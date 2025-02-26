✨ Научно-практическая конференция для бухгалтеров — это не просто очередное событие. Это возможность перезагрузить свой подход к профессии и начать зарабатывать больше!

✅ Выход за рамки учета и отчетов. Сегодня бухгалтер — это не просто специалист, который сдает декларации. Это эксперт, который может стать финансовым советником, помогать бизнесу расти и... повышать собственный доход!

✅ Навыки продвижения без стеснения. На конференции мы поговорим о том, как:

Открыто заявить о себе и своих услугах.

Освоить публичные выступления и говорить так, чтобы клиенты вас слушали и доверяли.

Вести Telegram-канал так, чтобы он привлекал платежеспособных клиентов.

✅ Финансовая экспертность. Научитесь проводить финансовый анализ без страха — это сделает вас незаменимым для клиента, а значит, ваш гонорар будет выше.

✅ Новая роль в профессии. Мы покажем, как бухгалтер может стать не просто исполнителем, а стратегом бизнеса. Это путь к карьерному росту или переходу на фриланс с доходом от 100 тыс. рублей.