Выдача СИЗ в 2026 году: риск-ориентированный подход, обязательная маркировка и штрафы, которые превращают «мелочь на спецовке» в потерю миллионов

Эпоха «выдал каску по списку — и спи спокойно» закончилась. С 1 января 2025 года в России действуют только Единые типовые нормы выдачи СИЗ (приказ Минтруда № 767н). Отраслевые типовые нормы юридически мертвы. С 1 марта 2026 года добавилась обязательная маркировка средств защиты в системе «Честный знак», а с 1 декабря 2026 года работодателям запрещено использовать немаркированные СИЗ. Штрафы за необеспечение работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) — до 150 000 рублей по ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП на каждого сотрудника.
Главное изменение: переход от отраслевого принципа к риск-ориентированному
До 2025 года выдача СИЗ строилась на отраслевых типовых нормах (ТОН): свой документ для строителей, свой — для медиков и т.д. Принцип был простой и негибкий — «должность из списка получает фиксированный комплект».
С 1 января 2025 года логика изменилась принципиально. Теперь СИЗ подбираются на основе двух параметров:
результаты специальной оценки условий труда (СОУТ) на конкретном рабочем месте;
оценка профессиональных рисков (ОПР) — фактические опасности, которые угрожают работнику.
Принцип: защита зависит не от названия должности, а от реальных опасностей на рабочем месте. Слесарь, работающий на высоте, должен быть обеспечен страховочной привязью — даже если в общем перечне по его профессии она не указана. Инженер ПТО, выезжающий на стройку, получает каску, защитные очки и спецобувь, а не «офисный пакет».
Для работодателя это означает одно: сам факт наличия типовой нормы больше не закрывает обязанность. Нужна логически выстроенная связь «опасности → риски → конкретные СИЗ» по каждому рабочему месту, оформленная локальными нормативными актами.
Для проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков обращайтесь к специалистам Центра охраны труда «Решение». Услуги «под ключ», с гарантией качества в договоре.
Нормативная база: четыре документа, которые работают в 2026 году
1. Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 766н — устанавливает общие правила обеспечения работников СИЗ и смывающими средствами: порядок выдачи, учета, хранения, замены, списания. Документ действует до 1 сентября 2029 года.
2. Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 767н — утверждает Единые типовые нормы (ЕТН), обязательные для всех работодателей. Содержит три приложения:
Приложение
Что содержит
Приложение № 1
Минимальный обязательный набор СИЗ по профессиям и должностям
Приложение № 2
СИЗ в зависимости от идентифицированных опасностей (падение с высоты, химические воздействия и т. д.)
Приложение № 3
Нормы выдачи дерматологических и смывающих средств по характеру загрязнений
3. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» — определяет требования к самим СИЗ, классы защиты и порядок подтверждения соответствия (сертификаты или декларации).
4. Статья 5.27.1 КоАП — административная ответственность за нарушение требований охраны труда, включая порядок обеспечения работников СИЗ.
Обязательная маркировка «Честный знак»: ключевые даты для работодателя
С 2026 года к новым правилам выдачи добавился еще один уровень контроля — обязательная цифровая маркировка СИЗ в государственной системе «Честный знак». Маркировка наносится в виде кода Data Matrix на каждое изделие.
Под маркировку попадают:
производственная спецодежда;
огнестойкая защитная одежда;
защитные каски;
профессиональные перчатки и рукавицы;
ряд других категорий СИЗ из расширенного перечня.
Календарь, который должен висеть у каждого специалиста по охране труда:
Дата
Что происходит
1 марта 2026
Запрет на выпуск в оборот немаркированной продукции. Все новые партии должны иметь код Data Matrix
До 31 июля 2026
Разрешено продавать остатки немаркированных СИЗ, находившихся на складах на 1 марта 2026 г.
С 1 августа по 30 ноября 2026
Продавать немаркированные остатки уже нельзя. Допускается их хранение, перевозка и домаркировка
С 1 декабря 2026
Работодателям запрещено использовать немаркированные СИЗ
Это означает: к 1 декабря 2026 года все СИЗ, выданные работникам и находящиеся на складе работодателя, должны быть промаркированы. Иначе — нарушение Технического регламента ТС 019/2011 и риск штрафа по ст. 5.27.1 КоАП как за необеспечение работников надлежащими СИЗ.
При закупке работодатель обязан сканировать коды Data Matrix и фиксировать их в учетной системе. Отсутствие маркировки на закупленной партии — основание для отказа от приемки.
