ДЕЛОВОЕ СЛОВО
Обучение для бухгалтеров

✨ Научно-практическая конференция для бухгалтеров — это не просто очередное событие. Это возможность перезагрузить свой подход к профессии и начать зарабатывать больше!

Впервые для бухгалтеров — научно-практическая конференция, где знания превращаются в доход!

Мы собрали топовых экспертов — практиков, стратегов и финансовых гуру, чтобы сделать это событие максимально полезным и по-настоящему незабываемым.

Каждый спикер — это не просто профессионал своего дела, а человек, который прошел путь от рутинных задач до высоких гонораров и работы с крупными клиентами. Они готовы раскрыть секреты продвижения, финансового анализа и новых технологий, которые помогут вам вывести карьеру на новый уровень.

Эта конференция — не про сухую теорию. Это две насыщенные дня с конкретными инструментами и пошаговыми стратегиями для роста вашего дохода.

Если вы хотите перестать быть просто исполнителем и стать финансовым партнером бизнеса — вам сюда! 

Почему бухгалтеру важно быть на конференции?

Выход за рамки учета и отчетов. Сегодня бухгалтер — это не просто специалист, который сдает декларации. Это эксперт, который может стать финансовым советником, помогать бизнесу расти и... повышать собственный доход!

Навыки продвижения без стеснения. На конференции мы поговорим о том, как:

  • Открыто заявить о себе и своих услугах.

  • Освоить публичные выступления и говорить так, чтобы клиенты вас слушали и доверяли.

  • Вести Telegram-канал так, чтобы он привлекал платежеспособных клиентов.

Финансовая экспертность. Научитесь проводить финансовый анализ без страха — это сделает вас незаменимым для клиента, а значит, ваш гонорар будет выше.

Новая роль в профессии. Мы покажем, как бухгалтер может стать не просто исполнителем, а стратегом бизнеса. Это путь к карьерному росту или переходу на фриланс с доходом от 100 тыс. рублей.

🔥 Что вас ждет?

📅 27–28 февраля — впервые состоится двухдневная научно-практическая онлайн-конференция для бухгалтеров: «Современный бухгалтер: технологии, законодательство, перспективы».

🌟 Спикеры и темы

День 1 — Бухгалтер будущего: технологии и тренды

  • Светлана Колесникова — Тренинг «Как бухгалтеру находить клиентов без рекламы и объявлений».

  • Ирина Павлова«Триггеры, из-за которых предприниматели теряют деньги и налетают на налоги».

  • Алена Королева«Как бухгалтеру вести Telegram-канал и привлекать клиентов».

  • Надежда Финансовая«Финансовый анализ без страха: как освоить управленческий учет».

  • Кристина Верютина«Облачные технологии для бухгалтеров: улучшайте свою работу с 42Clouds».

  • Варвара Скавинская«1С без нервов: правильное сопровождение и автоматизация».

  • Ольга Мельникова«Как перестать вручную заводить документы в 1С».

День 2 — Налоги, законодательство, финансовый учет

  • Янина Тимчинко«Добавленная стоимость к бухгалтерским услугам».

  • Светлана Колесникова«Как стать заметным в онлайне и привлекать клиентов, даже если продавать — не Ваше».

  • Виктория Каримова«Заговори, чтобы я тебя увидел»: навык публичных выступлений для бухгалтера.

  • Александр Миронов«Синергия бухгалтерии и финансов: как повысить эффективность бизнеса».

  • Александр Барышев«Как грамотно выстроить работу с самозанятыми».

  • Дмитрий Ходаков«Бухгалтер будущего: автоматизируем рутину и оставляем время на важное».

✨ Что получите?

✅ Два дня практики и полезного контента.

✅ Готовые инструменты для роста дохода.

✅ Записи всех выступлений.

✅ Сертификат об участии.

📲 Вступайте в канал конференции — там уже есть программа и знакомство со спикерами 👉 https://t.me/+1Y2LmxGtePcxNTgy.

Сделайте первый шаг к профессиональному росту — будем прокачиваться вместе! 🚀

Регистрация по ссылке

Хотите стать спикером на следующих конференциях или первыми узнавать о новых событиях для бухгалтеров?

Если у вас есть ценные знания и опыт, которыми вы готовы поделиться, или вы хотите не пропускать важные мероприятия, — напишите в службу заботы (телеграмм @EvgeniyKobyakov или отправьте свои контакты на почту (infodelovoeslovo@mail.ru)) ! 📩

Давайте вместе развивать сообщество профессионалов и помогать бухгалтерам зарабатывать больше!

Научно-практическая конференция «Технология, законодательство и перспективы для бухгалтера в 2025 году»

27–28 февраля (онлайн) с 10:00 по МСК

Реклама: ООО «Деловое слово», ИНН 6680009305, erid: 2W5zFJqAv3J

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