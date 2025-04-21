Онлайн-бухгалтерия: почему спрос на удаленных специалистов продолжает расти в 2025 году

По своему опыту могу сказать: предпринимателю всегда нужен бухгалтер, но не всегда нужен онлайн бухгалтерия банка. Он может быть удобным, но не решает главного — как сохранить и приумножить деньги в бизнесе. Предпринимателю нужен грамотный бухгалтер, который не просто сдает отчетность, а подсказывает, где можно законно оптимизировать налоги, как избежать штрафов и сэкономить.

А еще важно понимать: сколько вы реально зарабатываете, какие услуги или товары приносят прибыль, а какие тянут бизнес вниз. В этом поможет управленческий учет, который может настроить бухгалтер. Он же поможет разобраться в юнит-экономике, а в некоторых случаях — даже предложит более устойчивую бизнес-модель.