Шесть документов, которые должны быть у каждого работодателя
Скачать ЕТН и распечатать список — недостаточно. Чтобы система выдержала проверку ГИТ, работодатель оформляет базовый комплект локальных нормативных актов:
Приказ о назначении ответственных за выдачу, учет и хранение СИЗ.
Положение о порядке обеспечения работников СИЗ (внутренний регламент).
Приказ об утверждении этого Положения.
Локальные нормы бесплатной выдачи СИЗ по профессиям и рабочим местам — с указанием количества, сроков носки и оснований (ЕТН + СОУТ + ОПР).
Перечень СИЗ, подлежащих испытаниям и проверке (страховочные привязи, диэлектрические средства и т. д.).
Перечень СИЗ, которые остаются у работников в нерабочее время.
К комплекту прилагаются:
актуальные результаты СОУТ;
материалы оценки профессиональных рисков;
штатное расписание и должностные инструкции;
личные карточки учета выдачи СИЗ на каждого работника.
Если у вас отсутствуют данные документы, обратитесь к опытным специалистам Центра охраны труда «Решение». 100% соответствия документов законодательству. Гарантия качества в договоре.
Как подбирать СИЗ по ЕТН: пошаговая методика
Подбор СИЗ под конкретное рабочее место — теперь не справочное действие, а аналитическая процедура. Алгоритм:
Шаг 1. Подготовка. Актуализировать штатное расписание и должностные инструкции. Убедиться, что результаты СОУТ и оценки профессиональных рисков свежие и закрывают все рабочие места.
Шаг 2. Базовый комплект по Приложению № 1. Найти минимальный набор СИЗ для соответствующей должности в Приложении № 1 к ЕТН. Это нижняя планка — снижать ее нельзя ни при каких условиях.
Шаг 3. Дополнение по Приложению № 2. Проанализировать выявленные опасности и вредные факторы на рабочем месте. По Приложению № 2 добавить СИЗ, закрывающие каждую идентифицированную опасность (страховочные системы при работах на высоте, СИЗ органов дыхания при контакте с аэрозолями и т.д.).
Шаг 4. Дерматологические средства по Приложению № 3. В зависимости от характера загрязнений и видов работ определить необходимые смывающие и обезвреживающие средства.
Шаг 5. Фиксация в локальных нормах. Сформированный итоговый комплект, сроки носки и обоснования (с прямыми ссылками на пункты ЕТН, карты СОУТ и ОПР) закрепить в локальном нормативном акте.
Шаг 6. Личная карточка учета. Внести данные в личную карточку работника по форме, утвержденной приказом № 766н. Карточка может вестись в бумажном или электронном виде; в электронной форме обязательна усиленная квалифицированная электронная подпись.
Что делать, если должности нет в Приложении № 1
Отсутствие конкретной должности в Приложении № 1 к ЕТН — частая ситуация, особенно для новых профессий и узких специалистов. Это не освобождает работодателя от обязанности обеспечить работника СИЗ — просто подбор становится более аналитическим.
Логика действий:
сопоставить фактические функции сотрудника с близкими по содержанию профессиями, присутствующими в ЕТН;
опереться на результаты СОУТ, оценку рисков, правила по охране труда, паспорта безопасности веществ и профессиональные стандарты;
собрать комплект СИЗ по Приложениям № 2 и № 3 с учетом всех выявленных опасностей;
зафиксировать обоснование выбранного набора в локальных нормах.
При проверке инспектор должен увидеть логическую связь: какие риски выявлены → какие правила охраны труда применимы → какой комплект СИЗ установлен. Без этой цепочки выдача СИЗ считается формальной, даже если фактически работник в спецовке.
Решить раз и навсегда вопрос с выдачей СИЗ помогут специалисты Центра охраны труда «Решение».
СИЗ для инженерно-технических работников: отдельный кейс
ИТР — категория, которую чаще всего недообеспечивают. Инженер часто совмещает кабинетную работу с выездами на производственные площадки, стройки, объекты энергетики и транспорта. Подход «офисный пакет» здесь недопустим.
Для ИТР подбор СИЗ строится по двум критериям:
личное участие в работах с конкретными опасностями (осмотр оборудования, наладка, испытания, работы на высоте, в замкнутых пространствах);
необходимость иметь те же защитные свойства, что и у подчиненных, чью работу инженер контролирует.
В итоге ИТР получает комплект, сопоставимый по уровню защиты с СИЗ рабочих участка: спецодежду, обувь, каску, очки, перчатки, страховочные системы, СИЗ органов дыхания или слуха — по фактическим рискам.
