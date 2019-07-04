Скачайте уникальный обзор по дроблению бизнеса!

Скачайте новый обзор по дроблению бизнеса ЗДЕСЬ.
Этот обзор содержит обобщенную судебную практику по делам о дроблении бизнеса за первые 5 месяцев 2019 года - в нём самая свежая и актуальная информация.
Все дела для удобства разделены по отраслям: торговля, производство, перевозки, аренда и услуги, впрочем, тем, у кого создана группа компаний, мы рекомендуем посмотреть всю практику.
Ее в обзоре много, но мы постарались донести ее максимально понятно, анализ всех дел выполнен в единой форме и написан не судебным, а человеческим языком.
Автор овервью - Иван Кузнецов.