Реально ли бухгалтеру свести свой баланс на удаленке

Как бухгалтеры, мы постоянно сводим балансы для наших клиентов: отслеживаем доходы, расходы, налоги и делаем так, чтобы все сошлось до копейки. Но, когда речь заходит о нашем собственном жизненном балансе, все становится гораздо сложнее.

Ведь баланс — это не только про деньги, но и про время, энергию, ресурсы и эмоции. Мы умеем управлять чужими финансами и задачами, но как быть с собственным балансом? Это гораздо более тонкая и многогранная задача.

Находясь в рутине бухгалтерских задач, легко забыть, что наш личный баланс — это важная часть жизни. Мы работаем с цифрами и клиентами, но часто упускаем из виду, что деньги — не единственная составляющая баланса.

Он включает в себя время для отдыха, заботу о здоровье, развитие, семью и хобби. Без этого равновесия мы рискуем выгореть и потерять радость от жизни и работы.

Да, деньги важны, но если работа поглощает все время и силы, становится сложно почувствовать, что ты действительно живешь, а не просто существуешь от зарплаты до зарплаты.

Когда я уходила из найма, моя жизнь напоминала замкнутый круг: работа по 8 часов в день, вечная гонка, и ощущение, что ты как белка в колесе. На тот момент я зарабатывала 30 000 рублей в месяц, но времени на себя, на семью и даже на простые радости жизни не оставалось.

Решив уволиться, я, конечно, переживала, что потеряю стабильный доход. Однако, когда перешла на удаленную работу, оказалось, что я могу зарабатывать те же 30 000 рублей, но работая всего два часа в день! В то время как в найме эти деньги требовали полного рабочего дня, теперь у меня появилось масса свободного времени — для себя, для семьи и для хобби. Это стало настоящим переворотом в моей жизни и мышлении.

Баланс между временем и доходом оказался возможным, когда я освободилась от привязанности к стандартному офисному графику и нашла новые возможности для заработка, где сама управляю своим временем.

Моя история: как я нашла баланс

Когда я втянулась в удаленную работу, поначалу все казалось идеальным: два часа в день, стабильный доход и куча свободного времени. Я наслаждалась этим новым ритмом жизни и возможностью самостоятельно планировать свой день. Однако со временем клиенты начали приходить все чаще, и работа стала накапливаться. Казалось бы, что в этом плохого — больше заказов, больше денег. Но чем больше я брала на себя, тем меньше оставалось свободного времени.

Вскоре я снова оказалась в той же ситуации, от которой хотела убежать, когда уходила из найма. Работы было слишком много, а дни снова стали похожи на гонку, только теперь не в офисе, а на удаленке.

Деньги уже не приносили такого удовольствия, как раньше. Ведь я поняла, что, несмотря на рост дохода, я теряю что-то более ценное — время для себя, своих близких и простого отдыха.

Этот момент заставил меня остановиться и задуматься: стоит ли цена постоянной гонки за деньгами того, чтобы снова попадать в ситуацию, где нет места для жизни за пределами работы? Я осознала, что без баланса между работой и личной жизнью даже хороший доход теряет свою ценность, и что важно не просто зарабатывать больше, а делать это так, чтобы оставалось место для жизни.

Когда я осознала, что снова оказалась в ловушке постоянной работы, пусть и на удаленке, я поняла, что нужно что-то менять. Деньги, которые раньше приносили радость и удовлетворение, стали просто цифрами на счету. Я потеряла тот самый баланс, ради которого когда-то ушла из офиса. Но в этот раз я решила не возвращаться к старым привычкам и выстроила новую систему, которая помогла мне найти гармонию между работой и жизнью.

Как свести баланс в жизни бухгалтера при удаленной работе Заполните форму и получите бесплатный чек-лист на e-mail: Отправить

Первое, что я сделала, — это определила свои рабочие границы. Я установила для себя четкие временные рамки, когда работаю, и строго их придерживалась.

Даже если клиенты стучались с новыми заказами или задачами, я не позволяла работе выходить за пределы установленного времени. Это помогло мне вернуть контроль над своим днем и освободить время для отдыха. Конечно не всегда так получается, но все же я стараюсь.

