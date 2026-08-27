Как подписывать электронные путевые листы без привязки к рабочему месту

Почему это актуально для транспортной сферы

Специфика работы транспортных предприятий в мобильности. Водители, экспедиторы регулярно находятся вне офиса, например, на парковке или на удалённой стоянке. При этом документы должны быть подписаны своевременно, чтобы не срывать рейсы и не создавать риски при проверках. Бумажные варианты замедляют процессы и усложняют хранение и поиск, а классические средства электронной подписи часто требуют стационарного рабочего места с установленным ПО.

КриптоАРМ Mobile решает эту проблему: подписание происходит на мобильном устройстве, а интеграция с внутренними сервисами компании делает процесс незаметным для пользователя и полностью встраиваемым в привычные рабочие сценарии. Подписанные транспортные документы готовы к загрузке в ГИС ЭПД.

Приложение КриптоАРМ Mobile доступно для мобильных ОС Android, iOS, а также для российских ОС Аврора, РОСА Мобайл, РЕД ОС М.

КриптоАРМ Mobile работает с защищёнными носителями Рутокен ЭЦП 3.0 3100 NFC для бесконтактной подписи, в том числе поддерживается самое новое устройство Рутокен ЭЦП 3.0 3100 NFC Slim-C, обеспечивающее работу через NFC и популярный разъем Type-C.