Почему пора отдать управление путем сотрудника в компании цифровой системе

Карьерный путь специалиста начинается с собеседования и подписания трудового договора и заканчивается увольнением. На каждом этапе сотруднику нужна поддержка для успешного старта работы и развития. За это во многом отвечает HR-отдел. А что, если поделить эти обязанности с системой, которая помогает управлять корпоративными сервисами компании?

Этап 1. Поиск и подбор

Руководитель отдела понимает, что нужен еще один сотрудник, согласовывает ставку с топ-менеджментом и запускает наем. В этой точке и подключается система управления услугами. Заявку на подбор можно отправить через единое окно, и не имеет значения, какой специалист требуется — в ИТ-отдел или бухгалтерию.

Менеджер по персоналу получает задачу, регистрирует и запускает мероприятия по поиску нового коллеги. Ряд процессов на этом этапе тоже можно организовать в системе:

  • согласование вакансии;

  • организация собеседования: приглашение руководителя команды / подразделения и бронирование помещения;

  • запрос в службу безопасности (особенно важно для стратегических объектов);

  • оформление офера.

Схема такая же — для старта процесса нужно отправить заявку, только теперь самому менеджеру по персоналу. Для управления задачами можно использовать канбан-доски, с которыми Directum ESM бесшовно интегрируется, и передвигать тикеты по столбцам: от заявки на подбор нового сотрудника до его выхода в офис.

Выгоды: не нужно держать в голове весь маршрут согласования документов или встреч. О каждом событии система сама напомнит и подсветит, если близится дедлайн.

Этап 2. Знакомство сотрудника с компанией

Система управления может быть лаконично вписана в процессы, для которых требуется работа нескольких отделов.

Менеджер инициирует задачу на старт онбординга — и уведомления приходят всем нужным подразделениям по цепочке. Только после подготовки рабочего места, настройки ПО, подписания документов, назначения наставника и первичной адаптации процесс завершается.

Схема подготовки компании к встрече новичка в системе управления сервисами

Выгоды: не нужно контролировать коллег, которые задействованы на этапе онбординга, — это делает система. Новичок видит все необходимые документы, задачи и активности в едином интерфейсе, меньше отвлекает других сотрудников, не теряет информацию.

Этап 3. Выполнение рабочих задач

Сотрудник подписал трудовой договор и прошел адаптацию. После этого начинаются обычные трудовые будни, в которых услуги отдела по работе с персоналом тоже пригождаются. Запрос справок, согласование командировок, изменение графика, заявка на удаленную работу — эти и другие сервисы можно заказать в едином каталоге услуг. При выборе нужного обращения автоматически запускается маршрут, и задача приходит ответственному сотруднику, а не любому. Менеджер со своей стороны видит полную картину по вопросу, историю сообщений, инструкции для быстрого решения проблемы, срочность.

Выгоды: все обращения собираются в одном интерфейсе, по ним выставляются приоритеты, срабатывают уведомления. Шансы потерять заявку близки к нулю. Директор по персоналу в режиме реального времени может посмотреть загрузку подчиненных, сколько обращений и на какую тему зарегистрировано за период, быстро сформировать отчет и перераспределить ресурсы.

Этап 4. Развитие

Путь сотрудника сложно представить без профессионального роста и обучения. Чтобы организовать доступ к курсам проще, тоже можно использовать систему управления услугами. В ней отдел по работе с персоналом создает специальную форму для всего штата компании, где работники подают заявки на внутреннюю или внешнюю учебу.

Выгоды: даже если ответственный сотрудник ушел в отпуск или уволился, запись на активности не прекратится. Маршрут перестроится, и заявку точно обработают. Исключаются ситуации, когда участников курсов не набрали, потому что потеряли часть заявок, или из-за того, что регистрация слишком сложная. В системе настраиваются поля под запросы конкретной организации — взаимодействие комфортное и быстрое.

Этап 5. Увольнение

Если человек решил покинуть компанию, то после подписания соответствующих документов он может инициировать задачу в системе управления услугами. Все контрольные точки запустятся по цепочке, как это было на этапе приема:

  • запрос в ИТ-отдел на блокировку учетных записей;

  • возврат оборудования;

  • выходное интервью;

  • расчет и выдача документов.

Выгоды: менеджеру по персоналу не нужно каждый раз узнавать, кто ответственный за то или иное действие, и другие сотрудники тоже не отвлекают с расспросами. Задача запускается и контролируется системой, все операции укладываются в ежедневную рутину. 

Этап 6. Взаимодействие после увольнения

Многие компании практикуют поддержку контактов с сотрудниками, которые решили сменить место работы. Например, периодически рассылают дайджест вакансий, приглашают на мероприятия, проводят опросы. Заявки на эти процессы тоже можно подавать через систему.

Выгоды: наряду с ПО для управления услугами можно использовать смежные инструменты, например канбан-доски, где отображаются все касания с сотрудником, покинувшим компанию. Этапы получаются наглядными и прозрачными.

Как выбрать систему для организации пути сотрудника

Процессы, которые мы описали выше, способны взять на себя многие инструменты для управления услугами. Однако ценность будет выше, если работать в связке с другим ПО и расширять возможности пользователей. Directum ESM — часть экосистемы решений — бесшовно интегрируется с канбан-досками, КЭДО и интеллектуальными сервисами, которые разработаны компанией Directum. Это открывает дополнительные опции отделу по работе с персоналом.

Directum ESM — комплексная цифровизация корпоративных сервисов

Управление заявками и услугами по принципу «одного окна»

Подписание документов в КЭДО

Заключить трудовой договор можно удаленно через единый личный кабинет Directum HR Pro — системы управления кадровыми процессами и документами. Подписание цифровое и легитимное, идентификация происходит через Госуслуги. Специалистам не нужно ничего распечатывать и подстраивать свой график под всех новичков — оформить документы можно в любое время, не вставая из-за компьютера. Рядовому сотруднику тоже удобно — не нужно переключаться между вкладками, все находится в одном интерфейсе.

ИИ-сервисы для заказа услуг

Не всегда оформлять заявку удобно из системы, легче написать интеллектуальному помощнику, который из любой фразы вычленит главное и сформирует запрос по всем стандартам. Эта функциональность доступна в Directum Omni — приложении для корпоративных коммуникаций и внутренних сервисов. Запрос задается в произвольной форме. В ответ приходит подтверждение заявки и ее оформление.

Например, если сотруднику нужно записаться на обучающий курс, то он обращается в чат со встроенным ИИ. Интеллектуальный помощник отправляет заявку и выдает ее идентификационный номер, чтобы отслеживать статус. Работник тратит на все действия не больше минуты

ИИ-помощник берет на себя часть вопросов. При поиске ответов он основывается на данных из базы знаний и документов в системе. Пользователь видит кратко сформулированное сообщение и источники, где можно изучить информацию подробнее.

ИИ-технологии Directum Omni помогают быстро и корректно оформлять обращения в любой отдел

«Directum ESM направлена на улучшение качества обслуживания во всех подразделениях организации. Мы развиваем систему, чтобы каждый сотрудник мог пройти свой путь в компании из единого окна с минимальными затратами на поиск информации. Принцип экосистемности помогает построить работу эффективнее и выходить за рамки стандартных процессов по оказанию услуг.

Еще один плюс — технологии разработки без кода, с помощью которых можно настроить представление системы, маршруты, виды услуг и многое другое без привлечения программистов. Работа сервисных отделов строится гибко и под реальные запросы сотрудников», — отмечает Константин Кочергин, продукт-менеджер Directum ESM.

