Руководители и предприниматели, вы уже слышали про большую бесплатную конференцию по прокачке продаж и команды?

Я как бухгалтер и предприниматель постоянно посещаю бизнес конференции. И приглашаю Вас на мероприятие для бизнеса.

Каждый предприниматель согласится, что команда это важный элемент бизнеса. Поэтому получите чек лист «Как взять первого помощника». Подробнее про конференцию рассказываю в своем телеграмм канале

22 ноября пройдет онлайн-конференция «Формула бизнеса». Пройдите регистрацию сейчас — https://clck.ru/3EXNYW.

5 часов мощного заряда бизнес-позитивом. Идеи, инструменты, полезные знакомства, вдохновляющие кейсы! Вы выйдете с четким планом изменений, которые помогут росту компании.

На конференции вы:

посмотрите на свой бизнес и на процессы со стороны;

найдете черные дыры, через которые утекает прибыль;

зададите вопросы экспертам и коллегам;

решите проблемы, о которых не подозреваете.

Спикеры: бизнес-консультант по продажам Гульнара Гумарова, эксперт по клиентскому сервису и продажам Борис Шпирт, директор digital-агентства IPG Павел Баранчиков, специалисты от Битрикс 24, hh.ru и не только.

Каждый участник получит руководства к действию, бонусы от организаторов и электронный диплом.

Отбросьте сомнения, ведь следующей конфы с участием таких спикеров ждать минимум год. Записи не будет.

Пройдите регистрацию

Бесплатный пошаговый план, как бухгалтеру взять первого помощника Заберите чек-лист с основными шагами, как начать работать с ассистентом Заполните форму, вышлем план на e-mail бесплатно: Отправить

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