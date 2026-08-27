Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
🔴 Бесплатный вебинар: "Бухгалтер IT компании IT-льготы под прицелом ФНС"
Цифровые технологии
Переход на ЭДО
Читать 4 мин
Как подписывать электронные путевые листы без привязки к рабочему месту

Как подписывать электронные путевые листы без привязки к рабочему месту

Оформление и подпись электронных путевых листов, актов и иных документов прямо в дороге возможно при использовании мобильного решения КриптоАРМ Mobile. Рассказываем, как организовать обмен электронными транспортными документами с работниками, обеспечить юридическую значимость и соответствие требованиям законодательства.

152 просмотра13 открытий

Почему это актуально для транспортной сферы

Специфика работы транспортных предприятий в мобильности. Водители, экспедиторы регулярно находятся вне офиса, например, на парковке или на удалённой стоянке. При этом документы должны быть подписаны своевременно, чтобы не срывать рейсы и не создавать риски при проверках. Бумажные варианты замедляют процессы и усложняют хранение и поиск, а классические средства электронной подписи часто требуют стационарного рабочего места с установленным ПО.

КриптоАРМ Mobile решает эту проблему: подписание происходит на мобильном устройстве, а интеграция с внутренними сервисами компании делает процесс незаметным для пользователя и полностью встраиваемым в привычные рабочие сценарии. Подписанные транспортные документы готовы к загрузке в ГИС ЭПД.

Приложение КриптоАРМ Mobile доступно для мобильных ОС Android, iOS, а также для российских ОС Аврора, РОСА Мобайл, РЕД ОС М.

КриптоАРМ Mobile работает с защищёнными носителями Рутокен ЭЦП 3.0 3100 NFC для бесконтактной подписи, в том числе поддерживается самое новое устройство Рутокен ЭЦП 3.0 3100 NFC Slim-C, обеспечивающее работу через NFC и популярный разъем Type-C.

Законодательная база ЭДО в транспортной сфере

Федеральный закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ

Данный закон закрепил обязанность оформлять с 01 сентября 2026 года в электронном виде транспортные накладные (ЭТрН), заказы-заявки на перевозку, экспедиторские документы (поручение экспедитору, экспедиторскую и складскую расписки), транспортные железнодорожные накладные, грузовые авианакладные. 

Федеральный закон от 06.03.2022 № 39-ФЗ 

Внёс отдельные поправки, касающиеся электронных путевых листов (ЭПЛ), электронных заказов-заявок (ЭЗЗ) и электронных договоров фрахтования (ЭДФ). 

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»

Определяет виды электронной подписи и условия признания юридической значимости электронных документов, подписанных тем или иным видом ЭП.

Постановление Правительства РФ от 21.05.2022 № 931

Утверждает правила передачи данных участниками обмена в государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). 

Постановление Правительства РФ от 01.06.2024 № 753

Регулирует аспекты работы с электронными транспортными документами и взаимодействие с ГИС ЭПД. 

Как устроена работа с документами

Типовой сценарий использования в транспортной компании выглядит так:

  1. Формирование документа. В корпоративном сервисе или учётной системе (например, в личном кабинете или в модуле для электронных путевых листов) создаётся электронный путевой лист или иной транспортный документ.

  2. Инициация подписания. Сотрудник (например, диспетчер) или система автоматически направляет документ на подпись. В интерфейсе появляется кнопка Подписать.

  3. Подписание в КриптоАРМ Mobile. Пользователь заходит в личный кабинет, нажимает Подписать —  открывается КриптоАРМ Mobile на его смартфоне или планшете. В приложении он подписывает документ сертификатом УКЭП.

  4. Возврат подписанного документа. После успешного подписания файл автоматически возвращается в сервис компании и готов к загрузке в ГИС ЭПД. Реестр операторов здесь.

Такой подход позволяет подписывать документы из любой точки, где есть связь, без необходимости возвращаться в офис или использовать стационарный компьютер.

Преимущества ЭДО для транспортной компании

  • Скорость и непрерывность процессов. Подписание не зависит от местоположения сотрудника: экспедитор, медработник или водитель могут заверить документ прямо на объекте или в пути.

  • Юридическая значимость. Использование УКЭП и сертифицированных средств криптографии гарантирует, что документы будут приняты в ГИС ЭПД, признаны в госорганах и при проверках.

  • Снижение рисков ошибок и потерь. Электронные документы не теряются, их проще контролировать по статусам, история подписания фиксируется системой.

  • Встраиваемость в текущие процессы. Благодаря API-интеграции внедрение не требует полной перестройки учётных систем: достаточно добавить шаг подписания в существующий маршрут согласования.

Что нужно для работы

Чтобы использовать КриптоАРМ Mobile, сотрудникам транспортной компании потребуется следующее:

  • Лицензия на КриптоПро CSP — криптопровайдер, необходимый для выполнения криптографических операций подписания электронных документов.

  • Защищённый носитель — для хранения сертификата с ключами электронной подписи (USB-токен или смарт-карта)

  • Сертификат УКЭП — выдаётся аккредитованным удостоверяющим центром.

  • Машиночитаемая доверенность — для сотрудников, которые подписывают электронные документы от имени компании.

Организация встраивает КриптоАРМ Mobile в свой сервис через API, что позволяет автоматизировать передачу документов на подпись и возврат результатов.

Практические нюансы и рекомендации

При внедрении важно учитывать несколько моментов:

  • Обучение сотрудников. Даже простой интерфейс требует базового понимания, как работать с ЭП, как хранить ключи и что делать при возникновении ошибок.

  • Политика безопасности. Доступ к ключам и сертификатам должен быть строго регламентирован, а носители учтены и защищены от утери или несанкционированного доступа.

  • Тестирование интеграции. Перед запуском на всю компанию стоит протестировать сценарии на ограниченном круге пользователей, чтобы отработать возможные ошибки и уточнить логику маршрутизации документов.

Переходите на электронные путевые листы с КриптоАРМ Mobile

КриптоАРМ Mobile — это удобный инструмент для транспортных компаний, которым важно подписывать электронные путевые листы и иные транспортные документы быстро, безопасно и без привязки к офису.

Интеграция по API позволяет встроить подписание в существующие сервисы, а использование УКЭП, КриптоПро CSP и защищённого носителя обеспечивает юридическую значимость документов и соответствие требованиям регуляторов. 

Такой подход помогает оптимизировать документооборот, сократить время на оформление и минимизировать риски при проверках и взаимодействии с контрагентами.

Скачать КриптоАРМ Mobile с RuStore, Google Play, App Store.

Хотите узнать больше об ЭДО, электронной подписи, защите информации и системах аутентификации? Подписывайтесь на наши социальные сети: Vk, Telegram-канал, Rutube, Дзен.

Реклама: ООО "Цифровые технологии", ИНН 1215039585, erid: 2W5zFJptYEm

Информации об авторе

Цифровые технологии

Цифровые технологии

Создаем решения для защиты вашего бизнеса.

259 подписчиков38 постов

Контакты

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка