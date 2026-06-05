Каждый несчастный случай на производстве — это не только трагедия для работника, но и проверка под микроскопом для работодателя. С момента инцидента у руководителя есть 24 часа на уведомление государственных органов, 3 или 15 дней на расследование и единственный шанс правильно оформить документы. Ошибка в любой точке этой цепочки превращает «обычный» производственный инцидент в сотни тысяч рублей штрафа по ст. 5.27.1 КоАП, доначисления от СФР и в худшем сценарии — в уголовное дело по ст. 143 или 216 УК с лишением свободы руководителя и ответственных лиц на срок до 7 лет.
Что считается несчастным случаем на производстве
Несчастный случай на производстве — событие, в результате которого работник получил травму, ухудшение здоровья или погиб при исполнении трудовых обязанностей. Расследование и учет таких случаев — прямая обязанность работодателя, закрепленная в ст. 214 Трудового кодекса. Порядок проведения регулируется Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве, утвержденным приказом Минтруда № 223н от 20.04.2022.
Распространенное заблуждение — что несчастный случай возможен только на стройке или производстве. На самом деле к производственным инцидентам относятся:
падение со ступенек или поскальзывание в офисе на обычном полу;
ожог, удар током, порез;
ДТП при выполнении служебного поручения, в том числе на личном транспорте;
внезапное ухудшение здоровья, требующее госпитализации, если оно произошло в рабочее время и связано с условиями труда;
травма, полученная в командировке или при переезде между объектами по заданию работодателя.
Если работник получил повреждения в рабочее время и при исполнении обязанностей — расследование обязательно.
Классификация несчастных случаев
По тяжести:
легкие — утрата трудоспособности более чем на 1 день;
тяжелые — серьезные травмы, угрожающие жизни;
смертельные — гибель работника.
По массовости:
одиночные — один пострадавший;
групповые — два пострадавших и более.
Степень тяжести определяет медицинская организация, в которую поступил пострадавший. Заключение выдается работодателю по соответствующему заявлению. От тяжести зависит срок расследования, состав комиссии и круг уведомляемых ведомств.
Сроки расследования: 3 дня, 15 дней или без срока давности
Тип несчастного случая
Срок расследования
Возможное продление
Легкий
3 календарных дня
до 15 дней при необходимости
Тяжелый или смертельный
15 календарных дней
до 15 дней дополнительно
Групповой
15 календарных дней
до 15 дней дополнительно
Сокрытый (выявленный позднее)
без срока давности
расследуется в любой момент после обнаружения
Если в ходе расследования легкого случая выясняется, что повреждения носят тяжелый характер (например, по уточненному медицинскому заключению), срок автоматически продлевается до 15 дней.
Сокрытые несчастные случаи — отдельная категория риска. Расследование по ним проводится без срока давности и часто с привлечением экспертных организаций. Попытка работодателя «договориться» с работником и не оформлять инцидент — самостоятельное нарушение со штрафом по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП, а при обнаружении — основание для отягощения позиции при последующем расследовании.
Расследование несчастных случаев на производстве с представлением интересов вашей компании
Уведомление государственных органов: 24 часа на всё
Это критически важный шаг, который чаще всего проваливают работодатели. Согласно ст. 228.1 ТК, в течение 24 часов с момента происшествия работодатель обязан направить извещение по установленной форме в следующие инстанции при тяжелом или смертельном несчастном случае:
Государственная инспекция труда по субъекту РФ.
Прокуратура по месту происшествия.
Орган исполнительной власти субъекта РФ (Минтруд региона).
Территориальный орган Социального фонда России (СФР).
Территориальное объединение профсоюзов.
Федеральный орган исполнительной власти по ведомственной принадлежности (если применимо).
При легком несчастном случае извещение направляется в территориальный орган СФР.
Форма извещения утверждена приказом Минтруда № 223н. Просрочка хотя бы на час — формальное нарушение порядка расследования, которое инспектор фиксирует в первую очередь.
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Состав комиссии: кто проводит расследование
Комиссия формируется и утверждается приказом работодателя незамедлительно после получения сведений об инциденте. Состав зависит от тяжести случая.
Легкий несчастный случай — внутренняя комиссия
Не менее трех человек:
представитель работодателя;
специалист по охране труда или лицо, на которое возложены эти обязанности;
представитель выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников (при наличии).
Председатель комиссии — представитель работодателя, как правило, руководитель структурного подразделения, где произошел инцидент. Лицо, на которое непосредственно возложены обязанности по охране труда на участке, где случилось происшествие, в комиссию не включается — это требование закона, направленное на исключение конфликта интересов.
Тяжелый или смертельный несчастный случай — расширенная комиссия
Председатель — должностное лицо территориального органа Роструда (государственный инспектор труда). В состав также входят:
представители работодателя;
представители Минтруда субъекта РФ или органа местного самоуправления;
представитель территориального объединения профсоюзов;
представитель территориального органа СФР;
при необходимости — представители прокуратуры и других надзорных ведомств.
