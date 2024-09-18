Как повысить доход бухгалтеру уже в октябре 2024 года

В этой статье мы разберём, как достичь этого за короткий срок. А в конце вас ждет тест: Как выстроить рабочие процессы, чтобы успевать и зарабатывать на фрилансе!
В чём проблема?
Вы работаете день за днём, но что изменилось за последние годы? Возможно, вы ощущаете, что застряли в одном и том же потоке работы. А что ещё хуже — увеличение объема задач и ответственности не ведет к увеличению зарплаты. Цены растут, и вы уже не видите смысла в этих усилиях, потому что баланс между работой и жизнью давно нарушен. Кажется, что что-то упускается? Вы не одни.
Вот с какими проблемами сталкиваются большинство бухгалтеров:
Низкая оплата труда. Вы выкладываетесь на полную, а финансовая отдача остаётся на одном и том же уровне.
Трудности с поиском новых клиентов. Независимо от того, сколько усилий вы прикладываете, кажется, что новых клиентов просто нет.
Рутина без перспектив. Каждый день как под копирку — никакого роста, никакого развития, только повторение одних и тех же действий.
Недостаток времени на себя. Работа поглощает всю вашу жизнь. На семью, отдых и увлечения времени попросту не остаётся.
Решение: как изменить свою жизнь уже в октябре
Если вы хотите вырваться из этого замкнутого круга и начать зарабатывать больше, вам необходимо пересмотреть подход к своей работе. Изменения не требуют кардинальных шагов — уже в октябре вы можете заметить рост дохода, если следуете этим рекомендациям:
1. Освойте новые навыки, которые приводят к реальному результату
Первые шаги к увеличению дохода заключаются в обучении ключевым навыкам, которые кардинально изменят ваш подход к работе. На моём интенсиве вы получите три мощных инструмента:
Уникальное предложение. Узнаете, как выделиться среди конкурентов и предложить клиентам именно то, что они ищут. Без этого важного навыка вы всегда будете на втором плане.
Эффективное управление временем и проектами. Освоите систему, как вести сразу несколько клиентов и не перегружаться при этом. Системный подход позволит вам высвободить время для личных дел и отдыха.
Привлечение и закрытие клиентов на сделки. Вы научитесь создавать поток заявок так, чтобы клиенты находили вас сами, а не вы тратили время на бесконечные поиски.
2. Зарабатывайте больше, не увольняясь с работы
Знаете ли вы, что для повышения дохода не обязательно бросать основную работу? Найдите хотя бы 1-3 клиента для подработки на фрилансе. Это не только повысит ваш доход, но и даст уверенность в том, что вы всегда сможете найти новые возможности.
3. Постройте систему, которая работает на вас
Ключ к долгосрочному успеху — это система. На интенсиве я помогаю бухгалтерам создавать такой рабочий процесс, который позволяет стабильно привлекать клиентов и получать заказы, не жертвуя личным временем. Вам больше не придётся балансировать между "работой и жизнью" — вы будете успевать всё. Более того, работа станет не только источником дохода, но и радостью, потому что вы сами контролируете свои процессы.
Хотите узнать больше о том, как выстроить свой рабочий процесс так, чтобы успевать и зарабатывать на фрилансе? Пройдите тест в конце статьи!
Почему именно работа удаленного бухгалтера сейчас востребована?
Удалённая работа бухгалтера стала особенно актуальной в последние годы. Компании всё чаще отдают предпочтение фрилансерам, потому что это экономично и удобно. Зачем держать бухгалтера в штате, когда можно нанять профессионала на проектной основе? Тем более, с развитием онлайн-платформ и автоматизированных сервисов, удаленный бухгалтер может справляться с задачами быстрее и эффективнее. К тому же, удалённый формат позволяет сотрудничать с клиентами из разных городов и стран, что значительно расширяет рынок и возможности для заработка.
Почему именно мой интенсив нужно пройти?
Мой интенсив — это не просто теория. Это четкие, практические шаги, которые проверены на собственном опыте и опыте сотен моих учеников. Я не просто рассказываю, как можно заработать больше — я показываю конкретные механизмы, которые работают именно для бухгалтеров. Мой интенсив отличается индивидуальным подходом: каждый участник получает голосовую обратную связь и поддержку на каждом этапе обучения. Кроме того, я даю проверенные инструменты для поиска клиентов, автоматизации процессов и эффективного ведения нескольких проектов одновременно.
Почему я хороша как эксперт?
Я — бухгалтер с 18-летним стажем и предприниматель уже более 5 лет, который прошел через все этапы развития бизнеса и карьеры. Я помогла клиентам сэкономить более 50 миллионов рублей за год, а мои ученики выходят на доход от 100 тысяч рублей уже через несколько месяцев после обучения. Я знаю, как работает рынок бухгалтерских услуг изнутри и делюсь своими знаниями, помогая другим преодолеть те же препятствия, с которыми я сталкивалась.
