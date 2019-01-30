Основные сервисы по проверке контрагентов

Все сервисы, которые помогут доказать должную осмотрительность при выборе бизнес-партнеров.

http://fssprus.ru/iss/ip — сведения о наличии у юридического лица исполнительного листа.

http://kad.arbitr.ru/ — сведения об участии компании в арбитражных процессах.

https://service.nalog.ru/svl.do — здесь выложены сведения о дисквалифицированных руководителях и владельцах компаний.

https://egrul.nalog.ru/ — здесь смотрим данные об актуальности статуса самого юридического лица (зарегистрирован, поданы документы на смену адреса, реорганизацию, ликвидацию, недостоверные данные).

https://service.nalog.ru/addrfind.do — проверяем адреса на массовость.

https://service.nalog.ru/zd.do — можно посмотреть сдает ли компания отчетность и есть ли у нее долги по налогам.

https://service.nalog.ru/mru.do — в скольких компаниях физическое лицо является учредителем и/или руководителем.

http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/ — здесь собраны сведения о недействующих юридических лицах и компаниях, которые находятся в той или иной стадии ликвидации.

http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000 — сведения о том, действителен ли паспорт руководителя/владельца компании.

https://service.nalog.ru/bi.do — сведения о наличии блокировки по счетам компании (наличие неоплаченных налогов и сборов).

https://www.klerk.ru/tools/opendata/ — поиск по базе «Открытые данные» от ФНС России.

Добавляйте в закладки.