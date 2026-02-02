Как подписать акт сверки с контрагентом, если у него нет ЭДО

Сроки для сверки взаиморасчетов

Бухгалтер составляет акт в отношении конкретного участника сделки за определенный период. Чаще всего сверяют данные за отчетный период (например, за первый квартал или год), поскольку перед составлением, например, годовой отчетности организации обязаны провести инвентаризацию имущества и обязательств.

Записи в акт делают на основании первичных документов: накладных, актов оказанных услуг, платежных поручений.

Полученную таблицу с перечнем операций и остатками направляют контрагенту в бумажном или электронном варианте для подписания. Если акт сверки подписан обеими сторонами, выявленная задолженность считается согласованной.