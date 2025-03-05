Новые правила проверок ФНС при работе с самозанятыми: как не попасть на «ковер» в налоговую

Самозанятые под прицелом: что изменилось с 1 марта 2024 года и как избежать проблем.

С 1 марта 2024 года в России вступили в силу новые правила борьбы с нелегальной занятостью, включая работу с самозанятыми. Теперь в регионах созданы межведомственные комиссии, которые будут следить за законностью трудовых отношений. Чем это грозит предпринимателям и как защитить себя — разберем вместе.

Что изменилось

🔸 Комиссии по нелегальной занятости: В их состав вошли представители власти, ФНС, Роструда и других ведомств. Они будут проверять компании и ИП, чтобы выявить незаконное оформление сотрудников.

🔸 Основания для вызова на комиссию:

Если у компании более 10 самозанятых, получающих от нее свыше 20 000 руб. в месяц в течение более 3 месяцев.

Если зарплата сотрудников на 35% ниже среднего уровня по региону.

Если у 10% работников зарплата ниже МРОТ.

🔸 Реестр работодателей с нелегальной занятостью: С 1 января 2025 года Роструд начал вести реестр работодателей, куда попадут компании, уличенные в использовании «серых» схем оплаты труда. На момент публикации этой статьи в реестре уже зарегистрированы 5 работодателей. Это означает, что процесс запущен, и важно быть в курсе всех изменений, чтобы избежать штрафов и продолжать работать легально.

Попадание в реестр грозит:

репутационными потерями (информацию увидят клиенты, банки, соискатели);

внеплановыми проверками;

ограничением доступа к субсидиям, грантам и госзакупкам.

Как избежать проблем и защитить бизнес

Что делать, если пришло требование из налоговой

Не паниковать. Внимательно прочитайте, что именно требует ФНС. Соберите все документы, которые могут подтвердить вашу правоту. Если есть спорные моменты — проконсультируйтесь с налоговым юристом или бухгалтером. Подготовьте четкие и обоснованные пояснения. В телеграмм канале разместила пост как избежать рисков, а также готовый ответ на требование налоговой и чек лист для проверки договора с самозанятыми

В 2025 году проверка ФНС — это не приговор, а рабочий процесс. Главное — держать свои документы в порядке и не давать поводов для сомнений.

Как избежать проблем с межведомственными комиссиями

Если у вас в компании работают самозанятые, или вы подозреваете, что ваша деятельность может попасть под внимание межведомственной комиссии, важно заранее подготовить документы и следить за соблюдением правил. Комиссии могут запрашивать данные, связанные с трудовыми отношениями, зарплатами, и даже налоговой тайной, а также проверять, соответствуют ли ваши схемы оплаты труда законодательным нормам.

Что вас может ждать при попадании в реестр работодателей

Если факты нелегальной занятости будут зафиксированы, вы попадете в реестр работодателей с нелегальной занятостью. Эта информация будет общедоступной и может повлиять на вашу деловую репутацию, а также привести к повышенным штрафам и ограничению доступа к субсидиям, грантам, льготным кредитам и участию в госзакупках. Избежать этого можно, проверив корректность всех договоров и соглашений с самозанятыми, а также готовностью предоставить полные объяснения по всем вопросам контролирующих органов.

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Эти материалы помогут вам правильно работать с самозанятыми и избежать распространенных ошибок.

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