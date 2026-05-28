От бумажных ведомостей к системе: как бухгалтеру автоматизировать контроль основных средств

Что именно проверяет бухгалтер

Внутренний контроль охватывает несколько направлений, каждое из которых закрывает свой класс рисков. Понимание этих направлений помогает выстроить проверку системно, а не проверяя всё подряд и при этом упуская главное.

Первое направление — проверка фактического наличия. Бухгалтер убеждается, что имущество реально существует, находится там, где числится, и используется по назначению. Это физический осмотр объектов с последующей сверкой с учётными данными. Если объект числится в системе, но при обходе не обнаруживается — это либо недостача, либо несанкционированное перемещение, которое нигде не зафиксировано.

Второе направление — проверка правильности учёта. Здесь бухгалтер смотрит на данные в системе: корректно ли отражена первоначальная и остаточная стоимость, правильно ли начисляется амортизация, задокументирована ли переоценка. Ошибки в этом направлении влекут за собой искажение финансовой отчётности и налоговые риски — особенно в части налога на имущество.

Третье направление — контроль материально ответственных лиц. За каждым объектом должен быть закреплён сотрудник, подписавший договор о полной индивидуальной материальной ответственности. Если МОЛ сменился, а договор не переоформлен — взыскать ущерб при недостаче будет практически невозможно. Проверка актуальности МОЛ и договоров — один из самых важных и при этом один из самых часто пропускаемых шагов.