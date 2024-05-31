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НДФЛ

Налоговая реформа: справедливость и новые возможности

Спешу поделиться с вами важной новостью, которая затронет и бизнес, и граждан. В конце статьи чек лист по изменениям!
Налоговая реформа: справедливость и новые возможности
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

23 мая Минфин внес законопроект об изменениях в НК, которые коснутся изменения ставок по НДФЛ, налогу на прибыль и изменится порядок применения по УСН. 

А теперь подробнее, Антон Силуанов, министр финансов поддержал: «справедливое» налогообложение доходов граждан по прогрессивной ставке (скорее всего их будет пять).

Повышенная ставка будет применяться с доходов от 200 тыс. руб. в месяц. При доходе от 2,4 млн до 5 млн в год ставка 15%, от 5 до 20 млн — 18%, от 20 до 50 млн — 20% и свыше 50 млн руб. — 22%.

Повышение ставок НДФЛ затронет не всех. Минфин обещает сохранить «старые» ставки 13 и 15 процентов в отношении доходов по депозитам и дивидендам, но повышенную ставку нужно будет применять к доходам свыше 2,4 млн руб. Кроме того, изменение не коснется доходов участников СВО.

Также с ростом ставки НДФЛ планируется увеличить предельный доход для детских вычетов с 350 тыс. руб. до 450 тыс. руб. Одновременно вдвое увеличат вычеты на второго и последующих детей. То есть за второго — 2800 руб., а за третьего   последующих — 6000 руб. 

И самое главное детские вычеты нужно будет предоставлять без каких-либо заявлений. И это останется обязанностью работодателей. 

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Что касается налога на прибыль — чиновники планируют поднять ставку с 20 до 25 процентов.  Так как нагрузка на бизнес возрастет, хотят предусмотреть повышение коэффициента амортизации высокотехнологичного отечественного оборудования. Говорят про конкретные цифры — коэффициент увеличат с 1,5 до 2. Это даст возможность компаниям списать на расходы вдвое больше, чем потратили.

С 2025 года компании и ИП на упрощенке смогут в рамках спецрежима зарабатывать до 450 млн руб. в год, а порог по остаточной стоимость основных средств поднимут со 150 млн до 200 млн руб. Однако не стоит радоваться раньше времени, одновременно упрощенцы с оборотом свыше 60 млн руб. станут плательщиками НДС. Ставка составит 5 или 7 процентов в зависимости от размера дохода., принимать его к вычету не разрешат. 

Это все для того, чтобы исключить дробление бизнеса.

К чему же нам готовиться?

Касаемо НДФЛ, рассчитывать налог  мы будем с учетом изменений в ставках и новых льгот, усложнится конечно и  отчетность. 

Что касается общего режима налогообложения, необходимо пересмотреть учетную политику для целей налогообложения прибыли на 2025 год.

Предусмотрите в ней все законные способы оптимизации, чтобы нивелировать увеличение нагрузки из-за роста ставки. Это можно сделать за счет резервов, амортизационной премии и т.д.

А тем кто на упрощенке, как только утвердят параметры обновленной упрощенки, сможете спланировать оптимальный режим налогообложения на 2025 год. Учитывайте и другие изменения по УСН. 

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Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Комментарии

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    • svetlananik10
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