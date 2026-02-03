Повышение квалификации бухгалтеров: как и где выбрать обучение

Где искать качественное обучение для бухгалтеров?

Чтобы обучение действительно приносило пользу в работе, его нужно сделать частью рутины. Если не хотите тратить время на постоянный поиск подходящих тем и опытных спикеров – найдите профильную площадку.

Признаки хорошей обучающей площадки для бухгалтеров:

1. Расписание вебинаров известно на несколько месяцев вперед – так вы сможете точечно выбирать нужные, по своему направлению. Обучение станет регулярным, а не хаотичным, и вы будете в курсе не только наступивших, но и будущих изменений. Благодаря этому сможете готовиться к ним заранее, а не с горящими сроками.

2. Есть записи вебинаров и дополнительные материалы: рабочие тетради, презентации, ссылки на документы, список на нормативку и т.д. Но есть нюанс: о дополнительных материалах часто не упоминают, а дают по факту – лучше заранее уточнить у организаторов.

3. Информация о лекторах – не только фотография и ФИО, но и образование, опыт, текущая деятельность. Хороший маркер, если лекторы не разовые, а постоянные – значит, на них есть спрос и они дают действительно нужную информацию.

Из актуальных примеров – учебный центр ЮниксПроф, который проводит онлайн обучение для бухгалтеров. Вебинары ведут опытные и стабильные спикеры, расписание лекций известно на 3-4 месяца вперед, темы всегда актуальные. На ближайшее время, например, запланированы вебинары:

1. Заработная плата в 2026 году: новое в трудовом и налоговом законодательстве

2. Налоговый контроль и проверки: как подготовиться и защитить свои позиции

3. Ответственность бухгалтера за налоговые нарушения: как защититься и минимизировать риски

4. Новое в бухгалтерском учете и отчетности за 1 квартал: НДС, налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы

В целом, достаточно следить за одним-двумя учебными центрами, чтобы стабильно закрывать нужные вопросы без постоянного поиска и сравнения, а точечные темы искать при необходимости. Это поможет держать учет и отчетность в актуальном состоянии в течение года, а не приводить всё в порядок прямо перед сдачей.

Но, конечно, это не значит, что стоит совсем отказываться от других вебинаров.Учебные центры помогут поддерживать процесс обучения и держать вас в тонусе, но актуальные и срочные вебинары могут быть и на других ресурсах.

Например, сейчас всех волнует тема НДС в 2026. Каждому бухгалтеру нужно знать:

– о переходных моментах при повышении ставки НДС до 22%

– как изменились лимиты и правила при УСН

– где сломались привычные схемы

– какие теперь новые формы счетов-фактур, книги покупок и продаж

Прямо сейчас у КонсультантПлюс открыта запись на бесплатный вебинар «НДС в 2026», где как раз будут разбираться самые актуальные вопросы и нюансы. Спикер – Крутякова Татьяна Леонидовна, действующий налоговый консультант, главный редактор издательско-консалтинговой группы «АйСи Групп» и автор книг по бухучету и налогообложению.

У посетителей вебинара будет возможность задать вопрос в чат и получить на него ответ. Так что если у вас есть «горящий вопрос», на который вы не можете найти ответ – обязательно регистрируйтесь.