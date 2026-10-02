Подписывайте бухгалтерские документы в КриптоАРМ в два клика без лишней рутины

Когда бухгалтер ведёт несколько компаний, рутина съедает время: нужно найти нужный сертификат электронной подписи, проверить доверенность, запустить программу, загрузить файл, выбрать сертификат. На один документ уходит не пара минут, а цепочка ручных действий. А если документов десятки — рабочий день превращается в конвейер из кликов.

Профили подписи и доступ из контекстного меню в программе «КриптоАРМ Подпись и шифрование» решает эту проблему. Профили подписи — это готовые шаблоны для определённых сценариев: в них заранее сохранены сертификат УКЭП, актуальная машиночитаемая доверенность (МЧД), формат подписи (например, CAdES-T) и другие параметры.

Создал профиль один раз, например, для Росреестра, ФИС ФРДО или Банка России — и дальше подписываешь, шифруешь документы для выбранной системы за один клик прямо в Проводнике (или файловой системе).