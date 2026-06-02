Бухучёт лицензий на ПО: как отразить покупку неисключительных прав на примере лицензий КриптоАРМ

Бухгалтерские проводки при покупке лицензии на КриптоАРМ

Экосистема КриптоАРМ предлагает решения для работы с электронной подписью на различных ОС, обмена электронными документами и создания единого входа в веб-ресурсы компании.

С помощью программы КриптоАРМ можно:

Компания приобрела годовую лицензию КриптоАРМ за 1850 руб. без НДС — программа включена в Реестр отечественного ПО и не облагается налогом согласно пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ (реестровая запись № 605 от 29.04.2016). Такая лицензия не относится к НМА и сразу принимается к расходам через счёт 97 «Расходы будущих периодов».

Дт 97 Кт 60 — 1 850 руб. (признание расходов). Одновременно — забалансовый учёт (Дт 012).

Акт приёма-передачи неисключительных прав подтверждает отражение поступления. При оформлении заказа на сайте cryptoarm.ru компания-покупатель может выбрать способ получения бухгалтерских документов:

подписанный сертификатом УКЭП на указанный электронный адрес;

подписанный сертификатом УКЭП через СБИС или Диадок;

подписанный собственноручной подписью на бумажном носителе, направленный Почтой России.

При покупке бессрочной лицензии на КриптоАРМ версии Защищённая почта компания списывает сразу или равномерно стоимость в зависимости от своей учётной политики. Во втором случае срок списания зависит от срока полезного использования, который компания определяет самостоятельно.

Лицензия на КриптоАРМ ID превышает лимит и отвечает признакам нематериального актива согласно ФСБУ 14/2022. Затраты учитываются на счёте 04, и амортизация начисляется в течение срока полезного использования.