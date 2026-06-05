Выдача СИЗ в 2026 году: риск-ориентированный подход, обязательная маркировка и штрафы, которые превращают «мелочь на спецовке» в потерю миллионов

Главное изменение: переход от отраслевого принципа к риск-ориентированному

До 2025 года выдача СИЗ строилась на отраслевых типовых нормах (ТОН): свой документ для строителей, свой — для медиков и т.д. Принцип был простой и негибкий — «должность из списка получает фиксированный комплект».

С 1 января 2025 года логика изменилась принципиально. Теперь СИЗ подбираются на основе двух параметров:

результаты специальной оценки условий труда (СОУТ) на конкретном рабочем месте;

оценка профессиональных рисков (ОПР) — фактические опасности, которые угрожают работнику.

Принцип: защита зависит не от названия должности, а от реальных опасностей на рабочем месте. Слесарь, работающий на высоте, должен быть обеспечен страховочной привязью — даже если в общем перечне по его профессии она не указана. Инженер ПТО, выезжающий на стройку, получает каску, защитные очки и спецобувь, а не «офисный пакет».

Для работодателя это означает одно: сам факт наличия типовой нормы больше не закрывает обязанность. Нужна логически выстроенная связь «опасности → риски → конкретные СИЗ» по каждому рабочему месту, оформленная локальными нормативными актами.