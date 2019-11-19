Первый признак финансового здоровья бизнеса

Один из первых финансовых показателей «здоровья» бизнеса, это, когда деньги из компании вы вытаскиваете только в виде заработанной прибыли.

Зачастую дело происходит так: вам приходит аванс от крупного клиента, сумма на расчетном счете не дает покоя, поэтому вы принимаете решение вытащить деньги. И планируете, что текущие расходы будете покрывать за счёт вновь присланного аванса (либо от этого же клиента, либо от других — не столь важно).

Все бы ничего, но иногда наступает такой момент, когда новых авансов недостаточно (к примеру, падает объём продаж) или же вы вытащили слишком много денег.

Отсюда возникает кассовый разрыв.

Что делать?

В моменте: решать проблему с кассовым разрывом путём привлечения сторонних средств, либо внесением личных (к примеру, займ собственника).

В долгосрочной перспективе: внедряем управленческий учёт, считаем свою прибыль и, исходя из полученной суммы, понимаем, сколько на самом деле мы безопасно можем вытащить из бизнеса.

Кстати, схожие проблемы постоянно вижу и у фрилансеров. Когда проекты непостоянны, нет четкого планирования, и все как на качелях — либо жируем, либо едим доширак.

Решается этот вопрос так же просто: деньги за проекты текущего месяца тратим только в СЛЕДУЮЩЕМ! А лучше вообще через 2 месяца.

Но подойти к такой схеме можно, только лишь предварительно создав финансовую подушку. А это следующая тема.