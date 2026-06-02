Бухучёт лицензий на ПО: как отразить покупку неисключительных прав на примере лицензий КриптоАРМ

Как отразить в бухучёте покупку неисключительной лицензии на ПО
Неисключительная лицензия даёт право компании пользоваться ею и установить на рабочие места. Учёт неисключительных прав сводится к тому, чтобы правильно квалифицировать актив и распределить потраченные деньги в расходах компании.
Для этого бухгалтер:
Изучает договор и закрывающие документы, чтобы выяснить стоимость прав и срок их действия.
Сверяет стоимость с лимитом для нематериальных активов (НМА), который закреплён в учётной политике компании.
Выбирает способ списания: единовременно или равномерно.
С 2024 года неисключительные лицензии могут учитываться тремя способами в зависимости от выполнения критериев:
Дорого и надолго — если соответствует всем критериям ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» и стоит дороже установленного лимита, то затраты учитываются на счёте 04. В этом случае амортизация начисляется в течение срока полезного использования.
Дёшево и надолго — если лицензия приобретена за фиксированный разовый платёж ниже лимита, а срок её действия составляет больше 1 года, затраты признаются малоценным НМА и списываются единовременно в периоде приобретения (на счета 20, 26 или 44).
Короткий срок — если срок лицензии меньше года, такие права вообще не попадают под критерии НМА. Затраты на них также признаются расходами текущего периода и списываются сразу.
На какой счёт отнести покупку лицензии КриптоАРМ
При возникновении такого вопроса в первую очередь смотрите на профиль вашей компании и на то, в каком подразделении будет использоваться программа. Стоимость ПО списывается на те же счета затрат, что и другие повседневные расходы бизнеса:
Счёт 26 «Общехозяйственные расходы». Самый распространенный вариант для большинства организаций. Если программа нужна директору для подписания договоров, затраты смело относят сюда.
Счёт 44 «Расходы на продажу». Классическое решение для торговых компаний. Если ваша основная деятельность — оптовая или розничная торговля, стоимость лицензии включается в издержки обращения.
Счета 20 или 25. Применяются реже. Они актуальны, если использование ПО напрямую связано с производственным процессом или оказанием услуг клиентам.
Счёт 97 «Расходы будущих периодов». Предназначен для учёта затрат, которые компания произвела в текущем отчётном периоде, но пользоваться программой она будет в будущем.
Бухгалтерские проводки при покупке лицензии на КриптоАРМ
Экосистема КриптоАРМ предлагает решения для работы с электронной подписью на различных ОС, обмена электронными документами и создания единого входа в веб-ресурсы компании.
С помощью программы КриптоАРМ можно:
подписывать документы формата PDF встроенной подписью (PAdES).
Компания приобрела годовую лицензию КриптоАРМ за 1850 руб. без НДС — программа включена в Реестр отечественного ПО и не облагается налогом согласно пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ (реестровая запись № 605 от 29.04.2016). Такая лицензия не относится к НМА и сразу принимается к расходам через счёт 97 «Расходы будущих периодов».
Дт 97 Кт 60 — 1 850 руб. (признание расходов).
Одновременно — забалансовый учёт (Дт 012).
Акт приёма-передачи неисключительных прав подтверждает отражение поступления. При оформлении заказа на сайте cryptoarm.ru компания-покупатель может выбрать способ получения бухгалтерских документов:
подписанный сертификатом УКЭП на указанный электронный адрес;
подписанный сертификатом УКЭП через СБИС или Диадок;
подписанный собственноручной подписью на бумажном носителе, направленный Почтой России.
При покупке бессрочной лицензии на КриптоАРМ версии Защищённая почта компания списывает сразу или равномерно стоимость в зависимости от своей учётной политики. Во втором случае срок списания зависит от срока полезного использования, который компания определяет самостоятельно.
Лицензия на КриптоАРМ ID превышает лимит и отвечает признакам нематериального актива согласно ФСБУ 14/2022. Затраты учитываются на счёте 04, и амортизация начисляется в течение срока полезного использования.
Чек-лист бухгалтера по учёту лицензий
1. Оцените срок и стоимость. Изучите лицензионный договор: если право пользования передается больше чем на 12 месяцев, а цена превышает установленный в компании лимит, перед вами нематериальный актив. Если хотя бы одно условие не выполняется, это текущие расходы.
2. Выберите счёт. Точно определите, на какой счет отнести покупку лицензии. Для «малоценного» ПО используйте привычные счета учёта затрат (20, 26, 44, 97), для полноценного НМА — счёт 04.
3. Проверьте операции в базе. Убедитесь, что сформированы корректные бухгалтерские проводки при покупке лицензии. Как правило, стоимость такого ПО списывается в расходы единовременно в момент приобретения. Проверьте сами проводки: покупка КриптоАРМ, оплата поставщику и признание затрат должны формироваться датой получения ключа или акта приёма-передачи.
4. Отразите актив за балансом. Грамотный бухучет лицензий на ПО требует контроля за тем, что компания реально использует. Программу нужно поставить на забалансовый счет (например, 012, который компания вводит самостоятельно) по стоимости приобретения. Именно на этом строится прозрачный учёт неисключительных прав до момента окончания срока действия ключа.
Обязательно закрепите в учётной политике стоимостной лимит для признания НМА и выбранный способ списания недорогих программ. Только при наличии прописанной методики бухгалтерский учёт лицензий будет защищён от претензий проверяющих и перестанет вызывать вопросы при закрытии каждого отчётного периода.
Хотите узнать больше об ЭДО, электронной подписи, защите информации и системах аутентификации? Подписывайтесь на наши социальные сети: Vk, Telegram-канал, Дзен, Rutube.
Реклама: ООО "Цифровые технологии", ИНН: 1215039585, erid: 2W5zFJrLTS9
Начать дискуссию