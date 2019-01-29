Признаки дробления бизнеса, свидетельствующие о злоупотреблении налоговыми правами

Не путайте оптимизацию с уходом от налогов. Последнее должно лишь быть следствием грамотных действий, направленных на достижение деловой цели.

Перед вами семнадцать признаков дробления бизнеса, свидетельствующих о злоупотреблении налоговыми правами:

1. Дробление одного бизнеса происходит между несколькими лицами, применяющими специальные системы налогообложения (ЕНВД или УСН) вместо исчисления и уплаты НДС, налога на прибыль и налога на имущество основным участником, осуществляющим реальную деятельность.

Если объединить всю выручку, то основная компания, применяющая ОСН, превысила бы показатели, позволяющие применять спецрежим, поэтому бизнес был разбит на несколько компании, применяющих спецрежимы; одновременно с этим все фирмы принадлежат одному лицу скрыто или явно.

2. Применение схемы дробления бизнеса оказало влияние на условия и экономические результаты деятельности всех участников данной схемы, в том числе на их налоговые обязательства, которые уменьшились или практически не изменились при расширении в целом всей хозяйственной деятельности.

Прибыль при примени УСН 6% намного больше, если бы компания применяла ОСН.

3. Налогоплательщик, его участники, должностные лица или лица, осуществляющие фактическое управление деятельностью схемы, являются выгодоприобретателями от использования схемы дробления бизнеса (на основе показаний свидетелей и анализа документов /переписки).

4. Участники схемы осуществляют аналогичный вид экономической деятельности (занимаются одним видом деятельности).

5. Создание участников схемы в течение небольшого промежутка времени непосредственно перед расширением производственных мощностей и/или увеличением численности персонала.

6. Несение расходов участниками схемы друг за друга (платежи за третьих лиц).

7. Прямая или косвенная взаимозависимость (аффилированность) участников схемы дробления бизнеса (родственные отношения, участие в органах управления, служебная подконтрольность и т.п., которые определяются по переписке и/или на основе свидетельских показаний).

8. Формальное перераспределение между участниками схемы персонала без изменения их должностных обязанностей.

9. Отсутствие у подконтрольных лиц, принадлежащих им основных и оборотных средств, кадровых ресурсов.

10. Использование участниками схемы одних и тех же вывесок, обозначений, контактов, сайта в сети , адресов офисов, складских и производственных баз и т.п. , банков, в которых открываются и обслуживаются расчетные счета, контрольно-кассовой техники, терминалов.

11. Единственным поставщиком или покупателем для одного участника схемы дробления бизнеса может являться другой её участник, либо поставщики и покупатели у всех участников схемы являются общими.

12. Фактическое управление деятельностью участников схемы одними лицами (свидетельские показания, переписка).

13. Единые для участников схемы службы, осуществляющие: ведение бухгалтерского учета, кадрового учета, подбор персонала, поиск и работу с поставщиками и покупателями, юридическое сопровождение, логистику и проч.

14. Представление интересов по взаимоотношениям с государственными органами и иными контрагентами (не входящими в схему дробления бизнеса) осуществляется одними и теми же лицами.

15. Показатели деятельности, такие как численность персонала, занимаемая площадь и размер получаемого дохода близки к предельным значениям, ограничивающим право на применение специальной системы налогообложения.

16. Данные бухгалтерского учета налогоплательщика с учетом вновь созданных организаций могут указывать на снижение рентабельности производства и прибыли.

17. Распределение между участниками схемы поставщиков и покупателей, исходя из применяемой ими системы налогообложения (те клиенты, которым нужен НДС, обслуживаются НДСными компаниями; те клиенты, которым НДС не нужен, обслуживаются компаниями и ИП на УСН и др.спецрежимах).

Вы можете поставить во главу угла защиту активов или сознание бизнеса для будущих поколений. Однако целью составления схемы или построения группы компаний не должен быть уход от налогов.