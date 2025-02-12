ДЕЛОВОЕ СЛОВО
Карьера бухгалтера

«Работы куча, денег мало»: как бухгалтеру выбраться из этого замкнутого круга

Как выстроить стратегию работы без выгорания и бесконечного поиска клиентов, начать зарабатывать на бухгалтерии и изменить свою жизнь и карьеру, рассказываю в сегодняшней статье.

«Ты же бухгалтер, что ты делаешь? Чай пьешь?»

Когда я была главным бухгалтером. Вела сложные участки, отвечала за отчеты, зарплаты, налоги… но начальник всегда был прав.

Захотела уйти пораньше? «А почему? Рабочий день до шести».

Попросила прибавку? «Ты же бухгалтер, что ты там делаешь? Чай пьешь?»

И вот однажды я поняла — хватит. Решилась уйти из найма. Хотелось свободы, возможности зарабатывать больше, самой выбирать клиентов.

И вот она – свобода! 🔥

Можно самой решать, сколько работать и когда. Нет начальника, который вечно «недоволен».

Но… началось другое.

Теперь ты сам отвечаешь за свой доход. Это и страх, и одновременно кайф.

В найме стабильность: хочешь — не хочешь, а зарплата капнет. Здесь — все зависит только от тебя. И главный страх — а вдруг не получится? А вдруг клиентов не будет?

А потом приходит осознание:

✔️ Консультации — это не страшно.

✔️ Работать с клиентами — это круто.

✔️ Доход теперь в твоих руках.

Страшно терять стабильность, но когда ты выходишь за рамки — понимаешь, что можешь больше. И страшно и сложно когда один — именно для этого я создала чат для бухгалтеров, где можно спросить совет и получить поддержку.

Но наступает момент, когда уже просто устал. И от работы и от всего что происходит и это выгорание. 

💼 Выгорание — это не просто усталость. Это момент, когда ты работаешь с утра до ночи, хватаешься за все подряд, решаешь десятки задач за клиентов… а денег на карте по-прежнему мало.

Когда-то я думала, что бухгалтерия — это бесконечная гонка без финиша

Я знаю это чувство. Когда ты стараешься, делаешь больше, чем от тебя требуют, разбираешься в нюансах лучше самого клиента… а в ответ — только новые правки, бесконечные просьбы «а можно еще вот это?» и минимальная оплата.

Было время, когда я реально задумывалась о смене профессии.

Я смотрела курсы менеджера маркетплейсов, изучала SMM, думала, может, стоит стать ассистентом руководителя… Но внутри было чувство, что я просто бегу от себя.

На самом деле, я боялась проявлять себя, не умела продавать свои знания, занижала свою ценность.

Но в какой-то момент я решила: хватит.

Я больше не хочу разрываться между кучей задач, работая за копейки.

Я не ушла из бухгалтерии – я просто начала работать по-другому.

Почему бухгалтеры работают на износ и получают копейки?

Каждый второй бухгалтер сталкивается с этим:

Перегрузка и размытые обязанности — в офисе ты не просто бухгалтер, а еще и юрист, экономист, кадровик. Все ждут, что ты разберешься со всеми задачами, даже если это не твоя работа.

Мало времени на поиск клиентов — если ты работаешь в найме и параллельно ведешь клиентов, времени катастрофически не хватает.

Нет уверенности в удаленной работе — страшно уйти с привычного места, потому что кажется, что клиентов не будет и стабильности тоже.

Не хватает навыков продаж и продвижения — даже если есть крутые компетенции, сложно найти клиентов, потому что никто не учил, как себя продавать.

Доход не соответствует ожиданиям — ты пашешь, а денег все равно не хватает.

Но я нашла выход.

Как бухгалтеру перестать работать за копейки и начать зарабатывать достойно

Я сама сделала это шаг за шагом:

✔️ Перестала бояться называть свою цену — теперь я знаю, как продавать свои услуги так, чтобы меня ценили.

✔️ Систематизировала работу и выбрала клиентов, которые платят достойно.

✔️ Отказалась от дешевых клиентов и научилась привлекать тех, кто готов платить больше.

✔️ Работаю меньше, но зарабатываю больше.

✔️ Создала стабильный поток клиентов и перешла на гибкий график.

💡 И самое главное: мне не пришлось менять профессию, но я изменила подход к работе.

Что вы получите в итоге?

Если сейчас вам кажется, что единственный вариант – это терпеть, ждать повышения или брать еще больше работы, то я вас уверяю: есть другой путь

📌 Вы сможете работать на себя и управлять своим временем — больше не нужно сидеть в офисе с 9 до 18, разрываясь между задачами.

📌 Вы выйдете на стабильный доход от 100 000 рублей — потому что поймете, как правильно себя продавать и находить клиентов.

📌 Вы избавитесь от страха удаленной работы — получите четкие инструменты и стратегии, чтобы уверенно вести клиентов онлайн.

📌 Вы научитесь привлекать клиентов и продавать свои услуги — без навязчивых продаж и скидок.

📌 Вы сможете совмещать работу и личную жизнь — гибкий график позволит находить время для семьи, хобби и отдыха.

✨ 800+ бухгалтеров уже прошли интенсив и изменили свою жизнь. Присоединяйтесь — и вы узнаете, как работать меньше, но зарабатывать больше! Подробнее про интенсив смотрите в мероприятии на Клерке.

👉 Жмите на ссылку и переходите на интенсив! 💙

Участвовать

Реклама: ООО «Деловое слово», ИНН 6680009305, erid: 2W5zFGncvXS

Продукты компании

Мероприятия

Научно-практическая конференция для...  до 28.02

Мероприятия на Клерке

Начать дискуссию