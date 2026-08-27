Как подписывать электронные путевые листы без привязки к рабочему месту

Почему это актуально для транспортной сферы
Специфика работы транспортных предприятий в мобильности. Водители, экспедиторы регулярно находятся вне офиса, например, на парковке или на удалённой стоянке. При этом документы должны быть подписаны своевременно, чтобы не срывать рейсы и не создавать риски при проверках. Бумажные варианты замедляют процессы и усложняют хранение и поиск, а классические средства электронной подписи часто требуют стационарного рабочего места с установленным ПО.
КриптоАРМ Mobile решает эту проблему: подписание происходит на мобильном устройстве, а интеграция с внутренними сервисами компании делает процесс незаметным для пользователя и полностью встраиваемым в привычные рабочие сценарии. Подписанные транспортные документы готовы к загрузке в ГИС ЭПД.
Приложение КриптоАРМ Mobile доступно для мобильных ОС Android, iOS, а также для российских ОС Аврора, РОСА Мобайл, РЕД ОС М.
КриптоАРМ Mobile работает с защищёнными носителями Рутокен ЭЦП 3.0 3100 NFC для бесконтактной подписи, в том числе поддерживается самое новое устройство Рутокен ЭЦП 3.0 3100 NFC Slim-C, обеспечивающее работу через NFC и популярный разъем Type-C.
Законодательная база ЭДО в транспортной сфере
Федеральный закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ
Данный закон закрепил обязанность оформлять с 01 сентября 2026 года в электронном виде транспортные накладные (ЭТрН), заказы-заявки на перевозку, экспедиторские документы (поручение экспедитору, экспедиторскую и складскую расписки), транспортные железнодорожные накладные, грузовые авианакладные.
Федеральный закон от 06.03.2022 № 39-ФЗ
Внёс отдельные поправки, касающиеся электронных путевых листов (ЭПЛ), электронных заказов-заявок (ЭЗЗ) и электронных договоров фрахтования (ЭДФ).
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
Определяет виды электронной подписи и условия признания юридической значимости электронных документов, подписанных тем или иным видом ЭП.
Постановление Правительства РФ от 21.05.2022 № 931
Утверждает правила передачи данных участниками обмена в государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).
Постановление Правительства РФ от 01.06.2024 № 753
Регулирует аспекты работы с электронными транспортными документами и взаимодействие с ГИС ЭПД.
Как устроена работа с документами
Типовой сценарий использования в транспортной компании выглядит так:
Формирование документа. В корпоративном сервисе или учётной системе (например, в личном кабинете или в модуле для электронных путевых листов) создаётся электронный путевой лист или иной транспортный документ.
Инициация подписания. Сотрудник (например, диспетчер) или система автоматически направляет документ на подпись. В интерфейсе появляется кнопка Подписать.
Подписание в КриптоАРМ Mobile. Пользователь заходит в личный кабинет, нажимает Подписать — открывается КриптоАРМ Mobile на его смартфоне или планшете. В приложении он подписывает документ сертификатом УКЭП.
Возврат подписанного документа. После успешного подписания файл автоматически возвращается в сервис компании и готов к загрузке в ГИС ЭПД. Реестр операторов здесь.
Такой подход позволяет подписывать документы из любой точки, где есть связь, без необходимости возвращаться в офис или использовать стационарный компьютер.
Преимущества ЭДО для транспортной компании
Скорость и непрерывность процессов. Подписание не зависит от местоположения сотрудника: экспедитор, медработник или водитель могут заверить документ прямо на объекте или в пути.
Юридическая значимость. Использование УКЭП и сертифицированных средств криптографии гарантирует, что документы будут приняты в ГИС ЭПД, признаны в госорганах и при проверках.
Снижение рисков ошибок и потерь. Электронные документы не теряются, их проще контролировать по статусам, история подписания фиксируется системой.
Встраиваемость в текущие процессы. Благодаря API-интеграции внедрение не требует полной перестройки учётных систем: достаточно добавить шаг подписания в существующий маршрут согласования.
Что нужно для работы
Чтобы использовать КриптоАРМ Mobile, сотрудникам транспортной компании потребуется следующее:
Лицензия на КриптоПро CSP — криптопровайдер, необходимый для выполнения криптографических операций подписания электронных документов.
Защищённый носитель — для хранения сертификата с ключами электронной подписи (USB-токен или смарт-карта)
Сертификат УКЭП — выдаётся аккредитованным удостоверяющим центром.
Машиночитаемая доверенность — для сотрудников, которые подписывают электронные документы от имени компании.
Организация встраивает КриптоАРМ Mobile в свой сервис через API, что позволяет автоматизировать передачу документов на подпись и возврат результатов.
Практические нюансы и рекомендации
При внедрении важно учитывать несколько моментов:
Обучение сотрудников. Даже простой интерфейс требует базового понимания, как работать с ЭП, как хранить ключи и что делать при возникновении ошибок.
Политика безопасности. Доступ к ключам и сертификатам должен быть строго регламентирован, а носители учтены и защищены от утери или несанкционированного доступа.
Тестирование интеграции. Перед запуском на всю компанию стоит протестировать сценарии на ограниченном круге пользователей, чтобы отработать возможные ошибки и уточнить логику маршрутизации документов.
Переходите на электронные путевые листы с КриптоАРМ Mobile
КриптоАРМ Mobile — это удобный инструмент для транспортных компаний, которым важно подписывать электронные путевые листы и иные транспортные документы быстро, безопасно и без привязки к офису.
Интеграция по API позволяет встроить подписание в существующие сервисы, а использование УКЭП, КриптоПро CSP и защищённого носителя обеспечивает юридическую значимость документов и соответствие требованиям регуляторов.
Такой подход помогает оптимизировать документооборот, сократить время на оформление и минимизировать риски при проверках и взаимодействии с контрагентами.
Скачать КриптоАРМ Mobile с RuStore, Google Play, App Store.
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