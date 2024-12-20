НДС с 2025 года: что делать предпринимателям на упрощенке, чтобы не потерять прибыль

Представьте ситуацию: вы заключили несколько крупных контрактов, ваши доходы растут, а вместе с ними — и новые обязательства. Вам нужно разбираться в ставках НДС, оформлять счета-фактуры и еще успевать управлять бизнесом. Ошибка может стоить больших денег: штрафы, доначисления налогов и потеря репутации.

Но не переживайте — есть решение. В этой статье мы расскажем, что вас ждет, какие действия нужно предпринять уже сейчас и как избежать неприятных сюрпризов. В конце вы найдете подробный гайд с пошаговым планом для подготовки к изменениям.

Читаем дальше, чтобы разобраться во всех нюансах и встретить 2025 год без страха за ваш бизнес! Еще больше пользы в телеграмм канале — https://t.me/KolesnikovaSN.

С 2025 года предприниматели, особенно те, кто работает на упрощенной системе налогообложения (УСН), столкнутся с изменениями в правилах применения налога на добавленную стоимость (НДС). Разберем ключевые вопросы: нужно ли платить НДС, как получить освобождение, что выгоднее — стандартная ставка 20% или пониженные ставки 7% и 5%, а также когда необходимо выставлять счета-фактуры.

На схеме ниже, которую разработал Главбух, представлено как отразится доход предпринимателя на дальнейшей его работе: нужно ли платить НДС, оформлять счета фактуры и т.д. Вообще, более чем понятная схема — инструмент для бухгалтера и предпринимателя. Берите в работу и применяйте!