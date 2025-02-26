✨ Научно-практическая конференция для бухгалтеров — это не просто очередное событие. Это возможность перезагрузить свой подход к профессии и начать зарабатывать больше!

Мы собрали топовых экспертов — практиков, стратегов и финансовых гуру, чтобы сделать это событие максимально полезным и по-настоящему незабываемым.
Каждый спикер — это не просто профессионал своего дела, а человек, который прошел путь от рутинных задач до высоких гонораров и работы с крупными клиентами. Они готовы раскрыть секреты продвижения, финансового анализа и новых технологий, которые помогут вам вывести карьеру на новый уровень.
Эта конференция — не про сухую теорию. Это две насыщенные дня с конкретными инструментами и пошаговыми стратегиями для роста вашего дохода.
Если вы хотите перестать быть просто исполнителем и стать финансовым партнером бизнеса — вам сюда!
Почему бухгалтеру важно быть на конференции?
✅ Выход за рамки учета и отчетов. Сегодня бухгалтер — это не просто специалист, который сдает декларации. Это эксперт, который может стать финансовым советником, помогать бизнесу расти и... повышать собственный доход!
✅ Навыки продвижения без стеснения. На конференции мы поговорим о том, как:
Открыто заявить о себе и своих услугах.
Освоить публичные выступления и говорить так, чтобы клиенты вас слушали и доверяли.
Вести Telegram-канал так, чтобы он привлекал платежеспособных клиентов.
✅ Финансовая экспертность. Научитесь проводить финансовый анализ без страха — это сделает вас незаменимым для клиента, а значит, ваш гонорар будет выше.
✅ Новая роль в профессии. Мы покажем, как бухгалтер может стать не просто исполнителем, а стратегом бизнеса. Это путь к карьерному росту или переходу на фриланс с доходом от 100 тыс. рублей.
🔥 Что вас ждет?
📅 27–28 февраля — впервые состоится двухдневная научно-практическая онлайн-конференция для бухгалтеров: «Современный бухгалтер: технологии, законодательство, перспективы».
🌟 Спикеры и темы
День 1 — Бухгалтер будущего: технологии и тренды
Светлана Колесникова — Тренинг «Как бухгалтеру находить клиентов без рекламы и объявлений».
Ирина Павлова — «Триггеры, из-за которых предприниматели теряют деньги и налетают на налоги».
Алена Королева — «Как бухгалтеру вести Telegram-канал и привлекать клиентов».
Надежда Финансовая — «Финансовый анализ без страха: как освоить управленческий учет».
Кристина Верютина — «Облачные технологии для бухгалтеров: улучшайте свою работу с 42Clouds».
Варвара Скавинская — «1С без нервов: правильное сопровождение и автоматизация».
Ольга Мельникова — «Как перестать вручную заводить документы в 1С».
День 2 — Налоги, законодательство, финансовый учет
Янина Тимчинко — «Добавленная стоимость к бухгалтерским услугам».
Светлана Колесникова — «Как стать заметным в онлайне и привлекать клиентов, даже если продавать — не Ваше».
Виктория Каримова — «Заговори, чтобы я тебя увидел»: навык публичных выступлений для бухгалтера.
Александр Миронов — «Синергия бухгалтерии и финансов: как повысить эффективность бизнеса».
Александр Барышев — «Как грамотно выстроить работу с самозанятыми».
Дмитрий Ходаков — «Бухгалтер будущего: автоматизируем рутину и оставляем время на важное».
✨ Что получите?
✅ Два дня практики и полезного контента.
✅ Готовые инструменты для роста дохода.
✅ Записи всех выступлений.
✅ Сертификат об участии.
📲 Вступайте в канал конференции — там уже есть программа и знакомство со спикерами 👉 https://t.me/+1Y2LmxGtePcxNTgy.
Сделайте первый шаг к профессиональному росту — будем прокачиваться вместе! 🚀
Хотите стать спикером на следующих конференциях или первыми узнавать о новых событиях для бухгалтеров?
Если у вас есть ценные знания и опыт, которыми вы готовы поделиться, или вы хотите не пропускать важные мероприятия, — напишите в службу заботы (телеграмм @EvgeniyKobyakov или отправьте свои контакты на почту (infodelovoeslovo@mail.ru)) ! 📩
Давайте вместе развивать сообщество профессионалов и помогать бухгалтерам зарабатывать больше!
Научно-практическая конференция «Технология, законодательство и перспективы для бухгалтера в 2025 году»
27–28 февраля (онлайн) с 10:00 по МСК
Реклама: ООО «Деловое слово», ИНН 6680009305, erid: 2W5zFJqAv3J
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