Пошаговый алгоритм расследования

Шаг 1. Неотложные действия (первые часы). Оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости — вызвать скорую и доставить в медицинскую организацию. Принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия опасных факторов на других работников. По возможности — сохранить обстановку на месте происшествия в неизменном виде до начала расследования. Если это невозможно (угроза жизни и здоровью, продолжение производственного процесса) — зафиксировать обстановку схемами, фото- и видеосъемкой.

Шаг 2. Уведомление госорганов (24 часа). Направить извещение по установленной форме во все ведомства, перечисленные выше, с учетом тяжести случая.

Шаг 3. Создание комиссии. Издать приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая с указанием состава и председателя. Приказ оформляется немедленно после уведомления.

Шаг 4. Сбор материалов расследования. Комиссия собирает:

медицинское заключение о степени тяжести травмы;

объяснительные пострадавшего, очевидцев, должностных лиц;

журналы регистрации инструктажей (вводного, первичного, повторного, целевого);

протоколы проверки знаний требований охраны труда;

карты СОУТ и карты оценки профессиональных рисков;

инструкции по охране труда по профессии и видам работ;

должностные инструкции;

сведения о выдаче СИЗ (карточки учета);

наряды-допуски (при их обязательности для данного вида работ);

технологическая документация, технические паспорта оборудования.

Шаг 5. Обязательные мероприятия. Осмотр места происшествия с составлением протокола. Опрос пострадавшего (если состояние позволяет), очевидцев и должностных лиц с составлением протоколов опроса. Фото- и видеофиксация обстановки. При необходимости — лабораторные исследования, привлечение экспертов.

Шаг 6. Анализ и выводы. Комиссия устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, определяет лиц, допустивших нарушения, степень вины каждого участника (включая самого пострадавшего, если он нарушил требования охраны труда). Определяется квалификация события: связан ли он с производством.

Шаг 7. Оформление акта Н-1. При признании несчастного случая связанным с производством оформляется акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 в количестве, равном числу пострадавших, плюс экземпляры для всех заинтересованных ведомств. Акт подписывают все члены комиссии, утверждает работодатель и заверяет печатью (при ее наличии). Один экземпляр выдается пострадавшему (или его представителю) в течение трех дней после завершения расследования.

Шаг 8. Регистрация и отчетность. Несчастный случай регистрируется в журнале регистрации несчастных случаев на производстве. Копии материалов расследования направляются в СФР и иные заинтересованные ведомства. По окончании временной нетрудоспособности пострадавшего работодатель направляет в СФР сообщение о последствиях несчастного случая и принятых мерах.

Шаг 9. Профилактические мероприятия. Проводятся внеплановые инструктажи по охране труда со всеми работниками, внеочередная проверка знаний требований охраны труда у лиц, имеющих отношение к инциденту. Разрабатываются и реализуются мероприятия по устранению причин, приведших к несчастному случаю.