Совмещение защитных свойств в одном СИЗ: что разрешено, а что нет
ЕТН допускает совмещение нескольких защитных функций в одном СИЗ — но только при условии, что комбинированное средство обеспечивает не меньший, а желательно более высокий уровень защиты по сравнению с раздельными изделиями.
Правила совмещения:
Перчатки могут одновременно защищать от механических воздействий, загрязнений и холода. Но совмещать в одной паре защиту от механических факторов и от электрического тока нельзя — материалы и конструкция несовместимы.
Одежда с защитой от захвата движущимися частями механизмов плохо совместима с многослойной защитой от других факторов: она должна легко разрываться при захвате, иначе теряет свою основную функцию.
Каска может совмещать защиту от удара, искр и шума — при условии, что конструкция и материалы соответствуют классу защиты по каждому фактору.
Главное правило: совмещенные функции не должны мешать друг другу. Замена нескольких СИЗ одним допускается только при подтверждении соответствия по всем заявленным защитным характеристикам.
Штрафы по ст. 5.27.1 КоАП за нарушения по СИЗ
Нарушения в сфере обеспечения работников СИЗ квалифицируются по разным частям ст. 5.27.1 КоАП — в зависимости от характера нарушения и класса риска СИЗ.
Нарушение
Должн. лицо / ИП
Юридическое лицо
Общие нарушения требований ОТ, включая нарушения по СИЗ (ч. 1)
Предупреждение или 2 000 — 5 000 руб.
50 000 — 80 000 руб.
Необеспечение работников СИЗ 2-го класса (вредные и опасные условия труда), ч. 4
20 000 — 30 000 руб.
130 000 — 150 000 руб.
Повторное нарушение в течение года (ч. 5)
30 000 — 40 000 руб. или дисквалификация 1–3 года
100 000 — 200 000 руб. или приостановка деятельности до 90 суток
Ключевой момент. К СИЗ 2-го класса по ТР ТС 019/2011 относятся средства защиты от рисков причинения вреда, последствия которых необратимы или связаны с угрозой жизни: страховочные системы от падения с высоты, диэлектрические СИЗ, СИЗ органов дыхания изолирующего типа, термостойкая одежда. Именно по ним штраф по ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП — до 150 000 рублей на юридическое лицо.
Штраф применяется в отношении каждого работника, не обеспеченного надлежащими СИЗ. Если в ходе проверки выяснилось, что десять монтажников работают на высоте без страховочных систем 2-го класса, штраф юридическому лицу может составить от 1 300 000 до 1 500 000 рублей по одному эпизоду.
Что проверит инспектор ГИТ в первую очередь
Государственная инспекция труда при проверке оценивает не наличие красивых папок, а фактическую систему. Конкретный перечень того, что запросят:
результаты СОУТ и оценки профессиональных рисков на каждое рабочее место;
локальные нормы выдачи СИЗ с обоснованием по ЕТН + СОУТ + ОПР;
личные карточки учета выдачи СИЗ — с подписями работников и сроками носки;
сведения о соответствии выданных СИЗ ТР ТС 019/2011 (сертификаты, декларации);
с 1 декабря 2026 года — наличие маркировки «Честный знак» на спецодежде и СИЗ;
журналы испытаний и проверок СИЗ (для категорий, подлежащих проверке);
акты списания при утрате, порче или истечении срока носки;
фактические условия хранения, ухода и замены СИЗ;
сведения об обучении работников применению СИЗ.
Любое расхождение между документами и фактом — основание для предписания и штрафа. Защитите свой бизнес от штрафов заблаговременно! Обратитесь к специалистам Центра охраны труда «Решение». Мы аккредитованы Минтрудом РФ.
Ключевые изменения по сравнению с прежними нормами
Параметр
До 2025 года
С 2026 года
Основа выдачи
Название должности и отрасль
Должность + отрасль + реальные условия труда по СОУТ и ОПР
Нормативный документ
Типовые отраслевые нормы (ТОН)
Единые типовые нормы (ЕТН) — приказ № 767н
Гибкость подбора
Низкая (фиксированный список)
Высокая (расширение на основе рисков)
Учет СИЗ
Формальный
Документированный, со сроками, заменами, условиями эксплуатации
Маркировка
Не требовалась
Обязательная — «Честный знак» с 2026 года
Алгоритм перехода на новые правила: 6 шагов
Шаг 1. Ревизия действующих документов. Отменить или актуализировать положения, основанные на старых типовых отраслевых нормах. Закрепить применение приказов № 766н и № 767н.
Шаг 2. Обновление Порядка обеспечения СИЗ. Включить блоки по планированию потребности, закупкам с учетом маркировки «Честный знак», хранению, уходу, контролю и ответственности руководителей структурных подразделений.
