«Работы куча, денег мало»: как бухгалтеру выбраться из этого замкнутого круга

«Ты же бухгалтер, что ты делаешь? Чай пьешь?»
Когда я была главным бухгалтером. Вела сложные участки, отвечала за отчеты, зарплаты, налоги… но начальник всегда был прав.
❌ Захотела уйти пораньше? «А почему? Рабочий день до шести».
❌ Попросила прибавку? «Ты же бухгалтер, что ты там делаешь? Чай пьешь?»
И вот однажды я поняла — хватит. Решилась уйти из найма. Хотелось свободы, возможности зарабатывать больше, самой выбирать клиентов.
И вот она – свобода! 🔥
Можно самой решать, сколько работать и когда. Нет начальника, который вечно «недоволен».
Но… началось другое.
Теперь ты сам отвечаешь за свой доход. Это и страх, и одновременно кайф.
В найме стабильность: хочешь — не хочешь, а зарплата капнет. Здесь — все зависит только от тебя. И главный страх — а вдруг не получится? А вдруг клиентов не будет?
А потом приходит осознание:
✔️ Консультации — это не страшно.
✔️ Работать с клиентами — это круто.
✔️ Доход теперь в твоих руках.
Страшно терять стабильность, но когда ты выходишь за рамки — понимаешь, что можешь больше. И страшно и сложно когда один — именно для этого я создала чат для бухгалтеров, где можно спросить совет и получить поддержку.
Но наступает момент, когда уже просто устал. И от работы и от всего что происходит и это выгорание.
💼 Выгорание — это не просто усталость. Это момент, когда ты работаешь с утра до ночи, хватаешься за все подряд, решаешь десятки задач за клиентов… а денег на карте по-прежнему мало.
Когда-то я думала, что бухгалтерия — это бесконечная гонка без финиша
Я знаю это чувство. Когда ты стараешься, делаешь больше, чем от тебя требуют, разбираешься в нюансах лучше самого клиента… а в ответ — только новые правки, бесконечные просьбы «а можно еще вот это?» и минимальная оплата.
Было время, когда я реально задумывалась о смене профессии.
Я смотрела курсы менеджера маркетплейсов, изучала SMM, думала, может, стоит стать ассистентом руководителя… Но внутри было чувство, что я просто бегу от себя.
На самом деле, я боялась проявлять себя, не умела продавать свои знания, занижала свою ценность.
Но в какой-то момент я решила: хватит.
Я больше не хочу разрываться между кучей задач, работая за копейки.
Я не ушла из бухгалтерии – я просто начала работать по-другому.
Почему бухгалтеры работают на износ и получают копейки?
Каждый второй бухгалтер сталкивается с этим:
❌ Перегрузка и размытые обязанности — в офисе ты не просто бухгалтер, а еще и юрист, экономист, кадровик. Все ждут, что ты разберешься со всеми задачами, даже если это не твоя работа.
❌ Мало времени на поиск клиентов — если ты работаешь в найме и параллельно ведешь клиентов, времени катастрофически не хватает.
❌ Нет уверенности в удаленной работе — страшно уйти с привычного места, потому что кажется, что клиентов не будет и стабильности тоже.
❌ Не хватает навыков продаж и продвижения — даже если есть крутые компетенции, сложно найти клиентов, потому что никто не учил, как себя продавать.
❌ Доход не соответствует ожиданиям — ты пашешь, а денег все равно не хватает.
Но я нашла выход.
Как бухгалтеру перестать работать за копейки и начать зарабатывать достойно
Я сама сделала это шаг за шагом:
✔️ Перестала бояться называть свою цену — теперь я знаю, как продавать свои услуги так, чтобы меня ценили.
✔️ Систематизировала работу и выбрала клиентов, которые платят достойно.
✔️ Отказалась от дешевых клиентов и научилась привлекать тех, кто готов платить больше.
✔️ Работаю меньше, но зарабатываю больше.
✔️ Создала стабильный поток клиентов и перешла на гибкий график.
💡 И самое главное: мне не пришлось менять профессию, но я изменила подход к работе.
Что вы получите в итоге?
Если сейчас вам кажется, что единственный вариант – это терпеть, ждать повышения или брать еще больше работы, то я вас уверяю: есть другой путь
📌 Вы сможете работать на себя и управлять своим временем — больше не нужно сидеть в офисе с 9 до 18, разрываясь между задачами.
📌 Вы выйдете на стабильный доход от 100 000 рублей — потому что поймете, как правильно себя продавать и находить клиентов.
📌 Вы избавитесь от страха удаленной работы — получите четкие инструменты и стратегии, чтобы уверенно вести клиентов онлайн.
📌 Вы научитесь привлекать клиентов и продавать свои услуги — без навязчивых продаж и скидок.
📌 Вы сможете совмещать работу и личную жизнь — гибкий график позволит находить время для семьи, хобби и отдыха.
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