Как внедрить кэдо в компании на базе продуктов КриптоАРМ

Рынок кадрового электронного документооборота (КЭДО) в России за 2025 год вырос на 80 процентов и превысил 5 млрд рублей, «цифру» в кадровой работе использует больше 20 процентов организаций. Ожидаемый рост рынка около 50% ежегодно. Эксперты ждут, что к 2030-му на безбумажный учёт перейдёт порядка 70–80 % компаний. Государство последовательно стимулирует бизнес к внедрению КЭДО, поэтому компании, которые освоят этот инструмент заранее, получат преимущество и не будут вынуждены догонять остальных.

При этом заставлять переходить на «цифру» пока никто не будет. Для коммерческой организации это право, а не обязанность. А вот у госструктур дедлайн уже виден впереди: эксперимент Минцифры по кадровому ЭДО в федеральных органах власти заканчивается в 2027 году, а в целом госсектору ставят цель уйти от бумаги к 2030-му. Завершение эксперимента само по себе не означает автоматического введения обязательного КЭДО для всех организаций, однако не исключено, что в дальнейшем соответствующее требование может быть распространено и на обычные компании — вслед за министерствами.

Сегодня разбираться стоит не в вопросе «надо ли», а в том «как именно» переходить на КЭДО. Необходимо определить, какие документы переводить в цифровой формат, как сотрудники будут их получать и заверять, какие виды подписей применимы в каждом случае и где будет организовано надёжное хранение электронных оригиналов.

Если ваша компания до сих пор живёт в бумаге — счета на отправку почтой, приказы в папках, подписи «сбегай в соседний кабинет», — самое время задуматься о цифровизации. Но бухгалтеру или кадровику не нужно внедрять систему самому: для этого есть ИТ-отдел или аналитики, которые возьмут проект на себя. При этом именно вы первыми замечаете, сколько времени съедает бумажный документооборот. После прочтения отправьте эту статью своим айтишникам или аналитикам — пусть оценят, насколько КЭДО впишется в вашу систему и что даст переход в деньгах и часах. Ваша роль здесь — не внедрять, а запустить процесс и донести до коллег, что проблема реальна и её пора решать.

Ниже — по шагам: что диктует закон, из чего собирается работоспособная система и какие продукты КриптоАРМ решают каждую из задач.