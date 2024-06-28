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ДЕЛОВОЕ СЛОВО
Обучение для бухгалтеров

Как бухгалтеру начать зарабатывать онлайн: эффективное обучение от консалтингового агентства «Деловое слово»

Работа в найме и постепенный рост для многих бухгалтеров кажется единственным сценарием развития карьеры. В действительности это не так: сейчас для бухгалтеров открыто много новых возможностей и перспектив, которые способны изменить привычные представления о профессии. 
Как бухгалтеру начать зарабатывать онлайн: эффективное обучение от консалтингового агентства «Деловое слово»
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Консалтинговое агентство «Деловое слово» и его основательница Светлана Колесникова работают сразу в нескольких направлениях. Одно из ведущих — обучение для бухгалтеров, которое поможет разобраться, как искать клиентов и выйти на высокий уровень дохода онлайн.

Среди услуг для предпринимателей — обслуживание ИП и ООО с различными схемами налогообложения и оптимизация учета для законного снижения налогов. 

Почему клиенты доверяют «Деловому слову»

Основательница агентства «Деловое слово» Светлана Колесникова — автор обучающих программ и бухгалтер с огромным стажем.

Благодаря опыту и пониманию актуальных тенденций рынка она предлагает ученикам действительно эффективные методики, помогающие выйти на стабильный доход в 100 тыс. рублей в онлайне и дальше создать свое агентство.

Интересный факт: агентство «Деловое слово» было открыто в 2019 году на деньги государства. Светланой Колесниковой составлено более 5 бизнес-планов, на реализацию которых государство готово выделять деньги. 

Главное направление — обучающие программы по заработку для бухгалтеров. Также — оптимизация финансового и бухгалтерского учета, поиск законных способов снижения налогов, работа с ФНС и СФР, ведение ИП и ООО. 

Услуги компании:

  • Интенсив «Как бухгалтеру начать работать на себя и зарабатывать на фрилансе от 100 тысяч в месяц».

  • Авторский курс «Полляма для бухгалтера».

  • Подбор оптимальной системы налогообложения.

  • Обслуживание ИП и ООО с любыми системами налогообложения.

  • Подготовка ответов, ответ на требования ФНС и СФР.

  • Проведение сверок с контролирующими органами.

  • Проверка правильности ведения бухгалтерского и налогового учета.

Программы, тарифы и формат обучения

Обучение ориентировано как на начинающих, так и на опытных специалистов, а также на бухгалтеров, которые планируют открыть свое агентство. Онлайн-формат делает образовательный процесс максимально эффективным: слушатели знакомятся с уроками и выполняют домашнюю работу, о которой получают обратную связь. 

Еженедельные созвоны и разборы с наставником позволяют достичь стопроцентного результата, а для решения всех возникающих вопросов есть общий чат. Слушателям предоставляют доступ для работы в 1С.

  • Программа «Найм рулит». Ориентирована на тех, кто хочет найти подработку и увеличить свой доход, не увольняясь из найма. Результат обучения — составление «цепляющего» резюме, которое поможет без проблем найти новых клиентов или получить высокооплачиваемую должность. Продолжительность обучения — 3 недели, стоимость — 15000 рублей.

  • Программа «Полляма для бухгалтера». Аудитория — те, кто уже сделал первые шаги в работе онлайн и хочет увеличить базу платежеспособных клиентов. Слушатели узнают, что мешает им повысить свой доход и научатся продавать услуги дорого. Продолжительность обучения — 9 недель, стоимость — 60000 рублей.

  • Программа «Полляма для бухгалтера. Личная работа». Эта программа будет полезна экспертам, планирующим масштабировать бизнес и открыть свое собственное агентство. Продолжительность обучения — 9 недель, стоимость — 90000 рублей. 

Оплатить обучение можно наиболее удобным для себя способом, в том числе с расчетного счета. Доступна рассрочка от банка и от компании.

Записаться на бесплатный интенсив для бухгалтеров

Что дает обучение

  • Уверенность. Вы убедитесь, что точно сможете создать себе дополнительный доход, даже продолжая работать в найме.

  • Понимание своей ценности. Клиенты готовы платить дорого, достаточно только найти платежеспособную аудиторию и грамотно выстроить коммуникацию.

  • Отсутствие страхов. Вы избавитесь от страха, что что-то не получится: не найдете клиентов, не сможете заработать, не справитесь с нагрузкой и т.д.

На начальном этапе совсем не обязательно увольняться: вы можете продолжать работать в найме и обеспечить себе стабильный доход порядка 20–30 тыс. рублей, взяв первого клиента. Это подарит уверенность в том, что вы способны работать на себя и зарабатывать онлайн из любой точки. Главное — понять, где искать платежеспособных клиентов и как предложить свои услуги, чтобы хотели работать именно с вами.  

