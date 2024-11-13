Руководители и предприниматели, вы уже слышали про большую бесплатную конференцию по прокачке продаж и команды?

Каждый предприниматель согласится, что команда это важный элемент бизнеса. Поэтому получите чек лист «Как взять первого помощника». Подробнее про конференцию рассказываю в своем телеграмм канале
22 ноября пройдет онлайн-конференция «Формула бизнеса». Пройдите регистрацию сейчас — https://clck.ru/3EXNYW.
5 часов мощного заряда бизнес-позитивом. Идеи, инструменты, полезные знакомства, вдохновляющие кейсы! Вы выйдете с четким планом изменений, которые помогут росту компании.
На конференции вы:
посмотрите на свой бизнес и на процессы со стороны;
найдете черные дыры, через которые утекает прибыль;
зададите вопросы экспертам и коллегам;
решите проблемы, о которых не подозреваете.
Спикеры: бизнес-консультант по продажам Гульнара Гумарова, эксперт по клиентскому сервису и продажам Борис Шпирт, директор digital-агентства IPG Павел Баранчиков, специалисты от Битрикс 24, hh.ru и не только.
Каждый участник получит руководства к действию, бонусы от организаторов и электронный диплом.
Отбросьте сомнения, ведь следующей конфы с участием таких спикеров ждать минимум год. Записи не будет.
Бесплатный пошаговый план, как бухгалтеру взять первого помощника
Заберите чек-лист с основными шагами, как начать работать с ассистентом
Заполните форму, вышлем план на e-mail бесплатно:
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