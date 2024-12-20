НДС с 2025 года: что делать предпринимателям на упрощенке, чтобы не потерять прибыль

Представьте ситуацию: вы заключили несколько крупных контрактов, ваши доходы растут, а вместе с ними — и новые обязательства. Вам нужно разбираться в ставках НДС, оформлять счета-фактуры и еще успевать управлять бизнесом. Ошибка может стоить больших денег: штрафы, доначисления налогов и потеря репутации.
Но не переживайте — есть решение. В этой статье мы расскажем, что вас ждет, какие действия нужно предпринять уже сейчас и как избежать неприятных сюрпризов. В конце вы найдете подробный гайд с пошаговым планом для подготовки к изменениям.
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С 2025 года предприниматели, особенно те, кто работает на упрощенной системе налогообложения (УСН), столкнутся с изменениями в правилах применения налога на добавленную стоимость (НДС). Разберем ключевые вопросы: нужно ли платить НДС, как получить освобождение, что выгоднее — стандартная ставка 20% или пониженные ставки 7% и 5%, а также когда необходимо выставлять счета-фактуры.
На схеме ниже, которую разработал Главбух, представлено как отразится доход предпринимателя на дальнейшей его работе: нужно ли платить НДС, оформлять счета фактуры и т.д. Вообще, более чем понятная схема — инструмент для бухгалтера и предпринимателя. Берите в работу и применяйте!
НДС для УСН: надо ли платить
Предприниматели на УСН, которые не превысили лимит по выручке в 60 млн рублей, имеют право на освобождение от НДС (ст. 145 НК), кроме случаев:
Импорт товаров. НДС уплачивается на таможне.
Работа с заказчиками на ОСНО. Если клиент просит выделить НДС в расчетных документах, предприниматель должен начислить налог и уплатить его в бюджет.
Можно заранее обсудить с заказчиком, как включить НДС в цену, чтобы не работать в минус.
Вот еще одна схема, которая поможет понять как работать с контрагентами предпринимателей упрощенцев.
Ставки и кто платит
Упрощенцы, чей доход за год превысил 60 млн рублей, с 1 января 2025 года обязаны уплачивать НДС. Они могут выбрать ставку:
пониженную (5% или 7%),
либо стандартную (20%, 10% или 0%, в зависимости от операции).
Особенности уплаты НДС на УСН:
Независимо от размера доходов, упрощенцам нужно платить НДС при ввозе товаров (импорт) и в качестве налогового агента.
Ставки НДС для упрощенцев в 2025 году:
Доходы до 60 млн рублей: освобождение от НДС при реализации на внутреннем рынке. Но при экспорте, импорте и в качестве налогового агента действуют стандартные ставки (20%, 10% или 0%).
Доходы от 60 до 250 млн рублей включительно: можно выбрать ставку 5% или стандартную (20%, 10%). При экспорте ставка 0%, а при импорте и агентских операциях — стандартные ставки.
Доходы от 250 до 450 млн рублей включительно: ставка 7% или стандартная (20%, 10%).
Важно учитывать: доход за предыдущий год нужно оценивать на конец года, а в течение следующего года регулярно проверять соответствие условиям. Если доходы превысят пороговые значения (60 млн или 250 млн рублей), можно утратить право на освобождение или перейти на повышенную ставку НДС.
Освобождение от НДС
На упрощенке компании и ИП в 2025 году освобождены от уплаты НДС, если соблюдены определенные условия, указанные в Налоговом кодексе. Освобождение применяется в зависимости от уровня доходов за 2024 год:
1. Если доходы не превышают 60 млн рублей.
Освобождение от НДС предоставляется на основании пункта 1 статьи 145 НК. В этом случае:
Не нужно подавать декларацию по НДС.
Счета-фактуры тоже не составляются.
Освобождение действует автоматически, без уведомлений, но каждый год нужно подтверждать соблюдение условий.
2. Если доходы составляют 60 млн рублей или больше:
Освобождение от НДС применяется по пункту 2 статьи 146 НК или статье 149 НК.
Это касается только определенных операций, перечисленных в этих статьях.
Счета-фактуры также не составляются, но операции нужно указывать в разделе 7 декларации.
Освобождение действует бессрочно и без уведомлений.
