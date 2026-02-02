Как подписать акт сверки с контрагентом, если у него нет ЭДО

Акт сверки взаиморасчетов — документ, в котором контрагенты фиксируют состояние взаимных расчетов за определенный период, наличие кредиторской и дебиторской задолженностей.
Акт сверки не относится к документам первичного учета, однако он позволяет подготовить отчетность, контролировать данные о платежах и защитить добросовестного участника сделки, выступая доказательством в суде.
Сроки для сверки взаиморасчетов
Бухгалтер составляет акт в отношении конкретного участника сделки за определенный период. Чаще всего сверяют данные за отчетный период (например, за первый квартал или год), поскольку перед составлением, например, годовой отчетности организации обязаны провести инвентаризацию имущества и обязательств.
Записи в акт делают на основании первичных документов: накладных, актов оказанных услуг, платежных поручений.
Полученную таблицу с перечнем операций и остатками направляют контрагенту в бумажном или электронном варианте для подписания. Если акт сверки подписан обеими сторонами, выявленная задолженность считается согласованной.
Требования к электронному акту сверки
ФНС утвердила основные требования к электронному акту сверки:
формат файла — XML;
содержание — сведения об операциях, известных отправителю и получателю;
электронная подпись обеих сторон.
В силу ч. 1 ст. 6 закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» электронные документы, подписанные сертификатом УКЭП, признаются равнозначными документам на бумажных носителях, подписанных собственноручно. В связи с этим рекомендуем подписывать электронные акты сверки сертификатом УКЭП.
Как подписать акт сверки взаиморасчетов электронно
Если вы или ваш контрагент не подключены к операторам ЭДО, воспользуйтесь КриптоАРМ — программой для подписи и шифрования файлов.
С помощью КриптоАРМ можно:
подписывать электронные документы сертификатом УКЭП — договоры, акты, заявления, приказы, жалобы;
шифровать файлы, содержащие конфиденциальную информацию (персональные данные, коммерческую тайну);
подписывать PDF-документы встроенной подписью со штампом;
обмениваться защищенными электронными письмами;
создавать запросы на выдачу сертификатов ЭП, в том числе сертификатов безопасности сайтов, получаемых в НУЦ Минцифры.
Для подписи электронного акта сверки установите на компьютер:
КриптоАРМ — 30 дней бесплатного использования с момента установки;
криптопровайдер СКЗИ КриптоПро CSP 5.0;
сертификат УКЭП, полученный в УЦ ФНС — для директоров организаций и ИП, или полученный в аккредитованном УЦ — для бухгалтера, подписывающего акты сверок от имени компании или ИП.
Во втором случае понадобится машиночитаемая доверенность. Подробнее рассказали в статье «Как оформить МЧД на сайте ФНС в 2025 году».
Подпись электронного акта сверки в КриптоАРМ
В разделе «Документы» откройте мастер «Подпись и шифрование».
Загрузите файл.
В правом боковом меню выберите операцию «Подписать» и сертификат УКЭП организации.
Нажмите «Выполнить — Продолжить» и введите пароль на защищенный носитель.
Подписанный акт лежит в папке с исходным файлом. Его можно отправить по e-mail в КриптоАРМ, добавив почтовый аккаунт.
Контрагент подписывает акт в КриптоАРМ аналогичным образом с одной особенностью:
если акт был подписан присоединенной подписью, то в мастер Подпись и шифрование следует загружать подписанный акт формата SIG;
если акт был подписан отсоединенной подписью, то в мастер загружается файл отсоединенной подписи формата SIG.
Таким образом, вы можете подписать и обменяться электронным актом сверки со своим контрагентом с помощью программы КриптоАРМ.
