Как подать электронный иск к заказчику через Мой Арбитр

Заказчик не оплачивает оказанные услуги по различным причинам, например, он не согласен с качеством услуг или же не планировал платить. Если спор о качестве, то все недостатки должны быть описаны в акте. В этом случае рекомендуется снижать стоимость пропорционально расходам на их устранение. Обращение в суд может быть невыгодно.

Если же заказчик или покупатель отказывается платить, не выходит на связь и игнорирует все ваши сообщения, воспользуйтесь правом на судебную защиту. Однако прежде чем суд рассмотрит обращение, необходимо соблюсти определённые правила.