Подписывайте бухгалтерские документы в КриптоАРМ в два клика без лишней рутины

Когда бухгалтер ведёт несколько компаний, рутина съедает время: нужно найти нужный сертификат электронной подписи, проверить доверенность, запустить программу, загрузить файл, выбрать сертификат. На один документ уходит не пара минут, а цепочка ручных действий. А если документов десятки — рабочий день превращается в конвейер из кликов.
Профили подписи и доступ из контекстного меню в программе «КриптоАРМ Подпись и шифрование» решает эту проблему. Профили подписи — это готовые шаблоны для определённых сценариев: в них заранее сохранены сертификат УКЭП, актуальная машиночитаемая доверенность (МЧД), формат подписи (например, CAdES-T) и другие параметры.
Создал профиль один раз, например, для Росреестра, ФИС ФРДО или Банка России — и дальше подписываешь, шифруешь документы для выбранной системы за один клик прямо в Проводнике (или файловой системе).
Настройка профилей подписи в КриптоАРМ: один раз настроил и забыл
Настройка занимает пару минут, но экономит часы в будущем:
Создайте профиль и дайте ему понятное имя — например, «ООО Ромашка (отчётность)» или «ИП Иванов (договоры)».
Привяжите сертификат УКЭП, который будет использоваться для этого клиента.
Укажите МЧД: программа будет автоматически прикреплять её к пакету документов.
Задайте параметры подписи: выберите стандарт, вид, формат файла подписи, кодировку и решите, нужно ли архивировать файлы.
Сохраните настройки.
Если у вас 10 клиентов, создаёте 10 профилей. Не надо каждый раз искать, где лежит доверенность и какой формат ставить.
При перевыпуске сертификата УКЭП бухгалтера или при изменении МЧД обновите данные в профилях подписи. Иначе программа приложит к пакету подписанных документов устаревшую доверенность, и контрагент документ не примет.
Как подписать документ электронной подписью на компьютере через контекстное меню
После настройки профилей интерфейс программы открывать не придётся:
Откройте проводник (или Finder на macOS) и найдите нужный файл — например, договор в PDF или акт в Excel. Можно выделить сразу несколько документов.
Кликните по файлу правой кнопкой мыши.
В контекстном меню выберите пункт КриптоАРМ Подпись и шифрование и нужный профиль — например, «Подпись документов для ООО Василёк».
Программа сама обратится к нужному сертификату на токене, при необходимости прикрепит МЧД и создаст рядом подписанный документ по заданным параметрам.
Шифрование электронных документов: безопасная отправка отчётов и договоров
Электронная подпись подтверждает авторство и неизменность документа, но не скрывает его содержимое. Если файл перехватят, данные будут доступны третьим лицам. Для защиты конфиденциальной информации используйте шифрование.
Берёте сертификат получателя (например, руководителя компании-клиента) и шифруете файл. Без закрытого ключа получателя его никто не откроет. Отправлять можно по электронной почте или в мессенджере. Получатель расшифровывает файл своим ключом на своём компьютере.
Такой подход защищает документы, которые содержат коммерческую тайну, при передаче по открытым каналам связи.
Почему новый КриптоАРМ удобен для аутсорса
Для бухгалтера-аутсорсера время — главный ресурс. КриптоАРМ позволяет свести технические операции к минимуму:
Профили подписи избавляют от ручного выбора сертификатов и доверенностей.
Подписание из проводника экономит десятки кликов в день.
Встроенная работа с МЧД снижает риск отклонения документов контрагентами или госорганами.
Шифрование защищает данные при отправке по электронной почте и в мессенджерах.
В результате вы тратите меньше времени на рутину и больше — на аналитику и задачи, которые реально влияют на бизнес клиента.
Возможности КриптоАРМ Подпись и шифрование
Подпись электронных документов стандартами CAdES-BES, CAdES-T, CAdES-X Long Type 1, CAdES-A.
Поддержка алгоритмов электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2012, ГОСТ 34.10-2018, ECDSA, RSA.
Шифрование и расшифрование файлов по ГОСТ Р 34.12-2015, ГОСТ 34.12-2018, ГОСТ Р 34.13-2015, ГОСТ 34.13-2018.
Проверка подписи с формированием отчёта в формате PDF.
Объединение отсоединённых подписей.
Встроенная подпись PDF документов (PAdES).
Соподпись, множественная подпись файлов.
Работа с сертификатами электронной подписи, в том числе создание запросов на выдачу сертификатов.
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КриптоАРМ Подпись и шифрование
Работа с электронными документами через контекстное меню. Совместим с СКЗИ КриптоПро CSP.