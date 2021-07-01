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6 причин, почему прибыль не растет

Для рубрики Свой бизнес
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Знаете, какой главный финансовый вопрос, с которым к нам обращаются клиенты? Почему не растет прибыль. Поэтому я решила составить топ-6 конкретных факторов, препятствующих повышению прибыли. Вот они!

1. Вы не знаете реальную себестоимость своих услуг и товаров.

Что может быть проще, скажете вы, — цена продажи минус цена закупки. Однако на практике забывают о важных деталях:

  • стоимость доставки;
  • стоимость хранения;
  • брак, потери;
  • стоимость упаковки.⠀

Если речь идет о предоставлении услуг, то игнорируются:

  • стоимость неэффективного рабочего времени сотрудника;
  • стоимость ошибок и переделок;
  • стоимость неэффективной коммуникации с заказчиками (как быстро вы решаете вопросы).⠀

2. Вы не считаете потерянные деньги на предоставление отсрочек покупателям и деньги на предоплаты поставщикам

То есть вы фактически занимаетесь кредитованием.⠀

3. У вас нет системы отслеживания показателей.

Соответственно, если что-то идёт не так, вы узнаёте об этом месяца через 2-3, когда исправлять ошибки становится проблематично.⠀

4. У вас нет системы оценки финансовой эффективности работы персонала.

Вы не знаете себестоимость сотрудников, их производительность. Какие-то процессы задвоены, должности дублируются. Премии персоналу выплачиваются без привязки к результатам труда.⠀

5. В вашей компании нет культуры оптимизации затрат.

В прошлом году из-за кризиса многие компании сократили затратную часть, однако сейчас в расходах бизнеса мы снова видим неэффективные статьи. Проводите ревизию своих затрат хотя бы каждый квартал! В условиях бешеной инфляции каждый рубль на счету.

6. Вы переплачиваете за рекламу, не знаете стоимость лида, не используете новые методы привлечения клиентов.

Для нас уже стало правилом «рыть» именно по этим направлениям, причём вне зависимости от того, чем вы занимаетесь. Болячки у всех одинаковые.⠀

Начните уже создавать систему управления, нацеленную на результат, эффективность, сокращение расходов и увеличение прибыльности бизнеса! Пройдитесь по перечисленным пунктам, возникнут проблемы — обращайтесь!

Пост написан пользователем
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Диляра Кадрматова
Диляра Кадрматова
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