Логотип DAS Group
DAS Group
Интернет и IT

Информационная безопасность. С какими угрозами чаще всего сталкивается бизнес и как их избежать

Информационная безопасность — залог стабильной работы и важная составляющая конкурентоспособности компании. Если пренебрегать мерами ИБ, это приведет к утечке конфиденциальной информации, нарушению работы информационных систем или их взлому. А это, в свою очередь, влечет финансовые потери, ухудшение репутации, судебные иски и потерю клиентов.
14
Информационная безопасность. С какими угрозами чаще всего сталкивается бизнес и как их избежать
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Самые распространенные угрозы

Глобально угрозы безопасности данных организации можно разделить на внешние и внутренние.

Внешние

Киберпреступники постоянно придумывают новые способы, как похитить данные, и это не только классические вирусы или подбор парольных фраз.

Например, с помощью DDoS-атак злоумышленники отправляют на веб-адрес множество запросов с разных адресов, из-за чего не выдерживает сервер или сайт. Производят рассылку «Фишинговых писем» — это подделки оригинальных электронных писем или веб-страниц с каким-либо вложением, со ссылками на вредоносный сайт, сайт подделку, документы или иные файлы, содержащие в себе вирусы или программы вымогатели. С помощью таких манипуляций злоумышленники крадут личную информацию пользователей.

Методы достаточно разнообразны, и степень ущерба от них также различна — от одного взломанного адреса до полного уничтожения или шифрования базы данных.

Также к внешним угрозам относятся форс-мажоры — например, пожар в хранилище данных (то есть угрозы техногенного или чрезвычайного характера). Такие ситуации случаются не часто, но превентивные меры защиты все равно стоит предусмотреть.

Внутренние

Такие угрозы идут изнутри компании и бывают преднамеренными или случайными.

  • Преднамеренные — сотрудники наносят организации вред сознательно: например, продают конфиденциальные сведения конкурентам. Причины могут быть в деньгах, желании отомстить компании за что-либо, политике компании в отношении коммерческой деятельности и т.д. Такие утечки наиболее опасны так как обусловлены умыслом на их совершение.

  • Непреднамеренные — информацию повредили или удалили по ошибке. Произвели передачу (копирование) информации в мессенджер или на личную почту с целью поработать дома, не заблокировали компьютер, установили или полностью игнорировали парольную защиту, подключились к общедоступным сетям Wi-Fi, подключили личные аккаунты к корпоративному компьютеру и т.д.

Зачастую такие угрозы носят системный характер и обусловлены человеческим фактором и несоблюдением рекомендаций и правил Информационной безопасности в корпоративном сегменте. 

Получите бесплатно запись вебинара «Как организовать информационную безопасность в компании»

Не становитесь жертвой кибератак и не позволяйте злоумышленникам получить доступ к вашим конфиденциальным данным

Узнайте как безопасно выстроить ключевые бизнес-процессы и как настроить систему информационной безопасности

Заполните форму ниже и мы пришлем запись вебинара на ваш e-mail:

Я ознакомлен с условиями пользовательского соглашения, даю согласие на обработку персональных данных и принимаю условия оферты

Какие данные защищает система ИБ

Информационная безопасность организации — это комплекс мер, которые защищают информацию и информационные системы от различных угроз, таких как несанкционированный доступ, взлом, потеря данных, нарушение конфиденциальности, целостности и доступности информации.

Типы данных, которые защищает ИБ:

  • Персональные данные.

Это информация, которая прямо или косвенно связана с человеком: ФИО, адреса и телефоны клиентов или сотрудников, id пользователя, ИНН, файлы Cookie и т.д. 

Охранять такие данные предписывает закон № 152-ФЗ «О персональных данных».

Следствием утечек персональных данных, как правило, является — участившиеся звонки от мошенников, которые представляются работниками банков, сотрудниками полиции, поступление огромного количества рекламных предложений на личную почту, мессенджер.

Телефоны и ФИО клиентов злоумышленники получают из слитых баз, открытых источников информации (социальные сети, личные вэб страницы, файлообменики, мессенджеры).

  • Сведения, составляющие государственную, коммерческую, профессиональную или служебную тайну, информация «Для служебного пользования».

Гостайна — информация, критически важная для безопасности страны.

Коммерческая тайна — данные, которые важны для стабильной работы компании: при раскрытии таких сведений компания может потерять конкурентные преимущества или деньги. Например, если в сеть попали прототипы нового продукта или секреты производства.

