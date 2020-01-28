Статистические данные — они вообще соответствуют действительности?

Как вообще можно говорить о росте российской экономики, если у нас даже нет достоверных данных о том, в каком состоянии она находится.

Я сейчас имею ввиду самый дебильный и бестолковый государственный орган — СТАТИСТИКА.

Как они собирают данные? Те, кто хоть раз сталкивался с составлением отчётов в этот орган, прекрасно знают, какая там неразбериха. Каждый раз новые отчеты, непонятно кто попадает в выборку, а если попробовать забить ОКПО своей компании на их сайте, то выпадает целое полотно отчётов, которые нужно сдавать, но в итоге никто и не сдаёт, поскольку черт голову сломит, пока разберёшься, как заполнять и вообще обязаны ли мы их составлять.

Выходит, что если крупный бизнес ещё кое-как показывает верные цифры, то пласт малого и среднего бизнеса остаётся неучтенным.

Ок, каждая маленькая фирмочка в отдельности может и не так сильно повлияет на ВВП нашей страны, но если суммировать цифры всего малого бизнеса (а он, по мнению той же статистики, составляет 21% от общего числа компаний), то доля получается уже не такая мизерная.

Это я все к чему? Как можно принимать решения о развитии компании, если ты даже не можешь нормально прикинуть размеры рынка??

«Диляра, но ведь ты можешь заказать маркетинговое исследование».

Могу. Но кто даст гарантии, что оно так же не будет базироваться на данных статистики, которые с трудом можно назвать достоверными?

Я пока не начала заниматься внедрением управленки, понятия не имела, что у нас в России такое огромное количество маленьких производств, которые иногда даже генерируют маржинальность выше 50%!

А ведь по официальным источникам производство у нас умирает...

Ничего оно не умирает, его просто никто должным образом не считает и не развивает!!!

Не зря ведь Эльвира Набиуллина, приступая к своим обязанностям председателя ЦБ, в первую очередь создала мощное подразделение статистики.

Теперь хоть в информации денежно-кредитного характера можно быть уверенным, хоть на том спасибо.

Может, новоиспечённому премьеру нужно начать именно с подсчета настоящих цифр в экономике, а не циклиться лишь на отслеживании доходов населения? Ну посчитают они кто сколько на самом деле зарабатывает, и что?