Как повысить доход бухгалтеру уже в октябре 2024 года

Если вы хотите вырваться из этого замкнутого круга и начать зарабатывать больше, вам необходимо пересмотреть подход к своей работе. Изменения не требуют кардинальных шагов — уже в октябре вы можете заметить рост дохода, если следуете этим рекомендациям:

1. Освойте новые навыки, которые приводят к реальному результату

Первые шаги к увеличению дохода заключаются в обучении ключевым навыкам, которые кардинально изменят ваш подход к работе. На моём интенсиве вы получите три мощных инструмента:

Уникальное предложение . Узнаете, как выделиться среди конкурентов и предложить клиентам именно то, что они ищут. Без этого важного навыка вы всегда будете на втором плане.

Эффективное управление временем и проектами . Освоите систему, как вести сразу несколько клиентов и не перегружаться при этом. Системный подход позволит вам высвободить время для личных дел и отдыха.

Привлечение и закрытие клиентов на сделки. Вы научитесь создавать поток заявок так, чтобы клиенты находили вас сами, а не вы тратили время на бесконечные поиски.

2. Зарабатывайте больше, не увольняясь с работы

Знаете ли вы, что для повышения дохода не обязательно бросать основную работу? Найдите хотя бы 1-3 клиента для подработки на фрилансе. Это не только повысит ваш доход, но и даст уверенность в том, что вы всегда сможете найти новые возможности.

3. Постройте систему, которая работает на вас

Ключ к долгосрочному успеху — это система. На интенсиве я помогаю бухгалтерам создавать такой рабочий процесс, который позволяет стабильно привлекать клиентов и получать заказы, не жертвуя личным временем. Вам больше не придётся балансировать между "работой и жизнью" — вы будете успевать всё. Более того, работа станет не только источником дохода, но и радостью, потому что вы сами контролируете свои процессы.

Хотите узнать больше о том, как выстроить свой рабочий процесс так, чтобы успевать и зарабатывать на фрилансе? Пройдите тест в конце статьи!