Профессиональная тайна — это информация, которая связана с профдеятельностью, например, врачебная или нотариальная. Доступ к служебной тайне ограничивают госорганы в соответствии с законодательством.

  • Общедоступные данные.

Даже та информация, которую может посмотреть любой пользователь, должна быть защищена. Цены в интернет-магазине или описание товара видны любому покупателю, но поменять их могут только некоторые сотрудники компании.

Как защитить информацию

Обеспечивать безопасность данных — комплексный и последовательный процесс, в который нужно вовлекать всех сотрудников компании. Нередко для работников эти вопросы не являются приоритетными, и они не уделяют должного внимания вопросам ИБ и в подавляющем большинстве игнорируются — отсюда возникают ошибки, халатность и невнимательность, которые приводят к утечкам информации.

1. Определите, кто отвечает за ИБ в организации.

В зависимости от масштаба компании это может быть как целая служба ИБ, так и отдельный сотрудник, работающий на полную ставку, или совместитель.

Чтобы выстроить процесс управления информационной безопасностью с нуля, лучше обратиться к профессионалам. Компания DAS Group проведет аудит ИБ вашего бизнеса:

  • Проанализирует текущие процессы и определит требования к ИБ.

  • Выявит уязвимости продукта и инфраструктуры.

  • Даст рекомендации, как улучшить защиту важных бизнес-процессов.

2. Обучайте сотрудников.

Одной рассылки или вебинара недостаточно. Обучать персонал, как работать с данными в организации, нужно систематически. Каждый сотрудник должен понимать важность защиты от угроз, что делать, если столкнулся со взломом и как реагировать на фишинговую рассылку. Разработайте четкие и понятные руководства для работников и периодически проверяйте их знания.

3. Тестируйте продукты, чтобы найти уязвимости.

Специалисты по кибербезопасности или сисадмины организации могут находить уязвимости в продуктах или на сайтах — так проблему можно исправить еще того, как данные будут нарушены.

4. Применяйте только официальное программное обеспечение.

Разработчики проверяют, есть ли в таком ПО уязвимости и соответствует ли оно стандартам безопасности.

Неофициальные программы могут содержать ошибки, уязвимости и потенциально опасные функции, которые могут привести к утечке конфиденциальной информации или нарушению работы информационных систем.

5. Используйте антивирусное ПО.

Антивирусы помогают обнаружить и удалить вредоносные программы, предотвратить изменения ими системных файлов или программ, а также восстановить работу зараженных файлов и компонентов.

6. Используйте двухфакторную аутентификацию для доступа ко всем тем ресурсам, где можно ее настроить.

Это дополнительный уровень безопасности, который требует, чтобы у пользователя были два разных вида аутентификационных данных для входа в систему. Например, чтобы войти в аккаунт, пользователь вводит логин и пароль, а дополнительно ему нужно получить на свой мобильный телефон SMS с кодом подтверждения и ввести его на сайте.

7. Разработайте парольную политику.

Парольная политика — это набор правил и рекомендаций по созданию и использованию паролей. Она включает требования: насколько сложным должным быть пароль, как часто его нужно менять, где хранить и как выдавать доступы к паролям от разных ресурсов. Иначе есть риск, что сотрудники будут ставить одни и те же несложные комбинации на все сервисы, чтобы легче их запомнить, и нерегулярно менять пароли.

8. Используйте VPN.

Удаленная работа стала нормой жизни, при этом сотрудники часто используют личные устройства, чтобы подключаться к корпоративным ресурсам.

VPN (Virtual Private Network) создает безопасное соединение между компьютером сотрудника и корпоративной сетью, шифрует информацию, защищает данные от перехвата и обеспечивает анонимность в Интернете.

9. Шифруйте важные данные на дисках, в папках и на сменных носителях.

С помощью шифрования можно скрыть содержимое данных и обеспечить их безопасность при передаче и хранении.

10. Создавайте резервные копии важных файлов.

Резервное копирование позволяет восстановить данные, если их повредили или удалили. Оно поможет сохранить важные документы и файлы.

Специалисты консалтинговой компании DAS Group проведут комплексную проверку информационной безопасности вашего бизнеса. А если в компании есть специалист или служба ИБ, проконсультируют, как реализовать требования по ИБ и спроектировать систему защиты информации в организации.

В телеграм-канале компании — новости и много полезной информации для предпринимателей и бухгалтерии. Подпишитесь, чтобы всегда быть в курсе.

