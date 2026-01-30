8123 КПП ОСНО моб
🔴 Вебинар: Как бухгалтеру перейти в аналитики 1С и зарабатывать от 200+ тыс. руб →
Цифровые технологии
Право
Как подать электронный иск к заказчику через Мой Арбитр

Как подать электронный иск к заказчику через Мой Арбитр

Иногда заказчики не оплачивают оказанные услуги или выполненные работы исполнителей. Или покупатели задерживают оплату купленных товаров. В таких ситуациях исполнители и продавцы обращаются в суд для взыскания. Рассказываем в статье, как подать иск электронно через сервис Мой Арбитр.

Заказчик не оплачивает оказанные услуги по различным причинам, например, он не согласен с качеством услуг или же не планировал платить. Если спор о качестве, то все недостатки должны быть описаны в акте. В этом случае рекомендуется снижать стоимость пропорционально расходам на их устранение. Обращение в суд может быть невыгодно.

Если же заказчик или покупатель отказывается платить, не выходит на связь и игнорирует все ваши сообщения, воспользуйтесь правом на судебную защиту. Однако прежде чем суд рассмотрит обращение, необходимо соблюсти определённые правила.

Досудебный порядок урегулирования спора

Согласно ч. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров и других сделок, рассматриваются арбитражным судом только при соблюдении досудебного порядка урегулирования спора. В противном случае арбитражный суд возвращает исковое заявление.

Состав претензии

  • Данные о заявителе и о получателе: наименование организации, юридический адрес, ИНН, ОГРН, ОГРНИП.

  • Описание ситуации: какой договор заключили стороны, когда, как и в каком объёме он был исполнен заявителем.

  • Ссылки на законодательство и пункты договора, которые вторая сторона нарушила: 

  • Требования и срок для их исполнения: оплатить оказанные услуги (переданные товары) в полном объёме в течение определённого срока.

  • Банковские реквизиты заявителя для получения оплаты.

  • Подпись заявителя.

Отправка претензии

Претензию можно послать на бумажном носителе или электронно с помощью сервиса Электронных заказных писем. Для этого подпишите файл с претензией отсоединённой подписью в КриптоАРМ и загрузите в личный кабинет. Подробнее рассказали в статье «КриптоАРМ заменяет плагин Почты России для подписи ЭЗП».

Убедитесь, что у вас есть доказательства о получении второй стороной направленной претензии. В противном случае вы не сможете ничего приложить к иску в качестве доказательства о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора.

Если по истечении срока заказчик не перечислит деньги, сформируйте исковое заявление для подачи в арбитражный суд.

Обращение в арбитражный суд

Теперь у вас есть доказательства соблюдения претензионного срока и вы вправе обратиться в арбитражный суд онлайн. Однако перед подачей иска необходимо оплатить госпошлину (в фиксированном размере или процентном отношении от цены иска) и направить заказчику копию иска.

Согласно ч. 2 ст. 125 АПК исковое заявление должно содержать следующую информацию:

  • наименование арбитражного суда согласно правилам подсудности — по общему правилу иск подаётся по месту регистрации ответчика, однако возможна подача иска по месту исполнения договора либо по месту нахождения ответчика-перевозчика;

  • сведения об истце и ответчике;

  • требования истца к ответчику (оплатить услуги или стоимость товаров);

  • обстоятельства дела и доказательства (договоры, акты, накладные, счета-фактуры);

  • цена иска и расчёт взыскиваемой суммы;

  • сведения о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора;

  • перечень прилагаемых документов.

Согласно ч. 1 ст. 126 АПК иску прилагаются:

  • уведомление о вручении искового заявления ответчику

  • квитанция об уплате госпошлины;

  • документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в иске;

  • документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка урегулирования спора;

  • выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Порядок подачи электронного искового заявления в арбитражные суды утверждён приказом Судебного Департамента при ВС от 28.12.2016 № 252.

Требования к электронным документам для обращения в арбитражный суд:

  • Электронный иск в формате PDF и подписан отсоединённой подписью истца.

