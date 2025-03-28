Бухгалтерский аутсорсинг — можно ли без рекламы и объявлений найти клиентов бухгалтеру?

Для тех кто меня не знает, меня зовут Светлана Колесникова — я бухгалтер уже более 19 лет, а с недавних пор еще и ментор в СБЕРЕ. Создала интенсив для бухгалтеров «Как бухгалтеру легко выйти в онлайн на регулярные 100 000 рублей», который прошло уже более 1100 бухгалтеров. Более подробно про интенсив на сайте.

Когда я начинала работать бухгалтером на аутсорсинге, мои первые клиенты — это были знакомые предприниматели с предыдущего места работы. Конечно, этого оказалось недостаточно, и я решила расширять свою клиентскую базу. Я разместила объявление на Авито, написав все как положено: «Я бухгалтер с опытом, умею это, могу то, делаю вот это»... Но что ты думаешь? Тишина. Клиенты не валились толпой, а скорее напоминали редкие капли дождя в пустыне.

И тут до меня дошло, что людям не интересно, что я умею и могу. Их волнует, что они получат! Им нужны выгоды, а не перечень моих заслуг. Вместо «Я разбираюсь в налогах», надо писать «Снижу ваши налоги законно и безопасно». Вместо «Веду бухгалтерию» — «Ваш бизнес под моим контролем без штрафов и проблем».

Вот так я перешла от простого «умения» к решению проблем клиентов — и дела пошли. Но где же именно найти клиентов для бухгалтерского аутсорсинга и удаленной работы?

Смотрите тренинг: «Как бухгалтеру найти клиентов на аутсорсинг без рекламы и объявлений».

Давай разберемся, как найти клиентов без рекламы и объявлений и сделать так, чтобы они сами тебя искали!