DAS group | консалтинг для бизнеса

Пространство, где вы можете расслабиться, пока мы решаем финансовые и юридические вопросы

Реклама: ООО «ДАС ГРУП», ИНН 5405083068, erid: LjN8KBPSH

DAS Group

DAS Group

DAS Group: красота порядка в бизнесе

1196 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип qmax
    qmax

    Пособие по выживанию для инфобизнесмена (краткая выжимка мозгового штурма команды по клиентам данной категории)

    В эпоху, когда бизнес может оказаться под прицелом за малейшее несоответствие, настоятельно советую «привести документы в порядок». Станьте «невидимкой» для проверок, укрепите свои финансы и подумайте о «плане Б», который может включать даже переезд в другую страну.

    Пособие по выживанию для инфобизнесмена (краткая выжимка мозгового штурма команды по клиентам данной категории)
    7
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    Бухгалтеры массово обращаются за разовыми консультациями

    Не ходите за советами к непрофессионалам и не гуглите свои проблемы в интернете. Аттестованные эксперты по бухгалтерскому учету и налогообложению на связи ежедневно и дадут вам персонализированный ответ.

    Бухгалтеры массово обращаются за разовыми консультациями
    5 тыс.

    Календарь вебинаров 27

    Лучшие спикеры, новый каждый день
    Воинский учет

    Отменили один из отчетов по воинскому учету, но осталось еще девять

    Компаниям больше не надо до 1 ноября сдавать сведения о лицах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году. Осталось всего девять отчетов.

    42
    Логотип KL
    KL
    Интернет и IT

    Как защитить бухгалтерию и финансовый сектор от утечек данных

    Утечка финансовой информации может ухудшить репутацию компанию и повлечь потерю денег. Это и прямые убытки, и расходы, чтобы исправить последствия разглашения данных, затраты на судебные разбирательства, налоговые проверки, а еще — потеря заказчиков и даже остановка бизнес-процессов. Расскажем, как минимизировать риск потери данных в финансовом секторе.

    Как защитить бухгалтерию и финансовый сектор от утечек данных
    14
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Может ли быть задвоение начислений после сдачи корректного 6-НДФЛ?

    Добрый день, сдали первичный 6-НДФЛ за 9 мес 23 с неверным ОКТМО. Затем сдали корр 1 с верным ОКТМО и верным расчетом. Зашла в ЛК ЮЛ и увидела, что начисления задвоилось. Может была у кого-нибудь подобная ситуация, что теперь можно предпринять? (то что нужно было обнулить 6-НДФЛ с неверным ОКТМО и сдать потом новый отчет с верными данными узнала после).

    8

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    Управление персоналом

    Работодатели из рейтинга Forbes потратили 42 миллиарда рублей на обучение своих сотрудников

    Forbes составил рейтинг лучших работодателей в 2023 году. В него вошли 125 компаний, которые оценивались по трем параметрам: сотрудники и общество, экология, корпоративное управление.

    Работодатели из рейтинга Forbes потратили 42 миллиарда рублей на обучение своих сотрудников
    22
    Логотип ВДГБ
    ВДГБ

     «1С:Бухгалтерия 8» в демо-режиме: как попробовать бесплатно

    Если вы еще не определились, какая конфигурация «1С» подойдет вам больше — Бухгалтерия, ЗУП, Документооборот — можно воспользоваться бесплатными демо-версиями программы. Так вы на практике поймете, что нужно именно вашей компании. Расскажем про основные возможности демо-версий и подробнее остановимся на «1С:Бухгалтерии».

     «1С:Бухгалтерия 8» в демо-режиме: как попробовать бесплатно
    23

    Курсы повышения
    квалификации 21

    Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
    Банки

    Хакеры взломали сайты трех банков и разместили сообщения о приостановке выплат по вкладам

    Фейковые публикации о заморозке вкладов были удалены, банки работают в штатном режиме и готовят опровержение.

    93
    Кадровые документы

    Список документов при увольнении в 2024 году

    Работодатель при увольнении сотрудника должен выдать обязательный перечень документов, однако есть и другие справки, которые нужно выдать дополнительно по заявлению работника.

