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ДЕЛОВОЕ СЛОВО
Карьера бухгалтера

Что такое soft skills и почему они важны для предпринимателей и бухгалтеров

В современном мире профессиональных компетенций недостаточно, чтобы быть успешным в бизнесе или на фрилансе. Помимо технических знаний (hard skills), требуются гибкие навыки общения, самопрезентации и управления временем — все это относится к soft skills.

Они помогают эффективно взаимодействовать с клиентами, строить доверие и увеличивать доход. Короткое видео про soft skills — переходите и смотрите.

Какие soft skills необходимы предпринимателю и бухгалтеру

  • Коммуникация. Умение ясно излагать свои мысли, убеждать и слушать — ключ к успешному сотрудничеству с клиентами и партнерами. Грамотная речь, уверенность и способность адаптироваться под собеседника помогают удерживать клиентов и находить новых.

  • Эмоциональный интеллект. Способность распознавать эмоции — свои и окружающих — и управлять ими. Это помогает выстраивать доверительные отношения, избегать конфликтов и чувствовать потребности клиента.

  • Адаптивность. Бизнес и бухгалтерия — это сферы, где постоянно происходят изменения. Гибкость в мышлении, способность быстро принимать решения и адаптироваться к новым условиям дают конкурентное преимущество.

  • Навыки переговоров. Бухгалтеру и предпринимателю приходится договариваться: с клиентами, партнерами, сотрудниками. Умение аргументировать свою позицию, грамотно отвечать на возражения и достигать взаимовыгодных условий — это навык, который помогает увеличивать доход.

  • Тайм-менеджмент. Организованность и умение распределять время позволяют работать продуктивно, достигать целей и не доводить себя до выгорания. Особенно важно для бухгалтеров-фрилансеров, которые совмещают несколько проектов.

  • Креативность. В нестабильной экономической ситуации способность находить нестандартные решения и адаптироваться к изменениям помогает выживать и расти в бизнесе. Это особенно полезно для самозанятых бухгалтеров, которым важно выделяться среди конкурентов.

Soft skills и проявленность: почему это важно

Проявленность — это способность заявить о себе, своих услугах и ценности. Для бухгалтера, работающего на себя, это особенно важно: без проявленности сложно привлекать клиентов и строить личный бренд.

Какие soft skills помогают проявленности?

  • Коммуникация — умение уверенно рассказывать о своих услугах и их ценности.

  • Эмоциональный интеллект — помогает адаптировать подачу информации под клиента.

  • Креативность — дает возможность найти уникальные способы самопрезентации.

  • Навыки переговоров — помогают обосновать свою цену и выстроить долгосрочные деловые связи.

Клуб РОСТА Светланы Колесниковой

Как soft skills помогли мне увеличить доход

Если бы мне сказали, что я, интроверт до мозга костей, буду вести переговоры и продавать свои услуги, я бы посмеялась. Я думала, что компьютера и меня достаточно для всего — тыкать по клавишам, и бизнес сам по себе пойдет. Но реальность оказалась жестокой.

Когда я только начинала, страх общения с клиентами мешал мне зарабатывать. Я не могла объяснить, почему мои услуги стоят столько, сколько стоят, и не умела договариваться. Но... шаг за шагом, мягко говоря, «заставляя» себя выходить из своей «комфортной зоны», я начала развивать свои soft skills. Мой телеграмм канал, в котором на личном примере показываю как работает у меня и моих учеников — делюсь полезными гайдами и чек листами.

Сейчас я не только спокойно веду переговоры, но и умею так подать свои услуги, что клиенты с радостью платят за них, а я еще и успеваю работать с другими. Мое количество клиентов выросло, доход стал стабильнее, а я перестала бояться общаться. Все это благодаря тому, что я прокачала свои коммуникативные навыки, научилась понимать людей, отстаивать свою позицию и презентовать свои услуги.

Как развивать soft skills

  1. Практикуйтесь в общении — участвуйте в переговорах, публичных выступлениях, обсуждениях.

  2. Учитесь понимать людей — развивайте эмоциональный интеллект через наблюдение и анализ поведения.

  3. Управляйте своим временем — используйте планирование и тайм-менеджмент.

  4. Работайте над аргументацией — учитесь вести переговоры и находить компромиссы.

  5. Развивайте креативность — находите новые способы продвижения себя и своих услуг.

Soft skills — это не врожденные качества, а навыки, которые можно развивать. Чем выше уровень этих компетенций, тем проще находить клиентов, выстраивать долгосрочные отношения и увеличивать доход. Помните, что успех в бизнесе — это не только знания, но и умение общаться, договариваться и быть гибким в изменчивом мире. 

И развитие soft skills — умения общаться, выстраивать границы, договариваться, чувствовать себя и других — сегодня уже не «приятный бонус», а основа устойчивого профессионального и личного роста.

Но одного понимания мало — нужны действия.

И именно этому посвящен апрель в клубе РОСТА — месяц, где мы учимся делать простые шаги, которые реально продвигают.

🎧 Я уже записала подкаст на эту тему — о том, как через движение, выбор и действия мы растим себя.

Проведу эфир, глубокую ченнелинг-сессию и арт-практику для наполнения и перезагрузки.

Если вы чувствуете, что готовы — присоединяйтесь в клуб.

Здесь мы растем не в теории, а в живом процессе. Через осознанность, практику и поддержку.

Время действоватьсейчас. И мы сделаем это вместе.

Клуб РОСТА Светланы Колесниковой

Реклама: ООО «Деловое слово», ИНН 6680009305, erid: 2W5zFK8jgdW

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ДЕЛОВОЕ СЛОВО

ДЕЛОВОЕ СЛОВО

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