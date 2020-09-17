Семейному бизнесу быть?

Я пару лет назад писала пост о том, что мне нравится связка мужчины и женщины в бизнесе.

Когда семейная пара занимается одним общим делом, распределив между собой обязанности. Условно жена отвечает за финансы и кадры, муж выстраивает стратегии и управляет. (Это лишь один из примеров, вариации могут быть различны, каждый выбирает то, что ему по душе).

Таких историй сейчас становится все больше. Потому что уровень осознанности мужской части населения вырос и предрассудки о том, что женщина в бизнесе, как и на корабле, «к беде», уходят в прошлое.

Плюс женщины наконец-то поняли, что совсем необязательно «находиться позади и подавать патроны». Можно ведь стоять бок о бок, выходить в совместные вылазки и прикрывать напарника.

Хотя в нашей стране нет ярко выраженного феминизма, у представительниц прекрасного пола хватает ума не выпячивать своё эго напоказ, предпочитая обходные пути.

Да и характер развития бизнеса порой диктует необходимость создания такого тандема: появляется множество процессов, нуждающихся в постоянном контроле, и человек, которому доверяешь, будет весьма нелишним.

К чему это я?

Год назад возникла идея о введении семейного налога, которую одобрил, кстати говоря, Путин. Есть шанс, что сейчас эта тема вновь актуализируется, учитывая необходимость стимулирования деловой активности. Если власти озадачатся семейным налогом, то и до законодательного закрепления понятия «семейный бизнес» будет недалеко.

Я считаю эту идею крайне важной для реализации. Перестанет болеть голова по поводу различных схематозов, связанных с дроблением, не нужно будет искать каких-то левых людей только для того, чтобы зарегистрировать на них бизнес вместо жены. Скорее всего, заплатим мы за это повышенной налоговой нагрузкой, но плюсов от удобства регистрации семейного бизнеса я вижу пока больше.

Как итог, урок для «добрых молодцев»: выбирая себе жену, примеряйте на неё роль и вашего напарника в бизнесе.

Эффект от синергии может быть взрывным.