Важно помнить:
Освобождение по статье 145 НК нельзя отменить самостоятельно. Оно не распространяется на случаи, когда упрощенный налогоплательщик становится налоговым агентом по НДС или ввозит товары в Россию.
Если доходы превысили лимит в 60 млн рублей, то с первого числа следующего месяца упрощенец обязан платить НДС, выбрав ставку 5%, 7% или 20%. Однако если доходы снова снизятся ниже 60 млн рублей, с начала следующего года освобождение возобновится.
Примечание: упрощенцы не могут заявлять вычеты по НДС. Вместо этого входной НДС включается в стоимость товаров, работ, услуг или имущественных прав.
Какую ставку НДС выбрать на УСН с 2025 года
С 2025 года для упрощенцев с годовым доходом свыше 60 млн рублей появляется обязанность уплачивать НДС. Закон позволяет выбрать ставку: 5%, 7% или стандартную (20%, 10%).
От правильного выбора ставки зависит не только налоговая нагрузка, но и финансовая выгода компании, так как изменить решение можно будет только через три года.
Разберем, как выбрать оптимальную ставку.
Когда и какие ставки применяются
5% — для доходов от 60 до 250 млн рублей.
7% — для доходов от 250 до 450 млн рублей.
20% (10%) — стандартные ставки, доступные всем плательщикам НДС.
Если доходы не превышают 60 млн рублей, НДС платить не нужно (действует освобождение).
В чем особенности ставок 5% и 7%
Эти ставки можно применять к большинству операций, в том числе к тем, которые по закону облагаются по ставке 10% (например, к продаже продовольствия или детских товаров).
Вычет входного НДС для таких ставок не предусмотрен. Вместо этого его сумма включается в стоимость товаров, работ или услуг.
При получении авансов нужно платить НДС с аванса по расчетным ставкам:
для 5% — 5/105;
для 7% — 7/107.
Когда выгоднее выбрать ставку 5%
Ставка 5% выгодна, если:
большинство операций облагается по ставке 20%, и доля входного НДС не превышает 75% от начисленного НДС;
вы реализуете товары или услуги с высокой наценкой;
у вас нет большого количества расходов с НДС.
Когда выгоднее ставка 7%
Ставка 7% подходит для компаний с доходом от 250 до 450 млн рублей, если доля входного НДС находится в диапазоне 65–75% от начисленного.
Когда выбрать ставку 20%
Ставка 20% может быть выгоднее в следующих случаях:
У вас много операций по ставке 10% (например, продажа продуктов питания или лекарств). При ставках 5% и 7% такие операции облагаются по выбранной ставке, а входной НДС не принимается к вычету. При ставке 20% вы можете использовать вычет.
Доля входного НДС превышает 75%, что делает его вычет наиболее значимым для снижения налоговой нагрузки.
Как выбрать ставку НДС
Проанализируйте структуру операций: посчитайте долю входного НДС и определите, по каким ставкам облагаются основные операции.
Учтите особенности бизнеса: если у вас высокие расходы с НДС, ставка 20% будет выгоднее.
Оцените долгосрочные последствия: учтите, что изменить ставку можно будет только через три года.
Рекомендации
Если вы только переходите на уплату НДС:
При доходах от 60 до 250 млн рублей по умолчанию выбирайте ставку 5%.
При доходах от 250 до 450 млн рублей выбирайте ставку 7%, если входной НДС не превышает 65%.
Если у вас сложная структура расходов или высокая доля операций по ставке 10%, рассмотрите переход на ставку 20%, чтобы воспользоваться всеми вычетами.
Важно помнить, что выбор ставки напрямую влияет на финансовый результат компании. Если вы сомневаетесь, проконсультируйтесь с налоговым экспертом.
Кому нужно оформлять счета-фактуры с 2025 года: обязательства и исключения
С 2025 года для упрощенцев (на УСН) с доходами свыше 60 миллионов рублей вводится обязанность уплачивать НДС по выбранной ставке: 5%, 7%, 20% или 10% для льготных операций. Вместе с этим возникает и необходимость оформления счетов-фактур в зависимости от выбранной ставки и вида деятельности. Рассмотрим, кому и в каких случаях необходимо выписывать счета-фактуры, а также основные правила их ведения.
Обязанность оформлять счета-фактуры
С 2025 года счета-фактуры обязаны оформлять:
Упрощенцы с НДС. Если ваш доход за год превысил 60 млн рублей, вы обязаны перейти на уплату НДС по одной из ставок (5%, 7% или 20%). В этом случае счета-фактуры оформляются на все облагаемые операции.
Компании и ИП на ОСН. Как и прежде, налогоплательщики на общей системе налогообложения оформляют счета-фактуры на каждую сделку, облагаемую НДС.
Организации и ИП, применяющие освобождение от НДС. Даже при освобождении от НДС в отдельных случаях необходимо выставлять счета-фактуры (например, при получении предоплаты, если требуется подтвердить освобождение).
Исключения: кому счета-фактуры не нужны
Счета-фактуры не оформляются в следующих случаях:
Упрощенцы без НДС. Если доход в 2024 году не превышает 60 млн рублей, и вы сохранили освобождение от НДС, счета-фактуры не оформляются.
Налогоплательщики с освобождением на основании статьи 145 НК. Освобожденные от НДС налогоплательщики могут не выставлять счета-фактуры, если не требуется подтверждение налогового статуса.
Операции, не облагаемые НДС. Например, оказание услуг, включенных в перечень освобожденных от НДС (ст. 149 НК).
Как оформлять счета-фактуры
Если вы обязаны выставлять счета-фактуры, важно соблюдать следующие правила:
Срок выставления. Счет-фактура выставляется не позднее пяти календарных дней с момента передачи товаров, выполнения работ или оказания услуг.
Заполнение. Все реквизиты должны быть указаны правильно: ИНН, КПП, наименование продавца и покупателя, данные о сделке, сумма НДС и ставка налога.
Регистрация. Счета-фактуры заносятся в книгу продаж и книги покупок.
Пример: упрощенец с НДС
ИП Иванов в 2024 году получил доход 65 млн рублей и с 2025 года выбрал ставку НДС 5%. Иванов оказывает услуги и выставляет счета своим клиентам. Для оформления счета-фактуры Иванов:
рассчитывает НДС по ставке 5% (НДС = Сумма дохода × 5/105);
заполняет счет-фактуру и передает покупателю;
регистрирует счет-фактуру в книге продаж.
Если бы Иванов выбрал ставку НДС 20%, он мог бы заявить входной НДС к вычету, но при этом обязан был бы начислить НДС по ставке 20% на свои услуги.
С 2025 года счета-фактуры необходимо оформлять всем упрощенцам, которые обязаны платить НДС, а также организациям и ИП на ОСН. Исключения касаются только тех, кто сохраняет освобождение от НДС. Правильное оформление счетов-фактур и ведение налоговых регистров поможет избежать ошибок и претензий от налоговых органов.
С 2025 года вводятся значительные изменения в применении НДС для индивидуальных предпринимателей, особенно для тех, кто работает на упрощенной системе налогообложения (УСН). Вот основные моменты:
НДС обязателен для УСН при доходах выше 60 млн рублей. Если ваш доход превышает этот порог, вы обязаны платить НДС по ставке 5%, 7%, 10% (для льготных операций) или 20%.
Выбор ставки влияет на налоговую нагрузку. Для определения выгодной ставки важно учитывать долю входного НДС. Например, при доле входного НДС более 75% выгоднее ставка 20%, а при меньшей доле — 5% или 7%.
Оформление счетов-фактур. Предприниматели, уплачивающие НДС, обязаны оформлять счета-фактуры для своих клиентов и вести налоговые регистры (книгу продаж и покупок).
Подготовка к новым требованиям. ИП на УСН с доходами выше 60 млн рублей в 2024 году уже сейчас стоит провести расчеты, чтобы выбрать оптимальную ставку и подготовиться к изменениям: изучить объем входного НДС, оптимизировать расходы и автоматизировать учет.
Обязанности сохраняются для ОСН. Для предпринимателей на общей системе налогообложения (ОСН) изменений в отношении НДС нет — они продолжают платить налог по ставке 20% (или 10% для льготных операций) с возможностью вычета входного НДС.
Итог
С 2025 года для ИП меняется подход к уплате НДС: упрощенцы с большими доходами включаются в систему налога, что требует дополнительного учета и правильного выбора ставки. Это изменение увеличивает налоговую нагрузку, но при грамотном подходе позволяет сохранить финансовую стабильность и продолжить успешное развитие бизнеса.
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