Те, кто планирует масштабировать свою деятельность, смогут научиться выстраивать работу в агентстве, в том числе взаимодействовать с помощниками и создавать команду — немногочисленную, но эффективную. Четкая система коммуникаций и контроля обеспечивает прозрачное управление и гарантирует работоспособность всех сотрудников. Это позволит освободить время для жизни и реализации новых проектов. 

Записаться на бесплатный интенсив для бухгалтеров

Успешные кейсы

История первая. Методика, которой Светлана Колесникова готова поделиться со слушателями, изначально помогла ей не только увеличить свой доход, но и основать собственное агентство на деньги государства. Вот что сама Светлана рассказывает о своем пути: «Я более пяти лет в онлайне и скажу так: самое сложное — это выйти на свои первые 100 тысяч, а потом их повторить! А потом еще раз повторить! Написала более 5 бизнес-планов, прежде чем нашла свое дело. Бухгалтерия — это точно мое! Хотя раньше мне казалось, что надо чем-то другим заниматься, думала уходить». 

Как оказалось, в наемной работе Светлане не нравилась не сама бухгалтерия, а то, что эту работу сопровождало — неадекватное руководство, сплетни в коллективе, занятость 24/7 и маленькая заработная плата при огромной ответственности (Светлана работала главным бухгалтером). 

«Я решила: хватит, и уволилась из найма, — рассказывает Светлана. — На первые 100 тысяч вышла сразу — по знакомым, написав то самое сообщение, которое сейчас является легендой и приносит много целевых клиентов. Предприниматели-миллионеры стали приходить ко мне на интервью. Я впервые ощутила на себе, как престижна профессия бухгалтера, как ее ценят предприниматели. Вошла в сообщество предпринимателей и каждый раз после любого мероприятия мне приходят 4–5 заявок на личное ведение или обращаются за консультацией». 

Светлану приглашают на конференции, ее статьи публикуются. При этом, как говорит сама основательница агентства, она — интроверт, личное общение для нее раньше было проблемой. Но благодаря освоению понятного алгоритма стало гораздо легче, поэтому опасаться, что у вас что-то не получится из-за особенностей характера, не стоит: возможно все. 

После выхода на стабильный доход (100–150 тыс. рублей) появилась возможность воплотить в жизнь свою большую мечту — запустить бесплатный интенсив, который способен реально изменить жизнь бухгалтеров к лучшему.

Продукт стал действительно востребованным и полезным: обучение прошло более 500 человек. Уникальность интенсива заключается в том, что реализовать предлагаемую простую схему может каждый.

История вторая. Ксения работала главным бухгалтером в администрации за 60000 рублей. Из плюсов — стабильность и уважение, при этом полное отсутствие свободного времени («дети без меня растут», знакомая многим ситуация, не правда ли?) и невысокий доход при работе по 15 часов в день. В агентство «Деловое слово» Ксения обратилась с запросом: хочу работать на себя, научиться искать клиентов, вести компании, чтобы появилась свобода и вырос доход.  

Всего за два месяца у Ксении получилось не только подготовить бизнес-план, но и успешно его защитить. Результат — грант 192000 рублей на открытие своего дела. Сначала в это было трудно поверить: неужели за столь короткий срок возможны такие изменения?! За средства гранта Ксения полностью оборудовала рабочее место, купила новый компьютер, стол, кресло, стеллаж для документов. Вот что говорит сама Ксения: «Моя жизнь разделилась на «до» и «после»: стала яркой, новые клиенты, новые возможности, новые интересные задачи. Я развиваюсь! Получается, в 36 лет жизнь только начинается».

Как Ксении удалось достичь своих целей? В процессе обучения — программа длилась два месяца — было выявлено, чего именно не хватает для рывка. Раскрыть возможности помогло всего одно ключевое действие, которое для каждого бухгалтера свое. 

Преимущества сотрудничества с агентством «Деловое слово»

  • Реальные результаты: интенсив прошли более 500 бухгалтеров, а клиенты-предприниматели смогли сэкономить свыше 50 млн рублей.

  • Удобный формат обучения.

  • Собственная эффективная методика.

  • Возможность выбора подходящей программы в зависимости от своих целей.

  • Наличие лицензии на образовательную деятельность.

Программы «Делового слова» — это не просто обучение, а уникальная система, которая позволяет наработать навыки поиска клиентов и последующей эффективной работы, а также в целом повысить уверенность в себе как в профессионале. По промокоду КЛЕРК слушатели могут получить скидку на обучение. На более выгодных условиях обучение доступно и тем, кто прошел интенсив. 

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