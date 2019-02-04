Банки – заложники лицензий. Лицензии нужны, чтобы вытащить деньги из вашего кармана

Немного выверну кишками наружу банковскую систему нашей страны. Для понимания того, что происходит и что с этим делать.

Небольшой банк средней руки. Не замечен в обнальных операциях (этот рынок достаточно узкий , поэтому просто поверьте на слово). В сентябре проходит очередную проверку ЦБ. Все хорошо. Замечаний нет. Все показатели ликвидности, а именно текущей, мгновенной и долгосрочной в пределах нормы. По 115-ФЗ тоже нареканий нет.

А через два месяца у банка отзывают лицензию.

На счетах банка зависают деньги юридических лиц (извините, физики, но у вас обычно не больше 1,4 млн и они застрахованы АСВ и если вы докажете , что деньги белые, то вам их отдадут и в очереди на получение вы будете одними из первых).

ЦБ вводит свою администрацию в банк. Далее происходят чудеса.

На фоне наличия средств на счетах банка для выполнения своих обязательств (показатели ликвидности ведь в норме) перед вкладчиками и юридическими лицами средства начинают утекать.

Куда? А какая вам разница, ибо ЦБ пришёл не для того, чтобы убедиться что в банке все ок, а для того, чтобы посмотреть, можно ли откусить немного денег у лиц, которые сделать ничего не могут. Они как заложники.

Юридическое лицо может подать в суд и ждать своей очереди выдачи. Если будут банкротить, то у банков обычно ничего нет, что можно взять. ПО хоть и дорогое, но никому не нужно. Разве что объект недвижимости, в котором офис расположен. И то не факт, что это принадлежит банку.

Вы думаете, что банк плохой и что управление им было неграмотным, что вел рисковую политику в рамках 115-ФЗ. В телевизоре расскажут, что банк не справился с нормативами. А тем временем чиновники просто распиливают на части чужое. Под прикрытием управления банком после отзыва лицензии и распределения потоков. Просто кому-то больше чем вам нужны ваши деньги.

Думаете, что деньги к вам вернутся ? Нет. И не мечтайте.

Чтобы не попасть в такую неприятную ситуацию, не доверяйте своим связям с руководством небольших банков. Председатель правления или начальник службы безопасности банка знают всю внутреннюю кухню, но не знают планов тех, кто владеет большей властью чем они. Банки - заложники своих лицензий. Лицензиями управляют для борьбы за уплату налогов.

Лицензиями управляют чтобы вытащить из вашего кармана и положить в свой.

На моей памяти есть только один банк, который после отзыва лицензии выполнил все обязательства перед юридическими лицами. Это стоило хозяину очень дорого. Но он смог встать после этого и сделать ещё больше для тех, кто в него верил и продолжает в него верить. Снимаю шляпу.

Если вы все ещё думаете, что вас точно не касается такая история, то зря ...

Вам придётся уйти в системно значимые и держать не один, а несколько счетов в нескольких банках. Особенно это важно для тех, у кого ВЭД.

Хотя совсем немного осталось этих мамонтов (программа по импортозамещению работает вовсю).

Не верьте никому.

Верьте себе.

Верьте в себя.

Будьте аккуратны.

Не будьте беспечны.

Защитить вас можете только вы сами. Не уповайте на связи. Их нет. Они - пыль в глазах неуверенного.