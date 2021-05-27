Как составить четкий план бизнеса, который сработает

Если бы мне сегодня пришла в голову идея открыть новый бизнес, я бы действовала иначе, чем при создании DK consult. ⠀

Накопленный опыт, десятки прочитанных книг и разбор множества бизнесов легли бы в основу следующего плана действий: ⠀

1. Я бы оценила перспективы отрасли. Сильно ли правовое регулирование, что с налогами и субсидиями. Как можно получить льготы? Эта отрасль входит в число приоритетных для государства? ⠀

Что происходит с рынком – ёмкий ли он? Если рынок на подъёме, то даже при малых усилиях можно заработать свою маржу. Если же рынок движется вниз, чтобы заработать денег, придётся изрядно попотеть. Какой объём рынка в долларах? Ответы на эти вопросы мне дал бы PEST-анализ. ⠀

2. Я бы оценила своих конкурентов. Кто они? Сколько их? Много маленьких или же рынок поделён между монополистами? В чем их преимущества и недостатки? В этом мне помог бы конкурентный анализ пяти сил Портера. ⠀

3. Какую ценность я собираюсь давать своему потребителю? Какие его проблемы решу? А действительно ли это проблема? Или это только сугубо мое представление? Я бы составила карту ценностей потребителя. ⠀

4. Я бы нарисовала бизнес-модель по методике Остервальдера. Это дало бы мне структуру и понимание каждого элемента будущей компании: кто мои поставщики и покупатели, в чем сильные стороны, какие у меня есть ключевые ресурсы, как я буду привлекать заказчиков.⠀

5. Ну и завершила бы я свой план расчётом точных цифр с помощью построения финансовой модели. Стоимость лида, планируемая выручка, себестоимость, постоянные затраты, расходы на ФОТ, прибыль, окупаемость проекта, мои дивиденды. ⠀

И вот только после всех этих манипуляций я бы с уверенностью могла сказать, что да – моя задумка проверена и я могу начинать действовать. Потому что открывать бизнес сейчас так же, как мы это делали несколько лет назад – значит потерять время и деньги. ⠀

Зачем действовать «на ощупь», набивая шишки, когда можно составить четкий план и следовать ему? ⠀

Самое интересное, что эти расчеты применимы и в уже построенном бизнесе, так что возможность исправить ошибки начального этапа всегда есть. ⠀

А вы занимаетесь такими расчетами и оценками на постоянной основе для своей компании?