Мой опыт включает работу как с небольшими предпринимателями, так и с крупными компаниями, что позволяет мне видеть картину целиком. Телеграмм канал - https://t.me/KolesnikovaSN
Моя личность
Я не просто бухгалтер или тренер — я человек, который искренне хочет помочь своим ученикам. Я всегда стараюсь делиться не только профессиональными знаниями, но и личным опытом, поддерживаю тех, кто готов меняться и расти. Я знаю, как тяжело бывает решиться на перемены, но я здесь, чтобы поддержать вас на этом пути. Каждое достижение моих учеников для меня — это моя личная победа.
Почему я хороший учитель?
Я верю в каждого своего ученика. Мой подход основан на простоте и доступности, я стараюсь донести сложные вещи в легкой форме. Кроме того, я всегда открыта для обратной связи и готова помочь каждому разобраться в вопросах, с которыми они сталкиваются. В процессе обучения я уделяю внимание личным проблемам и страхам каждого ученика, помогая им преодолеть внутренние барьеры и неуверенность. Мои программы дают не только технические знания, но и психологическую поддержку, которая так необходима на пути к успеху.
На моём интенсиве вы получите:
Четкий план, как увеличить доход и освободить время для себя.
Индивидуальные рекомендации и разборы кейсов.
Полезные бонусы, которые помогут вам закрывать клиентов на оплату и находить выгодные заказы.
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А вот и обещанный тест
Тест: Как выстраивать рабочие процессы, чтобы успевать и зарабатывать на фрилансе
Ценность: Оцените свои текущие рабочие процессы и получите персонализированные рекомендации по их оптимизации для освобождения времени и увеличения дохода.
Результат: Индивидуальные рекомендации помогут улучшить ваши рабочие процессы, чтобы вы могли освободить время и увеличить доход от фриланса.
1. Как вы организуете свои рабочие задачи?
a) Я использую планировщик и планирую задачи на неделю вперед. (3 балла)
b) Я записываю задачи в блокнот, но часто забываю о них. (2 балла)
c) Я справляюсь без планирования, просто делаю задачи по мере поступления. (1 балл)
2. Как часто вы сталкиваетесь с трудностями в управлении временем?
a) Редко, я хорошо управляю своим временем и легко справляюсь с задачами. (3 балла)
b) Иногда, когда появляется много задач одновременно. (2 балла)
c) Часто, особенно когда возникает много неотложных задач. (1 балл)
3. Как вы оцениваете свою способность делегировать задачи?
a) Я часто делегирую задачи коллегам или помощникам. (3 балла)
b) Иногда делегирую, но только когда это абсолютно необходимо. (2 балла)
c) Я предпочитаю делать всё сама, чтобы избежать ошибок. (1 балл)
4. Как вы управляете перегрузкой работы?
a) Я расставляю приоритеты и всегда нахожу время для дополнительных проектов. (3 балла)
b) Я стараюсь справляться с перегрузкой, но это часто приводит к стрессу. (2 балла)
c) Перегрузка работы мешает мне найти время для дополнительных задач. (1 балл)
5. Как часто вы используете инструменты автоматизации для упрощения задач?
a) Я регулярно использую инструменты автоматизации для планирования и отчетности. (3 балла)
b) Иногда использую, но не всегда помню об их использовании. (2 балла)
c) Я не использую инструменты автоматизации, предпочитая делать всё вручную. (1 балл)
6. Как вы подходите к поиску новых клиентов для фриланса?
a) Я активно ищу клиентов через различные каналы и платформы. (3 балла)
b) Я иногда ищу клиентов, но без систематического подхода. (2 балла)
c) Я редко занимаюсь поиском клиентов и полагаюсь на рекомендации. (1 балл)
7. Как вы оцениваете свою способность к адаптации в изменяющихся условиях работы?
a) Я легко адаптируюсь к новым условиям и быстро нахожу решения. (3 балла)
b) Я иногда испытываю трудности с адаптацией, но стараюсь справиться. (2 балла)
c) Мне трудно адаптироваться к изменениям, и это мешает моей работе. (1 балл)
Подсчёт баллов:
19-21 балл: Вы отлично управляете своими рабочими процессами и эффективно ищете время для фриланса. Вы можете дополнительно улучшить свои навыки, но в целом вы на правильном пути. Рекомендуем записаться на консультацию для уточнения индивидуальных стратегий оптимизации и увеличения дохода от фриланса.
13-18 баллов: Вы делаете всё возможное, но иногда сталкиваетесь с трудностями. Вы можете получить значительные улучшения в управлении временем и оптимизации процессов. Запишитесь на консультацию, чтобы получить персонализированные рекомендации по улучшению ваших рабочих процессов и стратегии поиска клиентов.
7-12 баллов: У вас есть несколько проблем в управлении временем и рабочими процессами, что мешает вам эффективно искать клиентов для фриланса. Запишитесь на консультацию, чтобы разработать план по оптимизации ваших процессов и научиться находить время для дополнительного дохода.
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