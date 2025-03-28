Бухгалтерский аутсорсинг — можно ли без рекламы и объявлений найти клиентов бухгалтеру?

Для тех кто меня не знает, меня зовут Светлана Колесникова — я бухгалтер уже более 19 лет, а с недавних пор еще и ментор в СБЕРЕ. Создала интенсив для бухгалтеров «Как бухгалтеру легко выйти в онлайн на регулярные 100 000 рублей», который прошло уже более 1100 бухгалтеров. Более подробно про интенсив на сайте.
Когда я начинала работать бухгалтером на аутсорсинге, мои первые клиенты — это были знакомые предприниматели с предыдущего места работы. Конечно, этого оказалось недостаточно, и я решила расширять свою клиентскую базу. Я разместила объявление на Авито, написав все как положено: «Я бухгалтер с опытом, умею это, могу то, делаю вот это»... Но что ты думаешь? Тишина. Клиенты не валились толпой, а скорее напоминали редкие капли дождя в пустыне.
И тут до меня дошло, что людям не интересно, что я умею и могу. Их волнует, что они получат! Им нужны выгоды, а не перечень моих заслуг. Вместо «Я разбираюсь в налогах», надо писать «Снижу ваши налоги законно и безопасно». Вместо «Веду бухгалтерию» — «Ваш бизнес под моим контролем без штрафов и проблем».
Вот так я перешла от простого «умения» к решению проблем клиентов — и дела пошли. Но где же именно найти клиентов для бухгалтерского аутсорсинга и удаленной работы?
Смотрите тренинг: «Как бухгалтеру найти клиентов на аутсорсинг без рекламы и объявлений».
Давай разберемся, как найти клиентов без рекламы и объявлений и сделать так, чтобы они сами тебя искали!
1. Сарафанное радио и рекомендации
Один из самых надежных способов привлечения клиентов — это рекомендации от довольных клиентов. Когда вы качественно выполняете свою работу, ваши клиенты с удовольствием расскажут о вас своим коллегам и партнерам. Стремитесь к высокому уровню обслуживания, а ваши клиенты станут вашими лучшими маркетологами. Для этого важно поддерживать постоянную связь с клиентами и запрашивать отзывы, чтобы распространять их среди потенциальных заказчиков.
2. Нетворкинг и профессиональные сообщества
Активное участие в профессиональных сообществах, форумах и специализированных мероприятиях открывает перед вами новые возможности. Здесь можно не только обменяться опытом, но и найти потенциальных клиентов. Например, участие в отраслевых конференциях, семинарах и вебинарах дает возможность наладить важные связи. Для бухгалтеров отличным примером будет участие в онлайн-вебинарах, например, от 42 Clouds, где можно не только расширить свою сеть контактов, но и найти интересующихся бухгалтерскими услугами. Кстати у нас тоже есть чат бухгалтеров — переходите и будьте в курсе последний новостей.
3. Онлайн-платформы и биржи фриланса
В наши дни множество предпринимателей ищут бухгалтеров для аутсорсинга именно на специализированных онлайн-платформах. Регистрация на таких ресурсах, как freelance.ru, youdo.com, profi.ru, позволяет продемонстрировать свои навыки и найти заинтересованных клиентов. Эти платформы предлагают возможность быстро получить первые заказы и приобрести постоянных клиентов, если ваша работа окажется качественной и своевременной.
4. Социальные сети и контент-маркетинг
Создание профессиональных профилей на платформах, и просто ведение социальных сетей, а также регулярное размещение полезного контента — это прекрасный способ привлечь внимание к своим услугам. Делитесь статьями, деловыми советами и интересными кейсами из своей практики. Это не только помогает продемонстрировать свою экспертизу, но и позволяет установить доверительные отношения с вашей аудиторией. Ведь потенциальные клиенты хотят быть уверены в вашем опыте и профессионализме. Мой телеграмм канал, где я делюсь полезными советами и тем, что мне помогает идти к цели и не сдаваться, даже если с первого раза не получается.
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5. Партнерство с другими специалистами
Сотрудничество с юристами, налоговыми консультантами и другими профессионалами может привести к взаимовыгодному обмену клиентами. Такие партнерства помогают не только расширить вашу сеть контактов, но и открыть новые возможности для привлечения клиентов. Часто, работая с другими специалистами, вы можете получить рекомендации от их клиентов, которые нуждаются в ваших услугах.
6. Фриланс-сообщества и форумы
Многие фрилансеры ищут работу на специализированных форумах и в сообществах. Например, можно найти группы на Facebook, Telegram или другие форумы, где предприниматели делятся запросами на бухгалтерские услуги. Эти сообщества могут стать отличным источником новых клиентов, а также местом, где можно получить полезные советы и рекомендации по ведению бизнеса.
7. Размещение на платных платформах
Если ты готов инвестировать в привлечение клиентов, можно использовать платные платформы для продвижения своих услуг. На таких платформах, как «Яндекс.Услуги», можно создать страницу с детальным описанием всех предложений и услуг, которые ты предоставляешь. Эти сервисы уже имеют постоянный поток клиентов, и размещение на них поможет вам увеличить свою клиентскую базу.
8. Участие в профессиональных конкурсах и наградах
Для создания узнаваемости и привлечения внимания к своим услугам можно участвовать в профессиональных конкурсах или наградах для бухгалтеров. Это добавляет вам авторитетности и доверия со стороны потенциальных клиентов, что может значительно повлиять на решение выбрать именно вас для работы на аутсорсинге. Я так заняла третье место в конкурсе «Лучший пользователь 1С ИТС».
Поиск клиентов для бухгалтерского аутсорсинга и удаленной работы требует применения разных стратегий и активного присутствия как в оффлайн-, так и в онлайн-пространстве. Качественная работа, активное расширение сети контактов, участие в различных мероприятиях и социальных сетях, а также разумное использование онлайн-платформ и партнерств помогут создать стабильный поток клиентов, без необходимости использовать традиционную рекламу.
Помните, что Ваши знания и опыт — это не просто набор навыков. Это решение проблем ваших клиентов, и если Вы будете фокусироваться на этом, клиенты обязательно Вас найдут!
Чат бухгалтеров|Интенсив как выйти на 100+
Если вы бухгалтер и не знаете где взять платежеспособных клиентов — этот интенсив для вас!
Получите пошаговый план, где регулярно брать платежеспособных клиентов и работать с ними в долгую, и инструменты, как выстроить работу онлайн
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