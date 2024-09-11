Важные изменения для бухгалтеров и предпринимателей с 2025 года: что нужно знать

С 2025 года произойдут важные изменения в налоговом и бухгалтерском учете, которые повлияют на работу бухгалтеров и предпринимателей. Ниже приведён обзор ключевых изменений, которые важно учесть при планировании деятельности. В конце статьи чек лист, чтобы точно ничего не пропустить!

Для удобства статью разделила на подразделы:

Налоги и взносы.

Аудит.

Бухучет и ФСБУ.

Пособия.

Прочие изменения.

Налоги и взносы

Налог на прибыль

С 2025 года вводится новая форма декларации по налогу на прибыль. Изменения включают:

Новый раздел для федерального инвестиционного вычета.

Дополнение строки для расходов с повышающими коэффициентами.

Включение граф «Код субъекта РФ» и «КПП организации».

Новые строки для налоговых агентов.

Ставка налога на прибыль для игорного бизнеса

С 1 января 2025 года ставка налога на прибыль для организаций, связанных с игорным бизнесом, увеличится с 20% до 50%, что значительно повысит налоговую нагрузку на эту сферу.

Соглашения об избежании двойного налогообложения

С 2025 года вступает в силу соглашение с Малайзией. Изменяются ставки налога на дивиденды и проценты:

10% — при участии в капитале не менее 25% в течение года;

15% — в остальных случаях.

Для роялти и процентов ставка останется на уровне 10%. Государственным компаниям предоставляются налоговые льготы.

Также с 2025 года вводятся единые ставки налога на доходы между Россией и Абхазией:

Дивиденды и роялти — 10%;

Процентные доходы — 0%.

Инвестиционный вычет для инновационных проектов

Инвесторы, вкладывающие средства в инновационные проекты через инвестиционные товарищества, смогут получить налоговый вычет. Условия:

Срок договора должен составлять минимум 5 лет.

Лимит вычета устанавливается на региональном уровне.

Сумму вычета нельзя учесть при расчёте налоговой базы.

УСН, АУСН и ЕСХН

Изменение формы декларации по УСН

ФНС обновит форму декларации по УСН. Внесены следующие изменения:

Изменение штрихкодов.

Добавление информации об объекте налогообложения на титульном листе.

Введение нового раздела для упрощенцев из новых регионов, которые смогут указать вычет на расходы по ККТ.

Уточнение поля для указания GUID в случае электронной доверенности.

Образовательным НКО с филиалами разрешат применять УСН

Для некоммерческих организаций, занимающихся образовательной деятельностью, с 2025 года вводится возможность применять УСН, несмотря на наличие филиалов.

Расширение применения АУСН

Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) будет введена в Санкт-Петербурге с 1 января 2025 года. В настоящее время этот режим действует в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.

Аудит

Новые требования для аудиторов

С 2025 года внешние аудиторы обязаны сдавать в Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности (ГИР БО) аудиторские заключения и отчеты о промежуточных проверках в течение 10 рабочих дней со дня подписания заключения.

Бухучет и ФСБУ

Новые ФСБУ

До 2026 года планируется внедрение новых федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ). На 2025 год запланированы вступления в силу стандартов по доходам и расходам, что потребует внесения изменений в учетные политики предприятий.

Сотрудники

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит более 22 440 рублей в месяц. Это изменение повлияет на расчет зарплаты, отпускных и социальных пособий.

Доплата за неиспользованные отгулы при увольнении

В Трудовой кодекс будет внесено изменение, согласно которому при увольнении за неиспользованные отгулы будет производиться доплата. Для расчета потребуется определить оплату за работу в выходной в двойном размере и учесть особенности локальных актов организации.

Дополнительный оплачиваемый выходной для женщин с детьми

С 2025 года женщины с детьми до 7 лет смогут брать один дополнительный оплачиваемый выходной день раз в два месяца или суммировать его, чтобы получить до шести дней подряд в течение календарного года.

Пособия

Больничный по уходу за ребенком для родственников

С 2025 года родственники (отец, бабушки и другие) смогут получать больничное пособие по уходу за ребенком в случае болезни матери, находящейся в декретном отпуске.

Особые работники

Срок трудовых договоров с мигрантами

С 2025 года срок трудовых договоров с мигрантами будет ограничен двумя годами. Привлекать иностранных работников планируется через целевые организованные наборы.

Прочие изменения

Пособие женщинам, родившим детей до 25 лет

С 2025 года женщины, родившие детей до 25 лет, смогут получить единовременное пособие в размере 200 000 рублей. В случае рождения двух и более детей пособие будет выплачиваться на каждого ребёнка.

Эти изменения существенно повлияют на работу бухгалтеров и предпринимателей. Важно своевременно ознакомиться с нововведениями, чтобы подготовить свои организации к изменениям в законодательстве. Бесплатный вебинар по изменениям в телеграмм канале https://t.me/KolesnikovaSN.

Чек-лист изменений для бухгалтеров и предпринимателей с 2025 года Заполните форму, вышлем чек-лист на e-mail: Отправить

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