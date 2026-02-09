8162 КПК УСН моб
Собственный ЭДО на сайте CMS 1С-Битрикс

Хотите наладить электронный документооборот в компании без лишних затрат? Модуль КриптоАРМ Документы для 1С‑Битрикс позволит организовать безопасный обмен документами — от внутренних приказов до клиентских заказов — в привычной системе вашего сайта. Рассказываем, как это работает и почему выгодно для бизнеса.

Сервисы операторов ЭДО нужны при обмене формализованными электронными документами: УПД, счета-фактуры, электронные транспортные накладные. Однако если в ваших бизнес-процессах участвуют другие документы (неформализованные), вы вправе развернуть собственную систему обмена с внешними или внутренними пользователями. 

Собственные системы ЭДО должны:

  • учитывать особенности бизнес-процессов организации;

  • обеспечивать юридическую значимость всех электронных документов;

  • упрощать работу с документами (формирование, анализ, поиск, отправка, хранение).

И это можно организовать, если у компании есть сайт на 1С-Битрикс — добавьте модуль КриптоАРМ Документы для 1С-Битрикс и пользуйтесь возможностями электронной подписи уже сейчас.

Преимущества КриптоАРМ Документов

  • Устанавливаются с маркетплейса 1С-Битрикс.

  • Добавляют штамп подписи в электронные документы.

  • Позволяют подписывать комплекты документов по категориям «Заказы» и «Пользователи», а также загружать файлы для подписания либо подписывать формы на сайте.

  • Образуют единое хранилище всех подписанных документов.

Функциональные возможности КриптоАРМ Документов для 1С-Битрикс

  • Работа в любом браузере: Яндекс.Браузер, Opera, Chrome, Microsoft Edge, Safari.

  • Подпись документов любого формата: .doc, .xls, .pdf, .xml.

  • Встроенная подпись PDF-документов с отметкой об электронной подписи или, по-другому, PAdES (инструкция).

  • Подпись документов стандартами CAdES-BES, CAdES-T, CAdES-X Long Type 1, CAdES-A.

  • Присоединённая и отсоединённая подпись.

  • Пакетная подпись — подписание нескольких документов за один раз.

  • Соподпись — подписание одного документа несколькими участниками процесса, например заказчиком и исполнителем, продавцом и покупателем, руководителем и сотрудником.

Сценарии применения

ЭДО для интернет-магазина

Организуйте обмен электронными документами с клиентами напрямую, если вы не должны выставлять счета-фактуры.

Модуль КриптоАРМ Документы позволяет подписывать пакеты документов по завершённым заказам. Подписанные документы будут размещены в личном кабинете клиента для ознакомления или подписания со своей стороны.

Внутренний ЭДО с сотрудниками

Заявление на отпуск или заявка на закупку канцтоваров — неважно, что запрашивает сотрудник. Важно, что это можно сделать электронно и с сохранением юридической значимости с помощью сертификатов квалифицированной или неквалифицированной электронной подписи. 

Требуемое ПО

Для развёртывания:

Для использования на рабочем месте:

  • сертификат УКЭП или УНЭП;

  • криптопровайдер СКЗИ КриптоПро CSP;

  • программа для подписи документов КриптоАРМ.

Процесс подписания документов с КриптоАРМ Документы

  1. В режиме Администрирования откройте КриптоАРМ Документы — Документы по заказам.

  2. Проверьте корректность содержащейся информации.

  3. Нажмите Подписать — откроется программа КриптоАРМ

  4. Подпишите файл в КриптоАРМ. Подробная инструкция. Подписанный документ автоматически вернётся в систему и, при необходимости, направится второй стороне для подписания или ознакомления.

Заключение

КриптоАРМ Документы для 1С-Битрикс — это экономия средств, безопасность и удобство работы с документами.

Организуйте электронный документооборот на своём сайте — в полном соответствии с требованиями закона, сохранением юридической значимости и с отметками об электронной подписи в подписываемых документах.

