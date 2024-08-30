Как зарабатывать больше в бухгалтерии, не превращая свою жизнь в работу

Представьте, что можно зарабатывать больше, не выгорая на работе и не бросая привычное дело — именно об этом мы поговорим сегодня с вами, уважаемые бухгалтеры. В конце чек лист Как бухгалтеру дополнительно заработать 50 000 рублей за час в день!

Как вы уже знаете я более 18 лет работаю в бухгалтерии. За это время я прошла путь от простого бухгалтера до предпринимателя, создала свое консалтинговое агентство и запустила программу обучения для бухгалтеров. Этот путь был непростым и полным вызовов, но именно ошибки и преграды помогли мне достичь успеха.

Ошибки и преграды на пути

Когда я решила выйти за рамки стандартной бухгалтерии и заняться консультированием, я недооценила сложность этого процесса. Я пять раз писала бизнес-планы, и только пятый оказался удачным. Были ошибки в расчетах, неверный выбор рекламных каналов — например, я потратила 80 000 рублей на рекламу, которая не принесла результата, и это привело к убыткам.

Кроме того, на моем пути были моменты, когда казалось, что все двери закрыты. Меня блокировали, мои идеи не поддерживали, и успех казался далеким. Но я не сдалась.

Я поняла, что если что-то не работает, нужно менять действия, а не отказываться от своей цели. Я пересматривала стратегии, искала новые подходы и пробовала разные варианты, пока не нашла то, что сработало.

Как я нашла баланс между работой и бизнесом

До декрета я вела около 30 клиентов самостоятельно. Это был огромный объем работы, который я старалась держать под контролем. Со временем я поняла, что можно зарабатывать больше, не отказываясь от стабильной работы бухгалтера.

Бухгалтеру не обязательно увольняться, чтобы развивать свое дело и увеличивать доход. Я начала привлекать помощников, что позволило мне расширить бизнес, не теряя стабильности основного дохода.

На бухгалтерии можно хорошо заработать

Бухгалтерия — это профессия с огромным потенциалом. Многие думают, что для того чтобы хорошо зарабатывать, нужно менять профессию или становиться предпринимателем. Но это не так.

Бухгалтерия предлагает множество возможностей для увеличения дохода — от дополнительных консультаций до открытия собственного дела. Главное — не бояться использовать свои знания и навыки на максимум.

Запуск консалтингового агентства и обучение

Открытие консалтингового агентства стало следующим шагом. Я освоила новые навыки, от продаж до построения долгосрочных отношений с клиентами. Это был вызов, но он только укрепил мое стремление расти и развиваться.

В процессе работы с клиентами я поняла, что многие бухгалтеры хотят зарабатывать больше, но не знают, с чего начать. Это вдохновило меня на создание обучающей программы, которая помогает коллегам найти баланс между работой и своим делом. Моя цель — показать, что можно построить успешный бизнес и увеличить доход, не меняя профессии. Более подробно об интенсиве можно почитать по ссылке https://mnlp.cc/mini?domain=svetlanakolesnikova&id=32.

Заключение

Быть бухгалтером и предпринимателем — это возможность, доступная каждому. Мой опыт показал, что необязательно отказываться от стабильного дохода, чтобы реализовать свои мечты.

Бухгалтерия — это не только работа, но и путь к финансовому росту. Важно не бояться менять подходы, если что-то не получается, и продолжать двигаться к своей цели. Главное — учиться на ошибках, менять стратегии и не сдаваться перед преградами.

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