Второе — я начала делегировать и автоматизировать рутинные процессы. До этого я делала все сама, но поняла, что это неэффективно и забирает много сил. Я нашла помощников для тех задач, которые можно было доверить другим, и внедрила программы для автоматизации отчетности и учета. Это очень сильно разгрузило меня.

Третье — я научилась говорить «нет». В начале своего пути мне казалось, что нужно брать всех клиентов подряд, чтобы не упустить возможности. Но это привело к перегрузке. Теперь я беру только тех клиентов и проекты, которые действительно интересны и соответствуют моим целям. Это позволило мне работать меньше, но эффективнее.

И, конечно, я уделила время себе. Я поняла, что важно не только много зарабатывать, но и жить. Я добавила в свое расписание время на спорт, прогулки, чтение и занятия, которые приносят удовольствие. Это наполнило меня энергией и помогает восстанавливать силы для работы.

В результате, я нашла тот баланс, который искала: я зарабатываю достойно, но при этом у меня есть время для жизни. И самое главное — я поняла, что баланс между работой и жизнью важен не меньше, чем деньги.

Баланс — это не что-то статичное, что можно найти один раз и сохранить навсегда. Это процесс, который требует постоянного внимания и гибкости. Баланс приходится искать всегда, и, на самом деле, это очень увлекательный процесс. Жизнь меняется, появляются новые цели и задачи, и важно подстраиваться под эти изменения, чтобы сохранять гармонию.

Когда я достигла определенного уровня в бухгалтерии и мне стало понятно, как все работает, я поняла, что настало время двигаться дальше. Мне захотелось развиваться, передавать свой опыт другим и помогать коллегам-бухгалтерам не только сводить счета, но и находить свой личный баланс в работе и жизни. Именно тогда я решила запустить свой интенсив для бухгалтеров и создать авторскую программу «Полляма для бухгалтера». А в нашем чате для бухгалтеров я на каждом этапе поддерживаю бухгалтеров и постоянно записываю подкасты, которые помогают и мотивируют в моменте.

Я знаю, что бухгалтеры привыкли работать на результат, делая свою работу идеально и вовремя. Но часто за этим скрывается огромная усталость и ощущение, что жизнь проходит мимо. «Полляма для бухгалтера» поможет вам не только зарабатывать больше, но и сохранить время для жизни, выстроить ту самую гармонию между работой и личными интересами, которую сложно найти в найме. Вы узнаете, как работать меньше, но эффективнее, и получить удовольствие не только от доходов, но и от самого процесса работы.

Программа для тех, кто готов изменить свою жизнь — выйти из привычной зоны комфорта, перестать бояться перемен и создать для себя новые возможности.

Баланс — это не только про бухгалтерские отчеты, но и про нашу жизнь. И я хочу, чтобы каждый бухгалтер, с которым я работаю, научился не только сводить чужие балансы, но и находить свой личный.

Баланс между работой и жизнью — это не просто желание, а необходимость, особенно для тех, кто работает удаленно. Важно помнить, что наша задача — не только помогать клиентам с их финансами и бизнесом, но и управлять своей жизнью так, чтобы сохранять энергию, радость и удовлетворение от работы.

Сводить баланс в своей жизни так же важно, как и в бухгалтерских отчетах. Ведь если этого не делать, никакие деньги не принесут настоящего счастья.

Если вы задаетесь вопросом, как свести баланс между работой и личной жизнью, у вас есть отличная возможность начать прямо сейчас Присоединяйтесь к бесплатному интенсиву для бухгалтеров, где я поделюсь полезными стратегиями и инструментами, которые помогут вам уже сегодня начать ловить свой баланс.

На интенсиве вы получите конкретные рекомендации, которые сможете внедрить в свою практику, и уже на этом этапе поймете, насколько важно работать с умом, а не только с усилием. После интенсива вы сможете решить, нужна ли вам полная программа «Полляма для бухгалтера», чтобы еще глубже погрузиться в тему и вывести свой доход и качество жизни на новый уровень. Не упустите шанс — проходите интенсив и делайте первый шаг к гармонии в своей жизни!

Программа «ПОЛЛЯМА ДЛЯ БУХГАЛТЕРА» Купить программу

Реклама: ООО «Деловое слово», ИНН 6680009305, erid: LjN8KF7Ci