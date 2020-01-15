Лизинг: пять причин, почему это выгодно

Пока руководство нашей страны окончательно застряло в ПРОШЛОМ и искренне полагает, что в 2020 году поводов для гордости, кроме как 75-летия окончания войны, больше не будет, предлагаю вам подумать о БУДУЩЕМ и его насущных проблемах.

Ведь именно тем, кто читает этот текст, и предстоит совершать экономические прорывы и двигать вперёд ВВП, чтобы нашим детям жилось лучше. Хотя это и не будет связано с запуском новых ракет или строительством трубы, высасывающей природные богатства.

Так где же предпринимателям взять деньги на эти самые прорывы?

Про кредиты и облигации я уже упоминала в своих постах, поэтому давайте сегодня поговорим о лизинге.

Допустим, вашей компании нужно закупить оборудование или транспорт, но свободных денег нет.

Можно обратиться в лизинговую компанию и оформить финансовую аренду (он же лизинг).

Фишка лизинга заключается в том, что вы пользуетесь имуществом на протяжении срока аренды, а по окончании договора выкупать это оборудование или транспорт вы не обязаны. То есть имеете право вернуть его лизингодателю.

Какие ещё плюсы у лизинга:

1. Налоговая экономия за счёт списания в расходы лизинговых платежей (получается выгоднее, чем списывать амортизацию), но актуально это только для компаний на ОСНО или УСН «доходы минус расходы»; 2. Возможная скидка на оборудование или авто от производителя (зачастую, лизинговые компании сотрудничают напрямую с заводами-производителями); 3. По правилам бухучета, лизинг не «виден» в балансе компании. Если вы захотите взять новый кредит, доля заемных средств из-за лизинга не увеличится. 4. Нет мороки с обеспечением кредита, поскольку в лизинге «залогом» является финансируемое транспортное средство или оборудование. 5. Упрощенная процедура сбора пакета документов для оформления лизинга.

Учитывая «золотое правило финансов», согласно которому сегодняшние поступления денег ценнее будущих, имеет смысл оформлять лизинг на дорогостоящие покупки даже если у вас и есть свободные деньги.