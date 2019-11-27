Ваша компания финансово здорова?

Про первый признак — деньги, которые выдергиваются из бизнеса, не выходят за рамки заработанной прибыли, писала в прошлом посте. К сожалению, так бывает не всегда. Второй признак финансового здоровья компании состоит в следующем:

вы знаете, какой вид деятельности вашего бизнеса наиболее прибыльный, а какой следует закрыть, ну или хотя бы оптимизировать;

вы знаете рентабельность всех своих проектов/заказов/клиентов;

вы знаете, какие виды товаров приносят вам наибольший заработок, а какие вы держите у себя на складе только для того, чтобы продавать их «допами»;

вы знаете, какие точки продаж наиболее рентабельны.

Иными словами, вы можете разложить весь свой бизнес на отдельные куски и понять, где ваши сильные стороны, а где нужно «поднажать».

Для этого используется простой способ декомпозиции. Сначала вы считаете прибыль в целом по компании, а затем раскладываете все по отдельности.

Но, зачастую, в реальной жизни мы сталкиваемся как раз с обратным. Предприниматели без труда могут прикинуть на коленке себестоимость отдельных товаров, проектов и точек, а вот собрать воедино общую картину не в состоянии.

В итоге мы имеем искаженную себестоимость, которая зачастую не учитывает постоянные затраты. А без этого вы не можете устанавливать актуальные цены на свою продукцию и продаёте либо слишком дорого, либо, наоборот, дешево.

К примеру, знаете вы, что товар в закупке стоит 500 рублей, а продать вы его можете за 1200. Итого имеем маржу 700 рублей.

А как посчитать, будет ли отбивать эта сумма затраты на аренду, коммуналку, бухгалтерию, оклады менеджерам и продавцам, ну и налоги в конце концов? Вот тут-то и начинается веселье.