота.
Доступ. Быстрый поиск, предоставление документов с разграничением прав.
Защита и легитимность. Обеспечение юридической значимости, целостности и конфиденциальности данных на весь срок хранения.
Электронный архив кадровых документов сокращает затраты на хранение бумажных документов, повышает эффективность управления персоналом и упрощает доступ к необходимой информации.
Требования к хранению электронных документов
Согласно ст. 22.1 Трудового кодекса электронные кадровые документы:
имеют ту же юридическую силу, что и бумажные, при наличии действительной электронной подписи;
должны храниться в течение сроков, установленных для аналогичных бумажных документов;
при ликвидации организации передаются в государственный/муниципальный архив.
Электронная подпись должна быть действительной в момент проверки, поскольку обеспечивает юридическую значимость электронного документа, подтверждает личность подписанта и гарантирует неизменность содержания подписанной информации.
Основная проблема с электронной подписью в том, что сертификат усиленной электронной подписи рано или поздно истечёт. Не исключены случаи отзыва сертификатов УКЭП работников или работодателей, а также истечение сроков действия корневых сертификатов удостоверяющих центров.
Современные проблемы требуют современных решений — электронные документы можно подписывать стандартом CAdES-A. В этом случае в подпись добавляется информация о дате и времени подписания документа, о статусе сертификата и о продлении документа.
Подробнее об этом рассказали в статье «Архивная подпись CAdES-A и хранение эл. документов».
Использовать архивный стандарт можно не только в момент подписания кадрового документа сторонами, но и при подготовке электронных документов к длительному хранению.
Автоматизация усовершенствования электронной подписи до CAdES-A с помощью КриптоАРМ Server
В электронном архиве содержатся все кадровые электронные документы, ранее подписанные работниками и компанией. В него регулярно поступают новые кадровые документы, будь то приказы о приёме на работу, заявления о предоставлении отпусков или докладные. Для длительного обеспечения действительности электронной подписи в течение нескольких десятилетий рекомендуем использовать КриптоАРМ Server.
КриптоАРМ Server — программный продукт для интеграции и автоматизации криптографических операций подписи и шифрования в ИТ-системах. Он поддерживает массовую проверку и автоматическую подпись документов обезличенным сертификатом электронной подписи по заданным правилам.
Для кадрового электронного архива реализуется следующий сценарий:
КриптоАРМ Server анализирует все документы в электронном архиве, выявляя те, чья электронная требует усовершенствования.
Найденные подписи усиливаются до стандарта CAdES-A без участия пользователя.
Документы с усовершенствованной электронной подписью возвращаются в электронный архив, сохраняя свою юридическую значимость на длительный срок.
Подробнее о том, как работает сервис проверки электронной подписи и автоматическое подписание электронной подписью в КриптоАРМ Server.
Преимущества использования КриптоАРМ Server
Гарантия юридической силы. Документы сохраняют валидность даже через 50–75 лет за счёт регулярного обновления электронной подписи.
Автоматизация. КриптоАРМ Server самостоятельно отслеживает и улучшает подписи.
Совместимость. Поддерживает ГОСТ-алгоритмы подписи и шифрования. Работает на российских операционных системах Astra Linux, Alter OS, Альт, Роса, РЕД ОС.
Безопасность. Обеспечивает защищённое соединение к веб-серверам компании с поддержкой ГОСТ TLS.
Доработка. По запросу компании с учётом её бизнес-процессов расширяем возможности КриптоАРМ Server.
Хочу автоматизировать работу с ЭП
Онлайн-презентация решения и консультация
Обсудить возможности внедрения
Реклама: ООО «Цифровые технологии», ИНН 1215039585, erid: 2W5zFHLpH1z
Начать дискуссию