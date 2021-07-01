6 причин, почему прибыль не растет

Знаете, какой главный финансовый вопрос, с которым к нам обращаются клиенты? Почему не растет прибыль. Поэтому я решила составить топ-6 конкретных факторов, препятствующих повышению прибыли. Вот они!

1. Вы не знаете реальную себестоимость своих услуг и товаров.

Что может быть проще, скажете вы, — цена продажи минус цена закупки. Однако на практике забывают о важных деталях:

стоимость доставки;

стоимость хранения;

брак, потери;

стоимость упаковки.⠀

Если речь идет о предоставлении услуг, то игнорируются:

стоимость неэффективного рабочего времени сотрудника;

стоимость ошибок и переделок;

стоимость неэффективной коммуникации с заказчиками (как быстро вы решаете вопросы).⠀

2. Вы не считаете потерянные деньги на предоставление отсрочек покупателям и деньги на предоплаты поставщикам

То есть вы фактически занимаетесь кредитованием.⠀

3. У вас нет системы отслеживания показателей.

Соответственно, если что-то идёт не так, вы узнаёте об этом месяца через 2-3, когда исправлять ошибки становится проблематично.⠀

4. У вас нет системы оценки финансовой эффективности работы персонала.

Вы не знаете себестоимость сотрудников, их производительность. Какие-то процессы задвоены, должности дублируются. Премии персоналу выплачиваются без привязки к результатам труда.⠀

5. В вашей компании нет культуры оптимизации затрат.

В прошлом году из-за кризиса многие компании сократили затратную часть, однако сейчас в расходах бизнеса мы снова видим неэффективные статьи. Проводите ревизию своих затрат хотя бы каждый квартал! В условиях бешеной инфляции каждый рубль на счету.

6. Вы переплачиваете за рекламу, не знаете стоимость лида, не используете новые методы привлечения клиентов.⠀

Для нас уже стало правилом «рыть» именно по этим направлениям, причём вне зависимости от того, чем вы занимаетесь. Болячки у всех одинаковые.⠀