ДЕЛОВОЕ СЛОВО
Налоговые изменения 2025

Важные изменения для бухгалтеров и предпринимателей с 2025 года: что нужно знать

С 2025 года произойдут важные изменения в налоговом и бухгалтерском учете, которые повлияют на работу бухгалтеров и предпринимателей. Ниже приведён обзор ключевых изменений, которые важно учесть при планировании деятельности. В конце статьи чек лист, чтобы точно ничего не пропустить!
Важные изменения для бухгалтеров и предпринимателей с 2025 года: что нужно знать
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Для удобства статью разделила на подразделы:

  • Налоги и взносы.

  • Аудит.

  • Бухучет и ФСБУ.

  • Пособия.

  • Прочие изменения.

Налоги и взносы

Налог на прибыль

С 2025 года вводится новая форма декларации по налогу на прибыль. Изменения включают:

  • Новый раздел для федерального инвестиционного вычета.

  • Дополнение строки для расходов с повышающими коэффициентами.

  • Включение граф «Код субъекта РФ» и «КПП организации».

  • Новые строки для налоговых агентов.

Ставка налога на прибыль для игорного бизнеса

С 1 января 2025 года ставка налога на прибыль для организаций, связанных с игорным бизнесом, увеличится с 20% до 50%, что значительно повысит налоговую нагрузку на эту сферу.

Соглашения об избежании двойного налогообложения

С 2025 года вступает в силу соглашение с Малайзией. Изменяются ставки налога на дивиденды и проценты:

  • 10% — при участии в капитале не менее 25% в течение года;

  • 15% — в остальных случаях.

Для роялти и процентов ставка останется на уровне 10%. Государственным компаниям предоставляются налоговые льготы.

Также с 2025 года вводятся единые ставки налога на доходы между Россией и Абхазией:

  • Дивиденды и роялти — 10%;

  • Процентные доходы — 0%.

Инвестиционный вычет для инновационных проектов

Инвесторы, вкладывающие средства в инновационные проекты через инвестиционные товарищества, смогут получить налоговый вычет. Условия:

  • Срок договора должен составлять минимум 5 лет.

  • Лимит вычета устанавливается на региональном уровне.

  • Сумму вычета нельзя учесть при расчёте налоговой базы.

УСН, АУСН и ЕСХН

Изменение формы декларации по УСН

ФНС обновит форму декларации по УСН. Внесены следующие изменения:

  • Изменение штрихкодов.

  • Добавление информации об объекте налогообложения на титульном листе.

  • Введение нового раздела для упрощенцев из новых регионов, которые смогут указать вычет на расходы по ККТ.

  • Уточнение поля для указания GUID в случае электронной доверенности.

Образовательным НКО с филиалами разрешат применять УСН

Для некоммерческих организаций, занимающихся образовательной деятельностью, с 2025 года вводится возможность применять УСН, несмотря на наличие филиалов.

Расширение применения АУСН

Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) будет введена в Санкт-Петербурге с 1 января 2025 года. В настоящее время этот режим действует в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. 

Аудит

Новые требования для аудиторов

С 2025 года внешние аудиторы обязаны сдавать в Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности (ГИР БО) аудиторские заключения и отчеты о промежуточных проверках в течение 10 рабочих дней со дня подписания заключения.

Бухучет и ФСБУ

Новые ФСБУ

До 2026 года планируется внедрение новых федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ). На 2025 год запланированы вступления в силу стандартов по доходам и расходам, что потребует внесения изменений в учетные политики предприятий.

Сотрудники

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит более 22 440 рублей в месяц. Это изменение повлияет на расчет зарплаты, отпускных и социальных пособий.

Доплата за неиспользованные отгулы при увольнении

В Трудовой кодекс будет внесено изменение, согласно которому при увольнении за неиспользованные отгулы будет производиться доплата. Для расчета потребуется определить оплату за работу в выходной в двойном размере и учесть особенности локальных актов организации.

Дополнительный оплачиваемый выходной для женщин с детьми

С 2025 года женщины с детьми до 7 лет смогут брать один дополнительный оплачиваемый выходной день раз в два месяца или суммировать его, чтобы получить до шести дней подряд в течение календарного года.

Пособия

Больничный по уходу за ребенком для родственников

С 2025 года родственники (отец, бабушки и другие) смогут получать больничное пособие по уходу за ребенком в случае болезни матери, находящейся в декретном отпуске.

Особые работники

Срок трудовых договоров с мигрантами

С 2025 года срок трудовых договоров с мигрантами будет ограничен двумя годами. Привлекать иностранных работников планируется через целевые организованные наборы.

Прочие изменения

Пособие женщинам, родившим детей до 25 лет

С 2025 года женщины, родившие детей до 25 лет, смогут получить единовременное пособие в размере 200 000 рублей. В случае рождения двух и более детей пособие будет выплачиваться на каждого ребёнка.

Эти изменения существенно повлияют на работу бухгалтеров и предпринимателей. Важно своевременно ознакомиться с нововведениями, чтобы подготовить свои организации к изменениям в законодательстве. Бесплатный вебинар по изменениям в телеграмм канале https://t.me/KolesnikovaSN.

Чек-лист изменений для бухгалтеров и предпринимателей с 2025 года

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