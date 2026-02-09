Собственный ЭДО на сайте CMS 1С-Битрикс

Сервисы операторов ЭДО нужны при обмене формализованными электронными документами: УПД, счета-фактуры, электронные транспортные накладные. Однако если в ваших бизнес-процессах участвуют другие документы (неформализованные), вы вправе развернуть собственную систему обмена с внешними или внутренними пользователями.
Собственные системы ЭДО должны:
учитывать особенности бизнес-процессов организации;
обеспечивать юридическую значимость всех электронных документов;
упрощать работу с документами (формирование, анализ, поиск, отправка, хранение).
И это можно организовать, если у компании есть сайт на 1С-Битрикс — добавьте модуль КриптоАРМ Документы для 1С-Битрикс и пользуйтесь возможностями электронной подписи уже сейчас.
Преимущества КриптоАРМ Документов
Устанавливаются с маркетплейса 1С-Битрикс.
Добавляют штамп подписи в электронные документы.
Позволяют подписывать комплекты документов по категориям «Заказы» и «Пользователи», а также загружать файлы для подписания либо подписывать формы на сайте.
Образуют единое хранилище всех подписанных документов.
Функциональные возможности КриптоАРМ Документов для 1С-Битрикс
Работа в любом браузере: Яндекс.Браузер, Opera, Chrome, Microsoft Edge, Safari.
Подпись документов любого формата: .doc, .xls, .pdf, .xml.
Встроенная подпись PDF-документов с отметкой об электронной подписи или, по-другому, PAdES (инструкция).
Подпись документов стандартами CAdES-BES, CAdES-T, CAdES-X Long Type 1, CAdES-A.
Присоединённая и отсоединённая подпись.
Пакетная подпись — подписание нескольких документов за один раз.
Соподпись — подписание одного документа несколькими участниками процесса, например заказчиком и исполнителем, продавцом и покупателем, руководителем и сотрудником.
Сценарии применения
ЭДО для интернет-магазина
Организуйте обмен электронными документами с клиентами напрямую, если вы не должны выставлять счета-фактуры.
Модуль КриптоАРМ Документы позволяет подписывать пакеты документов по завершённым заказам. Подписанные документы будут размещены в личном кабинете клиента для ознакомления или подписания со своей стороны.
Внутренний ЭДО с сотрудниками
Заявление на отпуск или заявка на закупку канцтоваров — неважно, что запрашивает сотрудник. Важно, что это можно сделать электронно и с сохранением юридической значимости с помощью сертификатов квалифицированной или неквалифицированной электронной подписи.
Требуемое ПО
Для развёртывания:
Сайт на CMS 1С-Битрикс.
Для использования на рабочем месте:
сертификат УКЭП или УНЭП;
криптопровайдер СКЗИ КриптоПро CSP;
программа для подписи документов КриптоАРМ.
Процесс подписания документов с КриптоАРМ Документы
В режиме Администрирования откройте КриптоАРМ Документы — Документы по заказам.
Проверьте корректность содержащейся информации.
Нажмите Подписать — откроется программа КриптоАРМ.
Подпишите файл в КриптоАРМ. Подробная инструкция. Подписанный документ автоматически вернётся в систему и, при необходимости, направится второй стороне для подписания или ознакомления.
Заключение
КриптоАРМ Документы для 1С-Битрикс — это экономия средств, безопасность и удобство работы с документами.
Организуйте электронный документооборот на своём сайте — в полном соответствии с требованиями закона, сохранением юридической значимости и с отметками об электронной подписи в подписываемых документах.
