Почему пора отдать управление путем сотрудника в компании цифровой системе

Этап 1. Поиск и подбор

Руководитель отдела понимает, что нужен еще один сотрудник, согласовывает ставку с топ-менеджментом и запускает наем. В этой точке и подключается система управления услугами. Заявку на подбор можно отправить через единое окно, и не имеет значения, какой специалист требуется — в ИТ-отдел или бухгалтерию.

Менеджер по персоналу получает задачу, регистрирует и запускает мероприятия по поиску нового коллеги. Ряд процессов на этом этапе тоже можно организовать в системе:

согласование вакансии;

организация собеседования: приглашение руководителя команды / подразделения и бронирование помещения;

запрос в службу безопасности (особенно важно для стратегических объектов);

оформление офера.

Схема такая же — для старта процесса нужно отправить заявку, только теперь самому менеджеру по персоналу. Для управления задачами можно использовать канбан-доски, с которыми Directum ESM бесшовно интегрируется, и передвигать тикеты по столбцам: от заявки на подбор нового сотрудника до его выхода в офис.