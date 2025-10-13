Как выполнить требования Роскомнадзора к сайтам, чтобы избежать штрафа до 18 млн руб.

Как изменилась трансграничная передача персональных данных

Операторы персональных данных (в том числе владельцы сайтов) при сборе данных физлиц должны пользоваться отечественными решениями — программным обеспечением, серверами и базами данных.

С 1 июля 2025 года изменились правила так называемой «локализации» персональных данных. Теперь запрещено собирать данные посетителей сайтов с использованием зарубежных онлайн-сервисов и серверов. Основание — ч. 5 ст. 18 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

При этом допускается использование иностранных сервисов, которые официально представлены в России и соответствуют требованиям об обработке данных россиян.

Например, раньше пользователь входил на сайт и его данные считывались с помощью различных метрических систем, сервисов, виджетов, форм (Google Analytics, reCAPTCHA от Google, Google Maps, различные пиксели иностранных соцсетей) и т. д. Данные пользователя автоматически доставлялись на серверы США. Теперь данные физлиц при получении Оператором должны обрабатываться и сохраняться на серверах, физически расположенных в России.

Цель изменений — полностью перенести инфраструктуру обработки персональных данных в Россию и обеспечить защиту данных российских граждан от неконтролируемого использования недружественными странами.