Если в ходе работ пострадали работники сторонних организаций (подрядчиков), их работодатели также включаются в комиссию.
Пошаговый алгоритм расследования
Шаг 1. Неотложные действия (первые часы). Оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости — вызвать скорую и доставить в медицинскую организацию. Принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия опасных факторов на других работников. По возможности — сохранить обстановку на месте происшествия в неизменном виде до начала расследования. Если это невозможно (угроза жизни и здоровью, продолжение производственного процесса) — зафиксировать обстановку схемами, фото- и видеосъемкой.
Шаг 2. Уведомление госорганов (24 часа). Направить извещение по установленной форме во все ведомства, перечисленные выше, с учетом тяжести случая.
Шаг 3. Создание комиссии. Издать приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая с указанием состава и председателя. Приказ оформляется немедленно после уведомления.
Шаг 4. Сбор материалов расследования. Комиссия собирает:
медицинское заключение о степени тяжести травмы;
объяснительные пострадавшего, очевидцев, должностных лиц;
журналы регистрации инструктажей (вводного, первичного, повторного, целевого);
протоколы проверки знаний требований охраны труда;
карты СОУТ и карты оценки профессиональных рисков;
инструкции по охране труда по профессии и видам работ;
должностные инструкции;
сведения о выдаче СИЗ (карточки учета);
наряды-допуски (при их обязательности для данного вида работ);
технологическая документация, технические паспорта оборудования.
Шаг 5. Обязательные мероприятия. Осмотр места происшествия с составлением протокола. Опрос пострадавшего (если состояние позволяет), очевидцев и должностных лиц с составлением протоколов опроса. Фото- и видеофиксация обстановки. При необходимости — лабораторные исследования, привлечение экспертов.
Шаг 6. Анализ и выводы. Комиссия устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, определяет лиц, допустивших нарушения, степень вины каждого участника (включая самого пострадавшего, если он нарушил требования охраны труда). Определяется квалификация события: связан ли он с производством.
Шаг 7. Оформление акта Н-1. При признании несчастного случая связанным с производством оформляется акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 в количестве, равном числу пострадавших, плюс экземпляры для всех заинтересованных ведомств. Акт подписывают все члены комиссии, утверждает работодатель и заверяет печатью (при ее наличии). Один экземпляр выдается пострадавшему (или его представителю) в течение трех дней после завершения расследования.
Шаг 8. Регистрация и отчетность. Несчастный случай регистрируется в журнале регистрации несчастных случаев на производстве. Копии материалов расследования направляются в СФР и иные заинтересованные ведомства. По окончании временной нетрудоспособности пострадавшего работодатель направляет в СФР сообщение о последствиях несчастного случая и принятых мерах.
Шаг 9. Профилактические мероприятия. Проводятся внеплановые инструктажи по охране труда со всеми работниками, внеочередная проверка знаний требований охраны труда у лиц, имеющих отношение к инциденту. Разрабатываются и реализуются мероприятия по устранению причин, приведших к несчастному случаю.
Расследование несчастного случая это – всегда тяжелое испытание для любой организации. Мы, как никто другой, знаем это, имея за спиной 12 лет опыта. Вся работа «под ключ» со специалистами Центра охраны труда «Решение».
Документы, которые лягут на стол инспектора первыми
При любом несчастном случае комиссия и проверяющие в первую очередь запросят пакет документов, который покажет, выполнил ли работодатель свои обязанности по ст. 214 ТК:
Журналы вводного, первичного, повторного, целевого инструктажей с подписями работника.
Протоколы проверки знаний требований охраны труда.
Карты специальной оценки условий труда (СОУТ) на рабочем месте пострадавшего.
Карта оценки профессиональных рисков.
Инструкции по охране труда по профессии и видам работ.
Личная карточка учета выдачи СИЗ.
Медицинское заключение о допуске работника к работе (при необходимости медосмотра).
Удостоверения о прохождении специального обучения (для работ повышенной опасности — высота, электробезопасность и т. д.).
Должностная инструкция.
Наряд-допуск (если применим).
Приказы о назначении ответственных лиц.
Логика инспектора проста: нет журнала инструктажей — работник не был инструктирован, нет карточки СИЗ — СИЗ не выдавались, нет удостоверения — работник не обучен. Каждый отсутствующий документ — самостоятельное нарушение и аргумент против работодателя.
Расследование несчастных случаев на производстве с представлением интересов вашей компании
Ответственность работодателя: административная и уголовная
Ст. 5.27.1 КоАП — административная ответственность
Несоблюдение порядка расследования и учета несчастных случаев квалифицируется по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП:
на должностное лицо и ИП — 2 000 – 5 000 руб.