    181
    Логотип nlukina
    nlukina
    Обучение для бухгалтеров

    ❗️Вам пришло требование из ФНС: как действовать

    Каждая организация хотя бы раз, да получала от налоговиков письмо с требованием что-то пояснить, уплатить недостающие налоги или предоставить на проверку документы. Сейчас, из-за путаницы в ЛК с ЕНП, такие письма счастья получает каждый второй. Расскажем, что делать, если вам пришло требование.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    35
    Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
    Первая Экспертная Бухгалтерия
    Маркетплейсы

    5 фишек бухучета на маркетплейсах

    Как заключить договор с маркетплейсом, нужна ли онлайн-касса для торговли на электронной площадке, какие документы нужны для учета и как их получить — ответили на эти и другие частые вопросы про работу с маркетплейсами.

    5 фишек бухучета на маркетплейсах
    40

    Вакансии

     Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
    Вебинары для бухгалтеров

    🎓Вебинар: Инструкция по закрытию года для бухгалтера и предпринимателя. 27 ноября в 11:00 мск!

    Разберитесь с перечнем важных дел в конце года, чтобы обезопасить себя, компанию и собственника от внимания со стороны налоговой.

    30
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Как вносить в 1С счет-фактуры с суммами НДС из отчета?

    Добрый день! ОЗОН В отчете об исполнении поручений за период (перевыставление услуг последите мили) за октябрь месяц появились суммы с НДС, на которые приходят отдельные счет-фактуры, как вносите в 1С эти документы, если и в отчете эти суммы и в счет фактуре, отнимать от отчета?

    10

    Разборы законов 1032

    Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
    Логотип DAS Group
    DAS Group
    Интернет и IT

    Информационная безопасность. С какими угрозами чаще всего сталкивается бизнес и как их избежать

    Информационная безопасность — залог стабильной работы и важная составляющая конкурентоспособности компании. Если пренебрегать мерами ИБ, это приведет к утечке конфиденциальной информации, нарушению работы информационных систем или их взлому. А это, в свою очередь, влечет финансовые потери, ухудшение репутации, судебные иски и потерю клиентов.

    Информационная безопасность. С какими угрозами чаще всего сталкивается бизнес и как их избежать
    14
    Логотип Ольга Ульянова аудитор
    Ольга Ульянова аудитор
    ФСБУ Аренда

    Нужно ли применять ФСБУ к аренде на неопределенный срок? ППА и выкупная стоимость при лизинге

    Короткий пост, который поймут только бухгалтеры, для остальных он покажется хаотичным набором непонятных фраз.

    Нужно ли применять ФСБУ к аренде на неопределенный срок? ППА и выкупная стоимость при лизинге
    17
    Государственные ведомства

    ФНС советует урегулировать задолженность только через ее сервисы, а все остальные — обманщики

    Налоговая настоятельно рекомендует обращаться только к официальным сервисам по урегулированию задолженности и не доверять сообщениям медиаторов, которые заявляют, что сотрудничают с ФНС. Это неправда.

    1
    85
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    Налог на прибыль

    Изменения по налогу на прибыль, которые вступят в силу с 1 января 2024 года

    Представляем подробный и исчерпывающий анализ правок в Налоговый кодекс по налогу на прибыль, вступающих в силу с 1 января 2024 года. Начнем с самых главных изменений, которые касаются применения пониженных налоговых ставок, а также освобождения от налогообложения для некоторых результатов интеллектуальной деятельности

    Изменения по налогу на прибыль, которые вступят в силу с 1 января 2024 года
    30
    Законопроекты

    Власти отказались от запрета продавать алкоголь в торговых точках на первых этажах домов

    Собственники жилья не должны распоряжаться предпринимательской деятельностью. Это может спровоцировать теневой оборот алкоголя, а также привести к сокращению рабочих мест.

    101
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Что означает сумма предстоящих платежей в личном кабинете?

    Добрый день, уважаемые бухгалтера, подскажите, пожалуйста, в личном кабинете отражена сумма предстоящие платежи срок платежа 28.03.2024 года. Что это означает подскажите не могу понять откуда там такая сумма это долг мой на будущее или что ?

    3
    130
    Логотип Александр Малютин
    Александр Малютин
    Мошенничество

    Как мошенничество в сфере бизнес-коучинга захлестывает зарубежные рынки

    На фоне истории с задержанием Аяза Шабутдинова решил изучить как обстоят дела в сфере бизнес-образования (коучинга) зарубежом. Изначально планировал написать о том, как данная сфера регулируется законом, но выяснилось, что проблема лже-экспертов носит международный характер.

    Как мошенничество в сфере бизнес-коучинга захлестывает зарубежные рынки
    63