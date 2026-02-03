Повышение квалификации бухгалтеров: как и где выбрать обучение

Регулярное обучение бухгалтера и повышение квалификации – уже не про профессиональный рост и «корочку», а про необходимость в работе. Изменения в налоговом законодательстве с 2026 года вынуждают одновременно держать в голове изменения по НДС, зарплате, взносам, проверкам, требованиям и штрафам.
Новой информации много, а времени, как обычно, мало. При хаотичном выборе вебинаров, где ориентацией служит только громкий заголовок, легко потратить и без того дефицитное время впустую.
В статье узнаете:
как и где быстро находить обучение, которое реально помогает в работе
как отличить прикладной вебинар от простого обзора изменений
чек-лист, который поможет бухгалтеру взять 2026 год под контроль
Где искать качественное обучение для бухгалтеров?
Чтобы обучение действительно приносило пользу в работе, его нужно сделать частью рутины. Если не хотите тратить время на постоянный поиск подходящих тем и опытных спикеров – найдите профильную площадку.
Признаки хорошей обучающей площадки для бухгалтеров:
1. Расписание вебинаров известно на несколько месяцев вперед – так вы сможете точечно выбирать нужные, по своему направлению. Обучение станет регулярным, а не хаотичным, и вы будете в курсе не только наступивших, но и будущих изменений. Благодаря этому сможете готовиться к ним заранее, а не с горящими сроками.
2. Есть записи вебинаров и дополнительные материалы: рабочие тетради, презентации, ссылки на документы, список на нормативку и т.д. Но есть нюанс: о дополнительных материалах часто не упоминают, а дают по факту – лучше заранее уточнить у организаторов.
3. Информация о лекторах – не только фотография и ФИО, но и образование, опыт, текущая деятельность. Хороший маркер, если лекторы не разовые, а постоянные – значит, на них есть спрос и они дают действительно нужную информацию.
Из актуальных примеров – учебный центр ЮниксПроф, который проводит онлайн обучение для бухгалтеров. Вебинары ведут опытные и стабильные спикеры, расписание лекций известно на 3-4 месяца вперед, темы всегда актуальные. На ближайшее время, например, запланированы вебинары:
1. Заработная плата в 2026 году: новое в трудовом и налоговом законодательстве
2. Налоговый контроль и проверки: как подготовиться и защитить свои позиции
3. Ответственность бухгалтера за налоговые нарушения: как защититься и минимизировать риски
4. Новое в бухгалтерском учете и отчетности за 1 квартал: НДС, налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы
В целом, достаточно следить за одним-двумя учебными центрами, чтобы стабильно закрывать нужные вопросы без постоянного поиска и сравнения, а точечные темы искать при необходимости. Это поможет держать учет и отчетность в актуальном состоянии в течение года, а не приводить всё в порядок прямо перед сдачей.
Но, конечно, это не значит, что стоит совсем отказываться от других вебинаров.Учебные центры помогут поддерживать процесс обучения и держать вас в тонусе, но актуальные и срочные вебинары могут быть и на других ресурсах.
Например, сейчас всех волнует тема НДС в 2026. Каждому бухгалтеру нужно знать:
– о переходных моментах при повышении ставки НДС до 22%
– как изменились лимиты и правила при УСН
– где сломались привычные схемы
– какие теперь новые формы счетов-фактур, книги покупок и продаж
Прямо сейчас у КонсультантПлюс открыта запись на бесплатный вебинар «НДС в 2026», где как раз будут разбираться самые актуальные вопросы и нюансы. Спикер – Крутякова Татьяна Леонидовна, действующий налоговый консультант, главный редактор издательско-консалтинговой группы «АйСи Групп» и автор книг по бухучету и налогообложению.
У посетителей вебинара будет возможность задать вопрос в чат и получить на него ответ. Так что если у вас есть «горящий вопрос», на который вы не можете найти ответ – обязательно регистрируйтесь.
Как отличить прикладной вебинар от простого обзора изменений?
При выборе вебинара нужно смотреть не на заголовок, а на признаки практической ценности.
1. Конкретика в программе вебинара
Чем подробнее расписана тема и затрагиваемые вопросы, тем больше понимания, будет ли практическая польза. Обзор – это хорошо, но качественный вебинар должен также дать понимание, что делать со всеми изменениями.
2. Указание затрагиваемых норм и периода
Это признак, что разбор привязан к действующему законодательству и реальным рабочим ситуациям на стыке периодов, а не к общим рассуждениям «что изменилось в целом».
3. Прикладной результат
Если в программе обещают дать пошаговый алгоритм, практические рекомендации, разбор ошибок и т.д. – это хороший знак. Значит, лектор понимает практическую часть и будет готовить именно к ней.
4. Опытный лектор
У спикера за плечами должно быть несколько лет опыта либо преподавания по теме, либо рабочей практики, а в идеале, конечно, всё сразу. Очень хорошо, если спикер – действующий практик или консультант. Нормально, если вы не знаете этого лектора, но ненормально, если о нем нигде нет информации.
5. Возможность связаться с организаторами
В таком случае вы можете уточнить программу и задать интересующие вас вопросы. А ещё это показатель уровня ответственности – организаторы уверены в качестве вебинаров, спикеров и готовы общаться с участниками.
Чек-лист: как бухгалтеру выстроить обучение в 2026 году
1. Закройте вопросы по самым рискованным изменениям
Начните с того, где у ошибок высокая цена: НДС, переходные операции, новые формы и правила применения. В этом вам поможет профильный вебинар от КонсультантПлюс, который даст системную картину изменений и понятные шаги, как применять изменения.
2. Выделите ключевые зоны постоянного внимания
В 2026 году это: зарплата и взносы, налоговый контроль и проверки, ответственность бухгалтера, спецрежимы – темы, которые требуют регулярного обновления.
3. Выбирайте обучение под текущие рабочие задачи
Ориентир – не количество часов и не «корочка», а ответы на конкретные вопросы: как применять нормы, что проверяют, где чаще всего находят ошибки.
4. Используйте материалы и записи как рабочий инструмент
Записи, презентации, список документов и разборы стоит рассматривать не как бонус, а как часть работы и возвращаться к ним при отчетности, проверках и спорных ситуациях.
5. Планируйте обучение заранее
Расписание вебинаров на несколько месяцев вперед позволяет встроить обучение в рабочий график и не разбираться с изменениями в авральном режиме. Пользуйтесь этим.
И помните, что ошибки стоят дороже обучения.
Реклама: ООО «КомпасКонсалт», ИНН: 7806173139, erid: 2W5zFGQGskL
Начать дискуссию