«Работы куча, денег мало»: как бухгалтеру выбраться из этого замкнутого круга

Когда я была главным бухгалтером. Вела сложные участки, отвечала за отчеты, зарплаты, налоги… но начальник всегда был прав.

❌ Захотела уйти пораньше? «А почему? Рабочий день до шести».

❌ Попросила прибавку? «Ты же бухгалтер, что ты там делаешь? Чай пьешь?»

И вот однажды я поняла — хватит. Решилась уйти из найма. Хотелось свободы, возможности зарабатывать больше, самой выбирать клиентов.

И вот она – свобода! 🔥

Можно самой решать, сколько работать и когда. Нет начальника, который вечно «недоволен».

Но… началось другое.

Теперь ты сам отвечаешь за свой доход. Это и страх, и одновременно кайф.

В найме стабильность: хочешь — не хочешь, а зарплата капнет. Здесь — все зависит только от тебя. И главный страх — а вдруг не получится? А вдруг клиентов не будет?

А потом приходит осознание:

✔️ Консультации — это не страшно.

✔️ Работать с клиентами — это круто.

✔️ Доход теперь в твоих руках.

Страшно терять стабильность, но когда ты выходишь за рамки — понимаешь, что можешь больше. И страшно и сложно когда один — именно для этого я создала чат для бухгалтеров, где можно спросить совет и получить поддержку.

Но наступает момент, когда уже просто устал. И от работы и от всего что происходит и это выгорание.

💼 Выгорание — это не просто усталость. Это момент, когда ты работаешь с утра до ночи, хватаешься за все подряд, решаешь десятки задач за клиентов… а денег на карте по-прежнему мало.