на юридическое лицо — 50 000 – 80 000 руб.
В ходе расследования инспектор почти всегда выявляет сопутствующие нарушения, которые тарифицируются отдельно:
Нарушение
Должн. лицо / ИП
Юридическое лицо
Допуск без обучения / медосмотра (ч. 3)
15 000 — 25 000 руб.
110 000 — 130 000 руб.
Необеспечение СИЗ (ч. 4)
20 000 — 30 000 руб.
130 000 — 150 000 руб.
Повторное нарушение в течение года (ч. 5)
30 000 — 40 000 руб. или дисквалификация 1–3 года
100 000 — 200 000 руб. или приостановка до 90 суток
Ст. 143 УК — уголовная ответственность за нарушение требований охраны труда
Применяется к лицу, на которое возложены обязанности по соблюдению требований ОТ. Если такое лицо не назначено приказом — ответственность несет руководитель.
тяжкий вред здоровью — штраф до 400 000 руб., либо обязательные работы 180–240 часов, либо исправительные работы до 2 лет, либо принудительные работы или лишение свободы до 1 года;
смерть одного человека — принудительные работы или лишение свободы до 4 лет;
смерть двух и более лиц — принудительные работы или лишение свободы до 5 лет.
Ст. 216 УК — нарушение правил безопасности при строительных и иных работах
тяжкий вред здоровью или крупный ущерб свыше 500 000 руб. — штраф до 80 000 руб., либо ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы до 3 лет;
смерть одного человека — принудительные работы или лишение свободы до 5 лет;
смерть двух и более лиц — принудительные работы до 5 лет или лишение свободы до 7 лет.
По обеим статьям дополнительно — лишение права занимать определенные должности или вести определенную деятельность на срок до 3 лет.
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Самые частые ошибки работодателей при расследовании
Попытка скрыть несчастный случай. Работодатель «договаривается» с работником и оформляет травму как бытовую. Риск: работник в любой момент подает жалобу, и к стандартным нарушениям добавляется сокрытие. Сокрытый случай расследуется без срока давности.
Просрочка уведомления. Превышение 24-часового срока — формальное нарушение, фиксируемое в первую очередь.
Включение в комиссию заинтересованного лица. Ответственный за безопасносе производство работ участка, где произошел инцидент, не может входить в комиссию.
«Дооформление» документов задним числом. Создание журналов инструктажей, протоколов обучения и карточек СИЗ после инцидента легко выявляется экспертизой подписей и сравнением с реестрами Минтруда. Это автоматически превращает административное дело в уголовное по факту фальсификации.
Отказ от расширения круга расследуемых событий. Если инцидент произошел с участием подрядной организации, ее работодатель тоже должен быть включен в комиссию. Игнорирование этого требования — основание для отмены акта Н-1.
FAQ: вопросы, которые задают чаще всего
Кто проводит расследование несчастного случая на производстве? Комиссия, формируемая приказом работодателя. При легком случае — внутренняя комиссия не менее трех человек. При тяжелом или смертельном — комиссия под председательством государственного инспектора труда с участием представителей надзорных ведомств.
Каковы сроки расследования? Легкий несчастный случай — 3 календарных дня, тяжелый/смертельный/групповой — 15 календарных дней. Возможно продление на 15 дней при необходимости. Сокрытые случаи расследуются без срока давности.
В какие сроки нужно уведомить госорганы? В течение 24 часов с момента инцидента. При тяжелом или смертельном случае — в Государственную инспекцию труда, прокуратуру, Минтруд региона, СФР, профсоюзы.
Что такое акт Н-1? Акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 — основной документ расследования. Оформляется при признании случая связанным с производством. Подписывается всеми членами комиссии, утверждается работодателем. Один экземпляр выдается пострадавшему в течение 3 дней.
Что грозит за нарушение порядка расследования? Штраф по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП : на должностное лицо и ИП — 2 000 – 5 000 руб., на юридическое лицо — 50 000–80 000 руб. При сокрытии случая и выявлении сопутствующих нарушений суммы увеличиваются кратно.
Расследуются ли несчастные случаи с работниками сторонних организаций? Да. Если инцидент произошел на территории работодателя с работником подрядной организации, оба работодателя обязаны участвовать в расследовании. Аналогично — при работе на объекте заказчика.
Можно ли провести расследование своими силами? Формально — да, для легких случаев. Но на практике даже один неправильно оформленный документ превращает расследование в долгий и дорогой процесс. Привлечение профильной аккредитованной организации снимает большинство процессуальных рисков.
Что делать, если несчастный случай уже произошел
В этой ситуации цена ошибки исчисляется не часами — минутами. Просроченное уведомление, неправильно сформированная комиссия, не собранные вовремя документы — каждое из этих действий разворачивает расследование против работодателя.
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