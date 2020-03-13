Ресторанный бизнес дробится. Но налоговики за этим бдят

Ещё год назад здесь был бы пост о том, как все ужасно в России, из-за обвала курса рубля. Но я изменилась. Я поняла, что такие ситуации у нас неизбежны и лучшим решением будет действовать не как все, и хеджировать риски, так сказать.

Покупать доллары, когда рубль растёт, американские акции, когда бешеную доходность показывает российский фондовый рынок. Учить английский, чтобы получать доходы в твёрдой валюте. Копить на недвигу за рубежом, чтобы диверсифицировать свои активы в рублях. Поэтому я спокойна. (Ну ещё я иногда закидываюсь успокоительными чаями из мяты и мелиссы, но это уже другая история)

Вот что действительно меня волнует (и должно взволновать других предпринимателей), так это растущая активность налоговиков в борьбе с дроблением бизнеса.

Ситуация следующая: ФНС настоятельно просит рестораторов объединиться в холдинги и платить НДС. Речь идёт о крупных сетках, которые на бумаге существуют как множество ИП на УСН, а по факту — одна большая компания.

И с логикой ФНС я согласна. Одно дело, когда ресторан открывает одинокий ИПэшник, не особо разбирающийся в маркетинге, управлении, финансах и существующий на одном энтузиазме.

И противоположное ему — сети, имеющие команду управленцев, маркетинговую стратегию, цель в виде агрессивной экспансии на рынок. Ясно же, что обороты будут несравнимы. И уровень управления разный. Так почему же тогда сетки должны применять налоговые поблажки? Ведь за счёт своих управленческих решений и большего доверия клиентов чистая прибыль в процентном соотношении будет больше. Ясное дело, что в случае уплаты НДС цены на блюда в ресторанах могут повыситься.

Но ведь борьба с дроблением направлена на уравнение всех перед налоговым законодательством.

Если большие обороты, то плати по полной, выезжай за счёт управленческих решений, не перекладывая налоговые расходы на потребителей. Если мелкий бизнес, то учись на своих ошибках и используй специальные налоговые режимы, чтобы зарабатывать прибыль. Разве это не логично?

И, кстати, борьба с дроблением идёт не только в ресторанном бизнесе.

Если у вас есть конкуренты — крупные сети, замаскированные под мелкие ИП, стуканите на них в налоговую, реакция сразу же последует))