Шаг 3. Актуализация форм личных карточек. Привести к форме, утвержденной приказом № 766н. Добавить разделы по смывающим и дерматологическим средствам, исключить устаревшие реквизиты (проценты износа возвращаемых СИЗ и т. п.).
Шаг 4. Формирование локальных норм выдачи. На основе ЕТН, СОУТ, ОПР и (при наличии профсоюза) с учетом его мнения утвердить:
перечень СИЗ по профессиям и рабочим местам;
перечни средств, подлежащих испытаниям и проверке;
перечни СИЗ, остающихся у работников в нерабочее время.
Шаг 5. Обучение работников и ответственных лиц. Все работники, получающие СИЗ, должны быть обучены правилам их применения. Ответственные лица — порядку подбора, учета, документирования и взаимодействия с системой «Честный знак».
Шаг 6. Внутренний контроль. Проверить фактическую обеспеченность СИЗ по новым нормам, качество ведения карточек и журналов, готовность всего комплекта документов к проверке ГИТ. Подготовить план домаркировки и замены немаркированных СИЗ к 1 декабря 2026 года.
Пройти все 6 шагов с гарантией качества, прописанной в договоре, помогут специалисты Центра охраны труда «Решение».
FAQ: вопросы, которые задают чаще всего
Можно ли в 2026 году выдавать СИЗ по старым типовым отраслевым нормам? Нет. С 1 января 2025 года ТОН утратили силу. Применяются исключительно Единые типовые нормы по приказу Минтруда № 767н. Использование ТОН в локальных актах работодателя — самостоятельное нарушение.
Что грозит за необеспечение работника СИЗ? Штраф по ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП: на должностное лицо и ИП — 20 000–30 000 руб., на юридическое лицо — 130 000–150 000 руб. за каждого работника, не обеспеченного СИЗ 2-го класса риска.
С какого числа запрещено использовать немаркированные СИЗ? С 1 декабря 2026 года. До этой даты возможно использование немаркированных остатков, приобретенных до начала обязательной маркировки.
Можно ли вести личные карточки учета СИЗ в электронном виде? Да. Форма утверждена приказом № 766н. При электронной форме обязательна усиленная квалифицированная электронная подпись.
Что делать, если в Приложении № 1 нет должности работника? Подобрать СИЗ на основе СОУТ и ОПР, использовать Приложения № 2 и № 3 ЕТН. Обоснование зафиксировать в локальных нормах со ссылкой на близкие по содержанию профессии в Приложении № 1 и на конкретные опасности.
Как часто пересматривать локальные нормы выдачи СИЗ? При каждом изменении: проведении новой СОУТ, обновлении оценки профессиональных рисков, вводе новых рабочих мест, изменении технологического процесса, появлении новых редакций ЕТН.
Кто отвечает за выдачу СИЗ в организации? Лицо, назначенное приказом работодателя. При отсутствии такого приказа — руководитель организации лично.
Что делать, если вы не уверены в своей системе выдачи СИЗ
Самостоятельный переход на риск-ориентированный подход требует одновременной работы с тремя массивами данных: результатами СОУТ, материалами оценки профессиональных рисков и приложениями к ЕТН. Любая ошибка в обосновании комплекта СИЗ при проверке ГИТ превращается в штраф 130 000–150 000 рублей за каждого работника. С 1 декабря 2026 года к этим рискам добавляется проверка маркировки «Честный знак».
Центр охраны труда «Решение» — аккредитованная Минтрудом организация, 12 лет на рынке. Берем на себя весь цикл работ по обеспечению СИЗ:
разработка и обновление Положения о порядке обеспечения СИЗ и приказов;
формирование локальных норм выдачи СИЗ по каждому рабочему месту на основе ЕТН, СОУТ и ОПР;
актуализация личных карточек учета;
консультации по совмещению защитных свойств и подбору СИЗ для нестандартных должностей;
обучение применению СИЗ по новым требованиям Минтруда с внесением в реестр обученных лиц;
сопровождение перехода на маркированные СИЗ к 1 декабря 2026 года.
100% соответствие законодательству. Финансовая ответственность за результат прописана в договоре. Доступна рассрочка платежа. Работаем по всей России.
Бесплатный экспресс-аудит документов — за 30 минут конкретный ответ: какие документы по СИЗ есть, какие штрафы грозят при проверке, что нужно сделать в первую очередь.
Реклама: ООО «Центр охраны труда "Решение"», ИНН 2312234255, erid: 2W5zFHGZxZP
Начать дискуссию