Формула «солью фирму и с ней проблемы, а активы переведу на новую» уже не работает

Государство очень трепетно в последние несколько лет относится к сбору налогов.

Об этом говорит и перевод администрирования страховых взносов под крыло ФНС, и работа комиссий по убыткам, заработной плате, а говорить о том, как работают коммерческие банки на благо бюджета уж и не приходится - это почувствовали на себе все предприниматели.

При этом многие предприниматели до сих пор находятся в розовых очках, рассуждая о том, как он и лихо оптимизируют налоги и избегают проблем с налоговыми органами.

Итак, какие заблуждения могут привести компанию к многомиллионным доначислениям по налогам?

1️⃣Самый безопасный метод - работа с "однодневками": никогда не подводили, сколько себя помню.

Да, были времена, когда с однодневками можно было работать сколько угодно долго и остановить такой подход к организации бизнеса мог только приход ОБЭП с обыском, причем не факт что обязательно по делу, имевшему прямое отношение к компании. С 2015 года налоговая инспекция знает все о контрагентах вашей компании и если к вам еще не постучали по поводу работы с одним из неблагонадежных поставщиков, так это дело времени, а вовсе не ваша заслуга. Есть «бумажный НДС», крышуемый налоговыми инспекциями. За 1,5-3% от суммы вам выдадут счёт-фактуру и отразят ее в книге продаж. Но оплатить поставщику вы если и сможете, то с большим риском, а как только поставщика по понятным причинам исключат из ЕГРЮЛ, вам придётся заплатить 20% налога на прибыль за признание долга безнадёжным, обратив его во внереализационный доход.

2️⃣Если я буду придерживаться безопасного уровня рентабельности и вычетов по налогам, то меня не будут трогать.

Да, среди критериев на проведение выездной проверки есть и такие, как низкая рентабельность, высокая доля вычетов по НДС и низкая заработная плата. Однако сами подумайте: зачем налоговику проверять компанию, которая еле-еле концы с концами сводит? Можно, конечно, тешить себя мыслью, что соблюдение "хотелок" ФНС по сути есть джентельменское соглашение, суть которого - я плачу сколько вы хотите, а вы меня не трогаете. Однако на практике налоговики проверяют те компании, которые не только показывают хорошие показатели по своим методическим рекомендациям, но и имеют активы, которые трудно "перебросить" на другое юридическое лицо. Есть ещё созависимость, аффилированность и скрытое владение, за что доходы объединяют, а расходы убирают. Потом умножают на 18%, потом на 20%, затем ещё на 20%, прибавляют 1/300 ставки рефинансирования и становится совсем сладко.

3️⃣Если менять юридическое лицо каждые три года, то налоговой проверки можно избежать.

Да, выездная проверка вам не светит, если компании меньше 3 лет. Однако другие способы налогового контроля никто не отменял. Поэтому делать все, что душе угодно, зная, что через 3 года будет новое юридическое лицо, - неверный шаг. И поменять фирму непросто. Можно, конечно, положить фирму на бок и пусть полежит 3 года. И ждать когда динозавр пройдёт мимо вашего окна.

4️⃣Если назначат проверку, я успею фирму убрать в другой регион.

Нет. Не успеете. Нынче действует новый порядок внесения изменений в ЕГРЮЛ в части смены адреса места нахождения. И от налоговой проверки не уйти. Без боя не отпустят. Равно как с боем примут в другой регион. Сумма «домашнего задания» за такое удовольствие начинаются с 200 тыс. Это если посредников в цепочке нет.

5️⃣Кину компанию на "бомжа", переводу всю деятельность на новую компанию.

Нет. Не угадали. Не получится. Налоговики имеют право взыскать долги по старой компании с новой. Тем быстрее это они сделают, чем более просто вы переведете деятельность на новую: с тем же учредителем, с тем же руководителем, с теми же видами деятельности, сотрудниками, телефоном, сайтом, ценами, подрядчиками и покупателями. Все это выявляется и очень быстро. Не отвертеться.

6️⃣Перерегистрирую компанию и дело с концом.

Ну, да, конечно, и адрес сменить можно, и название, и виды деятельности, и руководителя с владельцем поменять - все это можно. Но: юридическое лицо продолжает существовать. А за период, когда компания была ваша, отвечаете вы. Не верите? Почитайте определение от 21.04.2011 Арбитражного суда Московской области по делу №А41-40552/09: к субсидиарной ответственности на сумму около 6 млн. рублей был привлечен бывший директор и собственник компании. Оснований для привлечения нового руководителя суд не увидел. Правонарушение было совершено в период старого директора, поэтому ответственность несет он.

7️⃣Активов нет, значит и взять нечего.

Неправда. Есть такое понятие: субсидиарная (дополнительная) ответственность. Если имущества компании недостаточно для погашения долгов, то они могут быть взысканы из личного имущества руководителя и/или участника. Таким методом налоговые органы часто добиваются взыскания всего объема непогашенной задолженности с контролирующих его физических или юридических лиц. Для инспекции это сложновато, но если размер бедствия большой, то могут и напрячься ради такого дела.

8️⃣Если доначислят в ходе выездной проверки, то я успею продать имущество.

А потом по статье 199 УК РФ рубить леса в Сибири.

9️⃣Я не имею формального отношения к бизнесу, поэтому и взыскать с меня не получится.

Получится. Налоговики в суде могут предъявить свидетельские показания, указывающие на фактическое участие в делах компании. Сотрудники, а особенно бывшие, равно как и клиенты, и бывшие тоже, рассказывают как милые все как на духу и инспекторам, и судьям.

1️⃣0️⃣Подам на банкротство и гори все ясным пламенем

С 2015 года при инициировании банкротства должник больше не может выбирать арбитражного управляющего. И дорого это. Очень.

1️⃣1️⃣Договорюсь.

Взяточничество - уголовно наказуемое деяние.