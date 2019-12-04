Немного про юридические адреса: налоговики как сыщики

Началась эта история так, как интересные истории и должны начинаться, со звонка налогового инспектора. Мужчина представился и попросил соединить с одним из наших клиентов. Он хотел поговорить про регистрацию нового юридического лица на адрес помещения, которое принадлежало клиенту.

Как всё было, по словам инспектора: он получил документы на регистрацию ООО, вместе с этими документами было письмо от хозяина помещения, по адресу которого фирма регистрируется. В этом письме был телефон. Инспектор позвонил по этому номеру для того, чтобы проверить, что хозяин не против. Но в процессе разговора ему показалось, что он говорит не с настоящим хозяином. И он решил найти другой способ с ним связаться. Довольно быстро инспектор обнаружил, что хозяин помещения является генеральным директором предприятия, затем он открыл последнюю декларацию этого предприятия и нашёл там наш номер телефона.

Мы сразу же связались с клиентом, передали слова инспектора и предложили незамедлительно связаться с налоговой для прояснения ситуации. Оказалось, действительно на помещение, которое принадлежит клиенту, кто—то решил зарегистрировать фирму. Это нежилое помещение, вероятно, надеялись, что никто его перепроверять не будет.

Позже мы сами позвонили в налоговую и поговорили с инспектором. Оказалось он, в прошлом, военный и, похоже, на гражданке не растерял армейскую бдительность.

Этим постом мы хотим обратить внимание на ответственность сотрудников налоговой — не всегда работу этих людей ценят, но многие из них делают своё дело хорошо. И ещё мы бы хотели предостеречь от использования фиктивных юридических адресов. Покупая в какой-то фирме юридический адрес, можете оказаться в ситуации, когда ваша фирма будет регистрироваться по таким же поддельным документам, а, если это раскроется, отвечать придётся вам.

Если же у вас есть подозрения, что кто-то без вашего ведома пытается открыть фирму по вашему адресу, то можете написать в налоговую письмо в свободной форме о том, что не разрешаете никому регистрировать юридические лица на данный адрес. Так поступил и наш Клиент. Кстати, если вы потеряете паспорт, то не лишним будет написать такое же письмо о том, что в ближайшее время регистрировать ни ООО, ни ИП вы не планируете. Мало ли кто его найдёт.