Как получить помощь в кризис через объединение усилий разных людей на примере проекта #заплатизадругого

В период кризиса многие люди оказываются в сложной ситуации. Выход из тупика часто возможен за счет помощи других людей, которая может как финансовой, так и интеллектуальной. При этом могут эффективно использоваться возможности интернета и социальных сетей. Однако этими возможностями часто нелегко воспользоваться, т.к. в информационном пространстве множество просьб и даже криков о помощи, среди которых конкретный кейс «непрофессионального» просителя может затеряться.

Как мне кажется, для эффективного обращения за помощью необходимо следующее:

Привлечь внимание, выделиться среди похожих обращений за помощью. В этой части могут помочь рекомендации из области так называемого «взрывного PR» (необычные: действия, участники и т.д.). Представить доказательства сложности ситуации и своей добросовестности. Тут может помочь подтверждение этих моментов со стороны уважаемых объединений или отдельных известных лиц. Правильно выбрать целевую аудиторию, т.е. тех, кто может помочь. Часто это люди, которые похожи на просителя по тем или иным признакам (профессия, возраст, хобби и т.д.). Достаточно широко распространить информацию. Это возможно за счет использования визуального контента (картинки и видео) в различных социальных сетях.

Все этим моменты я планировал использовать в проекте #заплатизадругого. Суть проекта в том, что уже имеющиеся технические возможности (интернет, системы безналичной оплаты, Банк данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП РФ) начинают использоваться для распределенной помощи людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации и имеют долги, которые не могут сами погасить, несмотря на свою добросовестность. Любой желающий помочь таким людям может зайти на сайт ФССП РФ и полностью или частично погасить за них те долги, которые уже подтверждены судом и взыскание которых производят судебные приставы. При этом, в отличие от обычных благотворительных проектов, в этой схеме меньше транзакционные издержки, временные затраты, шире круг потенциальных участников и т.д.

Важно то, что изначально указанные технические возможности, прежде всего, Банк данных исполнительных производств предназначались для других целей (возможности погашения задолженности самим должником, мониторинга финансовых проблем граждан и организаций).

Однако, в настоящее время проект #заплатизадругого еще активно не реализуется на практике, т.к., кроме самой схемы взаимодействия участников проекта и технической возможности необходимо преодоление нескольких проблем. Людей, которые могли бы помочь некоторым нуждающимся, останавливают несколько моментов:

сомнение в достоверности информации о добросовестных должниках и их ситуации из-за распространенности обмана в этом сфере (попрошайки, скандалы с фондами и т.д.);

отсутствие информации о быстрых способах помощи различным типам должников, актуальных для различных типов жертвователей.

В отношении предпринимателей в период кризиса какие либо уважаемые общественные объединения, например, региональные торгово-промышленные палаты (ТПП) или деловые клубы землячеств, объединенные в Совет деловых клубов землячеств (СДКЗ), могла бы взять на себя функцию верификациисложной ситуации и добросовестности должников, в отношении которых есть исполнительное производство (и соответственно информация в открытом Банке данных исполнительных производств). Хотя с учетом быстрого накопления проблем в период кризиса и пандемии коронавируса, возможно, стоит не дожидаться появления исполнительных производств и искать варианты помощи не только финансового, но и методического, ресурсного характера.

Эти же или другие организации могли бы осуществлять функцию дополнительного распространения информации о верифицированных добросовестных должниках и возможности помочь им через оплату их долга полностью или частично через интерфейс Банка данных исполнительных производств либо иным способом.

Такое изменение отношения к долгу добросовестных людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, соответствует тому пониманию долга как проявления отношений между людьми, которое объясняет в своих работах Дэвид Гребер[1] и которое всегда проповедовали религиозные организации. В будущем реализации проекта #заплатизадругого может помочь развитие искусственного интеллекта, который мог бы использоваться для быстрого определения круга потенциальных жертвователей исходя из особенностей добросовестного должника, а также могли бы выбираться оптимальные способы информирования о возможности помочь.

Пока же попробуем искать варианты помощи предпринимателям «вручную». Для этого предлагаем предпринимателям, которые оказались в сложной ситуации, присылать описание своих проблем, а мы постараемся найти кто и как мог бы им помочь.

Отбираются следующие ситуации:

предприниматель должен быть уверен в собственной добросовестности и готов ответить на вопросы по поводу ситуации;

сумма долгов и величина проблемы должны быть больше 100 тыс. рублей, но менее 3 млн. рублей;

должно быть согласие на распространение информации о ситуации и вариантах ее решения.

Описание ситуаций и рекомендаций планируется публиковать примерно раз в две недели.

Что думаете, коллеги?

[1] Гребер Д. Долг: первые 5000 лет истории», М.: издательство «Ад Маргинем»., 2015.