Повышение квалификации бухгалтеров: как и где выбрать обучение

НДС, зарплата, взносы, проверки, новые формы – все меняется. В статье рассказали, как выбрать обучение, которое реально помогает в работе, и приложили чек-лист, который поможет держать 2026 год под контролем.

Регулярное обучение бухгалтера и повышение квалификации – уже не про профессиональный рост и «корочку», а про необходимость в работе. Изменения в налоговом законодательстве с 2026 года вынуждают одновременно держать в голове изменения по НДС, зарплате, взносам, проверкам, требованиям и штрафам.

Новой информации много, а времени, как обычно, мало. При хаотичном выборе вебинаров, где ориентацией служит только громкий заголовок, легко потратить и без того дефицитное время впустую.

В статье узнаете:

  • как и где быстро находить обучение, которое реально помогает в работе

  • как отличить прикладной вебинар от простого обзора изменений

  • чек-лист, который поможет бухгалтеру взять 2026 год под контроль

Где искать качественное обучение для бухгалтеров?

Чтобы обучение действительно приносило пользу в работе, его нужно сделать частью рутины. Если не хотите тратить время на постоянный поиск подходящих тем и опытных спикеров – найдите профильную площадку.

Признаки хорошей обучающей площадки для бухгалтеров:

1. Расписание вебинаров известно на несколько месяцев вперед – так вы сможете точечно выбирать нужные, по своему направлению. Обучение станет регулярным, а не хаотичным, и вы будете в курсе не только наступивших, но и будущих изменений. Благодаря этому сможете готовиться к ним заранее, а не с горящими сроками.

2. Есть записи вебинаров и дополнительные материалы: рабочие тетради, презентации, ссылки на документы, список на нормативку и т.д. Но есть нюанс: о дополнительных материалах часто не упоминают, а дают по факту – лучше заранее уточнить у организаторов.

3. Информация о лекторах – не только фотография и ФИО, но и образование, опыт, текущая деятельность. Хороший маркер, если лекторы не разовые, а постоянные – значит, на них есть спрос и они дают действительно нужную информацию.

Из актуальных примеров – учебный центр ЮниксПроф, который проводит онлайн обучение для бухгалтеров. Вебинары ведут опытные и стабильные спикеры, расписание лекций известно на 3-4 месяца вперед, темы всегда актуальные. На ближайшее время, например, запланированы вебинары:

1. Заработная плата в 2026 году: новое в трудовом и налоговом законодательстве

2. Налоговый контроль и проверки: как подготовиться и защитить свои позиции

3. Ответственность бухгалтера за налоговые нарушения: как защититься и минимизировать риски

4. Новое в бухгалтерском учете и отчетности за 1 квартал: НДС, налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы

В целом, достаточно следить за одним-двумя учебными центрами, чтобы стабильно закрывать нужные вопросы без постоянного поиска и сравнения, а точечные темы искать при необходимости. Это поможет держать учет и отчетность в актуальном состоянии в течение года, а не приводить всё в порядок прямо перед сдачей.

Но, конечно, это не значит, что стоит совсем отказываться от других вебинаров.Учебные центры помогут поддерживать процесс обучения и держать вас в тонусе, но актуальные и срочные вебинары могут быть и на других ресурсах.

Например, сейчас всех волнует тема НДС в 2026. Каждому бухгалтеру нужно знать:

– о переходных моментах при повышении ставки НДС до 22%

– как изменились лимиты и правила при УСН

– где сломались привычные схемы

– какие теперь новые формы счетов-фактур, книги покупок и продаж

Прямо сейчас у КонсультантПлюс открыта запись на бесплатный вебинар «НДС в 2026», где как раз будут разбираться самые актуальные вопросы и нюансы. Спикер – Крутякова Татьяна Леонидовна, действующий налоговый консультант, главный редактор издательско-консалтинговой группы «АйСи Групп» и автор книг по бухучету и налогообложению.

У посетителей вебинара будет возможность задать вопрос в чат и получить на него ответ. Так что если у вас есть «горящий вопрос», на который вы не можете найти ответ – обязательно регистрируйтесь.

Как отличить прикладной вебинар от простого обзора изменений?

При выборе вебинара нужно смотреть не на заголовок, а на признаки практической ценности.

1. Конкретика в программе вебинара

Чем подробнее расписана тема и затрагиваемые вопросы, тем больше понимания, будет ли практическая польза. Обзор – это хорошо, но качественный вебинар должен также дать понимание, что делать со всеми изменениями.

2. Указание затрагиваемых норм и периода

Это признак, что разбор привязан к действующему законодательству и реальным рабочим ситуациям на стыке периодов, а не к общим рассуждениям «что изменилось в целом».

3. Прикладной результат

Если в программе обещают дать пошаговый алгоритм, практические рекомендации, разбор ошибок и т.д. – это хороший знак. Значит, лектор понимает практическую часть и будет готовить именно к ней.

4. Опытный лектор

У спикера за плечами должно быть несколько лет опыта либо преподавания по теме, либо рабочей практики, а в идеале, конечно, всё сразу. Очень хорошо, если спикер – действующий практик или консультант. Нормально, если вы не знаете этого лектора, но ненормально, если о нем нигде нет информации.

5. Возможность связаться с организаторами

В таком случае вы можете уточнить программу и задать интересующие вас вопросы. А ещё это показатель уровня ответственности – организаторы уверены в качестве вебинаров, спикеров и готовы общаться с участниками.

Чек-лист: как бухгалтеру выстроить обучение в 2026 году

1. Закройте вопросы по самым рискованным изменениям  
Начните с того, где у ошибок высокая цена: НДС, переходные операции, новые формы и правила применения. В этом вам поможет профильный вебинар от КонсультантПлюс, который даст системную картину изменений и понятные шаги, как применять изменения.

2. Выделите ключевые зоны постоянного внимания
В 2026 году это: зарплата и взносы, налоговый контроль и проверки, ответственность бухгалтера, спецрежимы – темы, которые требуют регулярного обновления.

3. Выбирайте обучение под текущие рабочие задачи
Ориентир – не количество часов и не «корочка», а ответы на конкретные вопросы: как применять нормы, что проверяют, где чаще всего находят ошибки.

4. Используйте материалы и записи как рабочий инструмент
Записи, презентации, список документов и разборы стоит рассматривать не как бонус, а как часть работы и возвращаться к ним при отчетности, проверках и спорных ситуациях.

5. Планируйте обучение заранее
Расписание вебинаров на несколько месяцев вперед позволяет встроить обучение в рабочий график и не разбираться с изменениями в авральном режиме. Пользуйтесь этим.

И помните, что ошибки стоят дороже обучения.

Реклама: ООО «КомпасКонсалт», ИНН: 7806173139, erid: 2W5zFGQGskL

Информации об авторе

КомпасЛидера

Мы выступаем Вашим проводником в мире справочно-правовой информации и призываем Вас следовать за нами.

2 подписчика1 пост

