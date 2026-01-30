Как подать электронный иск к заказчику через Мой Арбитр

Заказчик не оплачивает оказанные услуги по различным причинам, например, он не согласен с качеством услуг или же не планировал платить. Если спор о качестве, то все недостатки должны быть описаны в акте. В этом случае рекомендуется снижать стоимость пропорционально расходам на их устранение. Обращение в суд может быть невыгодно.
Если же заказчик или покупатель отказывается платить, не выходит на связь и игнорирует все ваши сообщения, воспользуйтесь правом на судебную защиту. Однако прежде чем суд рассмотрит обращение, необходимо соблюсти определённые правила.
Досудебный порядок урегулирования спора
Согласно ч. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров и других сделок, рассматриваются арбитражным судом только при соблюдении досудебного порядка урегулирования спора. В противном случае арбитражный суд возвращает исковое заявление.
Состав претензии
Данные о заявителе и о получателе: наименование организации, юридический адрес, ИНН, ОГРН, ОГРНИП.
Описание ситуации: какой договор заключили стороны, когда, как и в каком объёме он был исполнен заявителем.
Ссылки на законодательство и пункты договора, которые вторая сторона нарушила:
Требования и срок для их исполнения: оплатить оказанные услуги (переданные товары) в полном объёме в течение определённого срока.
Банковские реквизиты заявителя для получения оплаты.
Подпись заявителя.
Отправка претензии
Претензию можно послать на бумажном носителе или электронно с помощью сервиса Электронных заказных писем. Для этого подпишите файл с претензией отсоединённой подписью в КриптоАРМ и загрузите в личный кабинет. Подробнее рассказали в статье «КриптоАРМ заменяет плагин Почты России для подписи ЭЗП».
Убедитесь, что у вас есть доказательства о получении второй стороной направленной претензии. В противном случае вы не сможете ничего приложить к иску в качестве доказательства о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора.
Если по истечении срока заказчик не перечислит деньги, сформируйте исковое заявление для подачи в арбитражный суд.
Обращение в арбитражный суд
Теперь у вас есть доказательства соблюдения претензионного срока и вы вправе обратиться в арбитражный суд онлайн. Однако перед подачей иска необходимо оплатить госпошлину (в фиксированном размере или процентном отношении от цены иска) и направить заказчику копию иска.
Согласно ч. 2 ст. 125 АПК исковое заявление должно содержать следующую информацию:
наименование арбитражного суда согласно правилам подсудности — по общему правилу иск подаётся по месту регистрации ответчика, однако возможна подача иска по месту исполнения договора либо по месту нахождения ответчика-перевозчика;
сведения об истце и ответчике;
требования истца к ответчику (оплатить услуги или стоимость товаров);
обстоятельства дела и доказательства (договоры, акты, накладные, счета-фактуры);
цена иска и расчёт взыскиваемой суммы;
сведения о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора;
перечень прилагаемых документов.
Согласно ч. 1 ст. 126 АПК иску прилагаются:
уведомление о вручении искового заявления ответчику
квитанция об уплате госпошлины;
документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в иске;
документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка урегулирования спора;
выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
Порядок подачи электронного искового заявления в арбитражные суды утверждён приказом Судебного Департамента при ВС от 28.12.2016 № 252.
Требования к электронным документам для обращения в арбитражный суд:
Электронный иск в формате PDF и подписан отсоединённой подписью истца.
Прилагаемые документы в формате PDF, RTF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODT для текстовых документов и PDF, JPEG (JPG), PNG, TIFF для документов с изображениями.
Размер файла не больше 30 Мб.
Каждый документ в виде отдельного файла, подписанного отсоединённой УКЭП.
Наименование файла должно отражать суть документа и количество листов.
Подпись искового заявления для подачи в арбитражный суд
Иск и прилагаемые документы можно подписать в КриптоАРМ. Для этого установите на рабочее место:
программу для подписи и шифрования файлов КриптоАРМ (30 дней бесплатного ознакомительного периода);
криптопровайдер СКЗИ КриптоПро CSP;
сертификат УКЭП на компьютер.
Загрузите все файлы в мастер «Подпись и шифрование», выберите сертификат УКЭП для подписания, измените вид подписи на отсоединённую и подпишите документы.
Подача электронного иска через Мой Арбитр
1. Авторизуйтесь на портале Мой Арбитр через ЛК Госуслуг и в разделе «Заявления и жалобы» нажмите «Иск (заявление)».
2. Выберите вид обращения «Исковое заявление».
3. Во вкладке «Истец» выберите тип участника для истца и заполните недостающие данные.
4. Во вкладке «Ответчик» выберите тип участника для ответчика и заполните его недостающие данные.
5. Во вкладке «Суд» выберите нужный арбитражный суд согласно правилам подсудности.
6. Во вкладке «Документы» укажите сумму иска, ФИО подписанта, загрузите электронный иск формата PDF и файл подписи формата SIG.
7. В подразделе «Добавить документ» загрузите прилагаемые документы (квитанцию об уплате госпошлины, выписку из ЕГРЮЛ, доказательства и ходатайства).
8. Отправьте исковое заявление.
Обращение будет проверено системой и в случае нарушений заявителю придёт технический отказ. Исправьте недостатки и сформируйте обращение заново. После принятия искового заявления и регистрации документов в суде вам будут приходить уведомления об их движении в личном кабинете.
Арбитражный суд рассмотрит исковое заявление в порядке упрощённого производства без вызова сторон, если цена иска не превышает 1,2 млн руб. для организаций и 600 тыс. руб. для ИП.
При превышении указанных сумм вы вправе просить суд рассмотреть дело без вашего участия или участвовать онлайн по видео-конференц-связи.
Заключение
Таким образом, если заказчик или покупатель не оплачивают оказанные услуги или поставленные товары, вы вправе обратиться в арбитражный суд для взыскания.
Для судебной защиты ваших прав необходимо:
отправить претензию второй стороне договора;
дождаться истечения срока на удовлетворение требований, указанных в претензии;
сформировать электронное исковое заявление и пакет прилагаемых документов;
отправить их ответчику;
подать электронный иск через Мой Арбитр;
дождаться уведомления о принятии искового заявления и регистрации документов.
