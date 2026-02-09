Собственный ЭДО на сайте CMS 1С-Битрикс

Сервисы операторов ЭДО нужны при обмене формализованными электронными документами: УПД, счета-фактуры, электронные транспортные накладные. Однако если в ваших бизнес-процессах участвуют другие документы (неформализованные), вы вправе развернуть собственную систему обмена с внешними или внутренними пользователями.

Собственные системы ЭДО должны:

учитывать особенности бизнес-процессов организации;

обеспечивать юридическую значимость всех электронных документов;

упрощать работу с документами (формирование, анализ, поиск, отправка, хранение).

И это можно организовать, если у компании есть сайт на 1С-Битрикс — добавьте модуль КриптоАРМ Документы для 1С-Битрикс и пользуйтесь возможностями электронной подписи уже сейчас.