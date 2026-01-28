Продлеваем жизнь кадровым электронным документам с КриптоАРМ Server

Требования к хранению электронных документов

Согласно ст. 22.1 Трудового кодекса электронные кадровые документы:

имеют ту же юридическую силу, что и бумажные, при наличии действительной электронной подписи;

должны храниться в течение сроков, установленных для аналогичных бумажных документов;

при ликвидации организации передаются в государственный/муниципальный архив.

Электронная подпись должна быть действительной в момент проверки, поскольку обеспечивает юридическую значимость электронного документа, подтверждает личность подписанта и гарантирует неизменность содержания подписанной информации.

Основная проблема с электронной подписью в том, что сертификат усиленной электронной подписи рано или поздно истечёт. Не исключены случаи отзыва сертификатов УКЭП работников или работодателей, а также истечение сроков действия корневых сертификатов удостоверяющих центров.

Современные проблемы требуют современных решений — электронные документы можно подписывать стандартом CAdES-A. В этом случае в подпись добавляется информация о дате и времени подписания документа, о статусе сертификата и о продлении документа.

Подробнее об этом рассказали в статье «Архивная подпись CAdES-A и хранение эл. документов».

Использовать архивный стандарт можно не только в момент подписания кадрового документа сторонами, но и при подготовке электронных документов к длительному хранению.