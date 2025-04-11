Что такое soft skills и почему они важны для предпринимателей и бухгалтеров

Как soft skills помогли мне увеличить доход

Если бы мне сказали, что я, интроверт до мозга костей, буду вести переговоры и продавать свои услуги, я бы посмеялась. Я думала, что компьютера и меня достаточно для всего — тыкать по клавишам, и бизнес сам по себе пойдет. Но реальность оказалась жестокой.

Когда я только начинала, страх общения с клиентами мешал мне зарабатывать. Я не могла объяснить, почему мои услуги стоят столько, сколько стоят, и не умела договариваться. Но... шаг за шагом, мягко говоря, «заставляя» себя выходить из своей «комфортной зоны», я начала развивать свои soft skills. Мой телеграмм канал, в котором на личном примере показываю как работает у меня и моих учеников — делюсь полезными гайдами и чек листами.

Сейчас я не только спокойно веду переговоры, но и умею так подать свои услуги, что клиенты с радостью платят за них, а я еще и успеваю работать с другими. Мое количество клиентов выросло, доход стал стабильнее, а я перестала бояться общаться. Все это благодаря тому, что я прокачала свои коммуникативные навыки, научилась понимать людей, отстаивать свою позицию и презентовать свои услуги.