Как получить помощь в кризис через объединение усилий разных людей на примере проекта #заплатизадругого

В период кризиса многие люди оказываются в сложной ситуации. Выход из тупика часто возможен за счет помощи других людей, которая может как финансовой, так и интеллектуальной. При этом могут эффективно использоваться возможности интернета и социальных сетей. Однако этими возможностями часто нелегко воспользоваться, т.к. в информационном пространстве множество просьб и даже криков о помощи, среди которых конкретный кейс «непрофессионального» просителя может затеряться.
Как мне кажется, для эффективного обращения за помощью необходимо следующее:
- Привлечь внимание, выделиться среди похожих обращений за помощью. В этой части могут помочь рекомендации из области так называемого «взрывного PR» (необычные: действия, участники и т.д.).
- Представить доказательства сложности ситуации и своей добросовестности. Тут может помочь подтверждение этих моментов со стороны уважаемых объединений или отдельных известных лиц.
- Правильно выбрать целевую аудиторию, т.е. тех, кто может помочь. Часто это люди, которые похожи на просителя по тем или иным признакам (профессия, возраст, хобби и т.д.).
- Достаточно широко распространить информацию. Это возможно за счет использования визуального контента (картинки и видео) в различных социальных сетях.
Все этим моменты я планировал использовать в проекте #заплатизадругого. Суть проекта в том, что уже имеющиеся технические возможности (интернет, системы безналичной оплаты, Банк данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП РФ) начинают использоваться для распределенной помощи людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации и имеют долги, которые не могут сами погасить, несмотря на свою добросовестность. Любой желающий помочь таким людям может зайти на сайт ФССП РФ и полностью или частично погасить за них те долги, которые уже подтверждены судом и взыскание которых производят судебные приставы. При этом, в отличие от обычных благотворительных проектов, в этой схеме меньше транзакционные издержки, временные затраты, шире круг потенциальных участников и т.д.
Важно то, что изначально указанные технические возможности, прежде всего, Банк данных исполнительных производств предназначались для других целей (возможности погашения задолженности самим должником, мониторинга финансовых проблем граждан и организаций).
Однако, в настоящее время проект #заплатизадругого еще активно не реализуется на практике, т.к., кроме самой схемы взаимодействия участников проекта и технической возможности необходимо преодоление нескольких проблем. Людей, которые могли бы помочь некоторым нуждающимся, останавливают несколько моментов:
- сомнение в достоверности информации о добросовестных должниках и их ситуации из-за распространенности обмана в этом сфере (попрошайки, скандалы с фондами и т.д.);
- отсутствие информации о быстрых способах помощи различным типам должников, актуальных для различных типов жертвователей.
В отношении предпринимателей в период кризиса какие либо уважаемые общественные объединения, например, региональные торгово-промышленные палаты (ТПП) или деловые клубы землячеств, объединенные в Совет деловых клубов землячеств (СДКЗ), могла бы взять на себя функцию верификациисложной ситуации и добросовестности должников, в отношении которых есть исполнительное производство (и соответственно информация в открытом Банке данных исполнительных производств). Хотя с учетом быстрого накопления проблем в период кризиса и пандемии коронавируса, возможно, стоит не дожидаться появления исполнительных производств и искать варианты помощи не только финансового, но и методического, ресурсного характера.
Эти же или другие организации могли бы осуществлять функцию дополнительного распространения информации о верифицированных добросовестных должниках и возможности помочь им через оплату их долга полностью или частично через интерфейс Банка данных исполнительных производств либо иным способом.
Такое изменение отношения к долгу добросовестных людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, соответствует тому пониманию долга как проявления отношений между людьми, которое объясняет в своих работах Дэвид Гребер[1] и которое всегда проповедовали религиозные организации. В будущем реализации проекта #заплатизадругого может помочь развитие искусственного интеллекта, который мог бы использоваться для быстрого определения круга потенциальных жертвователей исходя из особенностей добросовестного должника, а также могли бы выбираться оптимальные способы информирования о возможности помочь.
Пока же попробуем искать варианты помощи предпринимателям «вручную». Для этого предлагаем предпринимателям, которые оказались в сложной ситуации, присылать описание своих проблем, а мы постараемся найти кто и как мог бы им помочь.
Отбираются следующие ситуации:
- предприниматель должен быть уверен в собственной добросовестности и готов ответить на вопросы по поводу ситуации;
- сумма долгов и величина проблемы должны быть больше 100 тыс. рублей, но менее 3 млн. рублей;
- должно быть согласие на распространение информации о ситуации и вариантах ее решения.
- Описание ситуаций и рекомендаций планируется публиковать примерно раз в две недели.
Что думаете, коллеги?
[1] Гребер Д. Долг: первые 5000 лет истории», М.: издательство «Ад Маргинем»., 2015.