Онлайн-бухгалтерия: почему спрос на удаленных специалистов продолжает расти в 2025 году

По своему опыту могу сказать: предпринимателю всегда нужен бухгалтер, но не всегда нужен онлайн бухгалтерия банка. Он может быть удобным, но не решает главного — как сохранить и приумножить деньги в бизнесе. Предпринимателю нужен грамотный бухгалтер, который не просто сдает отчетность, а подсказывает, где можно законно оптимизировать налоги, как избежать штрафов и сэкономить.
А еще важно понимать: сколько вы реально зарабатываете, какие услуги или товары приносят прибыль, а какие тянут бизнес вниз. В этом поможет управленческий учет, который может настроить бухгалтер. Он же поможет разобраться в юнит-экономике, а в некоторых случаях — даже предложит более устойчивую бизнес-модель.
Если вы — предприниматель, и хотите расти осознанно и прибыльно, напишите мне. Помогу навести порядок в финансах и вывести ваш бизнес на новый уровень.
А если вы — бухгалтер и устали от низких чеков, вечно несогласных клиентов и вечных авралов, приходите ко мне. Помогу упаковать ваши компетенции, настроить прайс и привлекать платежеспособных клиентов, которые уважают ваш труд и платят авансом.
Рост спроса на онлайн-бухгалтеров
По данным ФНС, в 2024 году численность малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятых в России достигла 16,5 млн — максимальное значение с 2016 года. Это увеличение привело к росту спроса на бухгалтерские услуги, особенно в онлайн-формате.
Согласно данным «Авито Работы», спрос на налоговиков и бухгалтеров, оказывающих услуги онлайн, увеличился на 134% и 73% соответственно. Общее количество вакансий для бухгалтеров выросло в 4,6 раза.
Кроме того, по данным NeoAnalytics, в 2023 году рынок аутсорсинга бухгалтерских услуг в России увеличился на 15,9% по сравнению с предыдущим годом, достигнув почти 400 млрд рублей.
Почему бизнес выбирает онлайн-бухгалтерию
Онлайн-бухгалтерия предоставляет предпринимателям ряд преимуществ:
Гибкость — возможность работать из любой точки мира.
Экономия — снижение затрат на содержание штатного бухгалтера.
Безопасность — облачные сервисы обеспечивают надежное хранение данных и регулярное резервное копирование.
Эти факторы делают онлайн-бухгалтерию привлекательной как для бизнеса, так и для специалистов.
Светлана Колесникова| деньги, бизнес, интуиция
Помогаю бухгалтерам и предпринимателям выстраивать прибыльный бизнес, оптимизировать налоги и управлять деньгами без хаоса
Возможности для бухгалтеров
Переход в онлайн-формат открывает для бухгалтеров совершенно новые горизонты. Это не просто способ уйти с наемной работы, а возможность выстроить карьеру на своих условиях:
Расширение клиентской базы. Работая онлайн, вы больше не ограничены рамками города — можно вести клиентов из любого региона или даже страны. Это увеличивает шансы найти тех, кто ценит вашу работу и готов платить достойно.
Гибкий график. Вы сами планируете свой день. Нет строгих 9:00–18:00, переработок и начальников. Можно выстроить график так, чтобы хватало времени и на семью, и на отдых, и на развитие.
Профессиональный рост. Работа в онлайн-среде требует освоения новых инструментов и технологий — от облачных сервисов до CRM-систем и автоматизации учета. Это дает толчок для роста и делает вас еще более востребованным специалистом.
Актуальность в 2025 году. С учетом постоянных изменений в налоговом законодательстве, особенно ценятся бухгалтера, которые умеют быстро адаптироваться, применять новые правила на практике и подбирать легальные способы оптимизации налогов. А это уже уровень не просто «операциониста», а полноценного консультанта.
Работа на себя — это не страшно. Да, сначала сложно. Много вопросов: где найти клиентов, как вести переговоры, как не прогореть. Но шаг за шагом приходит уверенность. А вместе с ней — свобода в выборе проектов, возможность формировать свой прайс и работать только с теми, кто уважает ваш труд и платит авансом.
Личный путь: от найма до клиентов по всей стране
Шесть лет назад я сама работала бухгалтером в найме. И хотя опыт был огромный, внутри все чаще звучал вопрос: «А могу ли я иначе?».
Решилась. Защитила бизнес-план, подала на грант — и получила поддержку на открытие своего дела.
Так начался мой путь в свободном плавании: сначала я работала с предпринимателями в своем городе, потом — в соседних регионах. А сегодня мои клиенты есть по всей стране.
Я точно знаю, что каждый бухгалтер может добиться того же. Необязательно увольняться в никуда или рисковать всем — можно начать с малого: с одного клиента, одной услуги, одного уверенного шага. Мой интенсив «Как бухгалтеру легко выйти в онлайн на регулярные 100 000 рублей» прошло уже более 1000 бухгалтеров — делюсь ссылкой на интенсив. Интенсив можно пройти в своем темпе через телеграмм бота, который направляет во время прохождения интенсива.
Переход в онлайн — это не просто тренд, а необходимость для бухгалтеров, стремящихся оставаться конкурентоспособными в современных условиях. Освоение новых навыков и технологий позволяет не только сохранить востребованность, но и выйти на новый уровень дохода и свободы.
Если вы бухгалтер — знайте: спрос на вашу экспертизу только растет. И сейчас — самое время использовать возможности, которые дает онлайн.
Телеграмм канал, где на своем примере показываю как бухгалтер может вырасти.
Светлана Колесникова| деньги, бизнес, интуиция
Помогаю бухгалтерам и предпринимателям выстраивать прибыльный бизнес, оптимизировать налоги и управлять деньгами без хаоса
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