  • Прилагаемые документы в формате PDF, RTF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODT для текстовых документов и PDF, JPEG (JPG), PNG, TIFF для документов с изображениями.

  • Размер файла не больше 30 Мб.

  • Каждый документ в виде отдельного файла, подписанного отсоединённой УКЭП.

  • Наименование файла должно отражать суть документа и количество листов.

Подпись искового заявления для подачи в арбитражный суд

Иск и прилагаемые документы можно подписать в КриптоАРМ. Для этого установите на рабочее место:

  • программу для подписи и шифрования файлов КриптоАРМ (30 дней бесплатного ознакомительного периода);

  • криптопровайдер СКЗИ КриптоПро CSP;

  • сертификат УКЭП на компьютер.

Загрузите все файлы в мастер «Подпись и шифрование», выберите сертификат УКЭП для подписания, измените вид подписи на отсоединённую и подпишите документы.

Видеоинструкция по подписанию электронных документов в КриптоАРМ

КриптоАРМ

Бесплатное приложение с открытым исходным кодом для защиты ваших файлов

Подача электронного иска через Мой Арбитр

1. Авторизуйтесь на портале Мой Арбитр через ЛК Госуслуг и в разделе «Заявления и жалобы» нажмите «Иск (заявление)».

Главная страница сервиса Мой Арбитр

2. Выберите вид обращения «Исковое заявление».

Выбор вида обращения в сервисе Мой Арбитр

3. Во вкладке «Истец» выберите тип участника для истца и заполните недостающие данные.

Сведения об истце в сервисе Мой Арбитр

4. Во вкладке «Ответчик» выберите тип участника для ответчика и заполните его недостающие данные.

Сведения об ответчике в сервисе Мой Арбитр

5. Во вкладке «Суд» выберите нужный арбитражный суд согласно правилам подсудности.

Выбор арбитражного суда для подачи электронного искового заявления в сервисе Мой Арбитр

6. Во вкладке «Документы» укажите сумму иска, ФИО подписанта, загрузите электронный иск формата PDF и файл подписи формата SIG.

Загрузка электронных документов при электронном обращении в арбитражный суд в сервисе Мой Арбитр

7. В подразделе «Добавить документ» загрузите прилагаемые документы (квитанцию об уплате госпошлины, выписку из ЕГРЮЛ, доказательства и ходатайства).

8. Отправьте исковое заявление.

Обращение будет проверено системой и в случае нарушений заявителю придёт технический отказ. Исправьте недостатки и сформируйте обращение заново. После принятия искового заявления и регистрации документов в суде вам будут приходить уведомления об их движении в личном кабинете.

Арбитражный суд рассмотрит исковое заявление в порядке упрощённого производства без вызова сторон, если цена иска не превышает 1,2 млн руб. для организаций и 600 тыс. руб. для ИП.

При превышении указанных сумм вы вправе просить суд рассмотреть дело без вашего участия или участвовать онлайн по видео-конференц-связи. 

КриптоАРМ

Бесплатное приложение с открытым исходным кодом для защиты ваших файлов

Заключение

Таким образом, если заказчик или покупатель не оплачивают оказанные услуги или поставленные товары, вы вправе обратиться в арбитражный суд для взыскания.

Для судебной защиты ваших прав необходимо:

  1. отправить претензию второй стороне договора;

  2. дождаться истечения срока на удовлетворение требований, указанных в претензии;

  3. сформировать электронное исковое заявление и пакет прилагаемых документов;

  4. отправить их ответчику;

  5. подать электронный иск через Мой Арбитр;

  6. дождаться уведомления о принятии искового заявления и регистрации документов.

Больше о возможностях электронного документооборота, программы КриптоАРМ и сценариях её использования в наших социальных сетях: ВК, Telegram-канал, Дзен, Rutube.

Реклама: ООО «Цифровые технологии», ИНН 1215039585, erid: 2W5zFHLiERe

Информации об авторе

Цифровые технологии

Цифровые технологии

Создаем решения для защиты вашего бизнеса.

152 подписчика30 постов

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум