Двухдневная научно-практическая конференция для бухгалтеров: «Современный бухгалтер: технологии, законодательство, перспективы»

Именно этим вопросам посвящена двухдневная научно-практическая конференция «Современный бухгалтер: технологии, законодательство, перспективы», которая пройдет 27 и 28 февраля в онлайн-формате.
Конференцию организует Светлана Колесникова — бухгалтер, предприниматель, автор бизнес-статей и спикер ведущих мероприятий для бухгалтеров и предпринимателей, включая площадки «Деловая среда», имеет многолетний опыт в бухгалтерии, прошла все ее участки, а затем выстроила успешный консалтинговый бизнес. Сейчас она не только ведет свой бизнес, но и обучает бухгалтеров, помогая им выходить на новый уровень дохода, находить клиентов и строить личный бренд.
Светлана знает, как легко и просто начать зарабатывать больше, уйти из найма и уделять больше времени себе и любимым делам. Телеграмм канал Светланы — https://t.me/KolesnikovaSN.
О чем будем говорить?
На конференции мы объединяем ключевые аспекты успеха современного бухгалтера: профессиональное развитие и финансовый рост. Спикеры — практикующие бухгалтеры, налоговые консультанты, бизнес-эксперты — расскажут, как не просто работать, а зарабатывать больше в условиях меняющегося рынка.
🔥 Что вас ждет?
✅ 10 сильнейших спикеров — эксперты-практики, готовые делиться работающими стратегиями.
✅ Актуальные кейсы и решения — реальные истории успеха, адаптированные под вызовы 2025 года.
✅ Финансовые лайфхаки — как увеличить доход, повысить цены и привлекать платежеспособных клиентов.
✅ Личностный бренд бухгалтера — как выделиться среди конкурентов и стать востребованным специалистом.
✅ Изменения в законодательстве — главные нововведения, влияющие на бухгалтеров и предпринимателей.
✅ Нетворкинг и общение с экспертами — возможность задать вопросы, обсудить идеи и найти новых партнеров.
Почему вам стоит участвовать?
Этот формат позволяет не только получить актуальную информацию, но и применить знания на практике. Мы собрали лучших экспертов, которые помогут вам повысить доходность вашей деятельности и адаптироваться к изменяющимся условиям.
Хотите выступить спикером?
Если у вас есть интересный кейс, уникальный опыт или полезная практика — заполните анкету и присоединяйтесь в качестве спикера. Это отличная возможность заявить о себе и поделиться знаниями с коллегами.
📆 Дата: 27 и 28 февраля.
📍 Формат: Полностью онлайн, с возможностью просмотра записей.
🎁 Бонусы для участников:
✨ Чек-лист «Как бухгалтеру увеличить доход в 2 раза».
✨ Доступ к закрытому чату для общения и поиска клиентов.
✨ Записи конференции (для тех, кто не успеет посмотреть в прямом эфире).
✨ Заполни анкету и получи скидку и гайд для бухгалтера.
🚀 Присоединяйтесь, если хотите не только работать бухгалтером, но и стабильно зарабатывать больше! Чат бухгалтеров — https://t.me/+jxWZmwz7t0s2ZTAy.
Личная история от автора
«Я бухгалтер и предприниматель, и мой опыт дал мне очень многое. Я прошла все участки бухгалтерии — от первички до налогового планирования, работала с разными бизнесами и видела все изнутри. Этот путь помог мне понять, какие навыки действительно важны и как бухгалтеру выстроить свою работу так, чтобы легче зарабатывать больше, выйти из найма и уделять больше времени себе и своим целям. Долгое время я откладывала проявленность, сомневалась в своих знаниях и опыте, считая, что мне еще рано делиться. Я отказывалась от публичных выступлений, не писала статьи, хотя понимала, что могу быть полезной. Но потом я осознала: если мой опыт и знания могут помочь другим — зачем их скрывать? Теперь я делюсь своим опытом открыто, провожу конференции и обучаю бухгалтеров тому, как не просто работать, а развивать свой доход и профессиональный бренд. Если у вас есть ценный опыт — приходите на конференцию и делитесь им, потому что именно это открывает новые возможности!».
🔗 Регистрация по ссылке: https://delovoeslovo.tb.ru/buhkonfa.
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