Скачайте уникальный обзор по дроблению бизнеса!

Скачайте новый обзор по дроблению бизнеса ЗДЕСЬ.

Этот обзор содержит обобщенную судебную практику по делам о дроблении бизнеса за первые 5 месяцев 2019 года - в нём самая свежая и актуальная информация.

Все дела для удобства разделены по отраслям: торговля, производство, перевозки, аренда и услуги, впрочем, тем, у кого создана группа компаний, мы рекомендуем посмотреть всю практику.

Ее в обзоре много, но мы постарались донести ее максимально понятно, анализ всех дел выполнен в единой форме и написан не судебным, а человеческим языком.

Автор овервью - Иван Кузнецов.

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