И снова про банки. Райффайзенбанк

Мало открыть расчетный счёт. Важно ещё удержаться в банке и при этом ничего не потерять. И вопрос вовсе не в риске отзыва лицензии. Вопрос совсем в другой плоскости.



Поговорим о Райффайзенбанке.



Банк, входящий в 11 системно значимых. Это значит , что ведомство Эльвиры Набиуллиной не даст этой структуре утонуть в проблемах. Какими способами и кто за это заплатит - вопрос другой и сейчас не об этом. А о том, на что надо обратить внимание при работе с этим банком.



Райффайзенбанк ориентирован на работу с крупным и средним бизнесом. Малый бизнес , возможно, и интересен банку, но этого не видно. Во всяком случае, тех сервисов , которые есть у других крупных игроков, у этого банка пока даже в стадии разработки нет.



В рамках борьбы с отмыванием и терроризмом (сидящий в печенках у предпринимателей 115-ФЗ) у этого банка хорошо настроен алгоритм распознавания денежных потоков ИП и юридических лиц и выявления соответствия показателей этих потоков методическим рекомендациям ЦБ:

1️⃣ ИП, применяющий УСН и оказывающий услуги, из 500 тыс, пришедших на счёт, снимет 300 тыс и получит просьбу банка закрыть счёт и уйти в другой банк. Произойдёт это в первый же месяц после открытия счёта.

Сотрудники банка все поймут, но ИП не сможет отказаться от преложения.



2️⃣ Юридическое лицо, получившее заёмные средства от своего участника или руководителя на счёт в другом банке и пытающееся вернуть через какое-то время средства через счёт в Райффайзенбанке, получит требование предъявить документы, подтверждающие факт предоставления займа, но это не поможет. Счёт придётся закрыть. Результат проверки будет отрицательным.



3️⃣ Юридическое лицо, выдавшее займ физическому лицу на сумму более 300 тыс руб при обороте до 1 млн в месяц, получит требование объяснить экономическую целесообразность этой сделки. Результат - преложение закрыть счёт.



4️⃣ Юрилическое лицо со счетом в другом банке возвращает ранее полученный займ своему участнику. У физлица счёт в Райффайзенбанке. Получатель денег получит требование объяснить когда, как и зачем выдал займ своему юридическому лицу, а при получении документов предложит закрыть счёт. Количество и качество документов значения не имеет.

Опираясь лишь на размер ежемесячной комиссии при выборе банка, вы рискуете получить проблемы уже в первый месяц РКО.

Выбирая банк, обращаете внимание на то, как по статистике друзей, знакомых, вашего бухгалтера или аутсорсинговой компании банк реагирует на инструкции ЦБ.



Банки пишут алгоритмы, которые помогают службам безопасности мониторить и анализировать клиентов и их транзакции.



Не ведитесь на дешевизну и/или на красивую вывеску у дома/офиса.



Ошибка может дорого обойтись.